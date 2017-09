Zidentyfikowano przyczynę częstszych złamań u seniorów z cukrzycą

Choć seniorzy z cukrzycą typu 2. mają prawidłową lub nawet większą od rówieśników gęstość kości, częściej dochodzi u nich do złamań. Ryzyko złamań biodra jest wyższe nawet o 40-50%.

Naukowcy z Instytutu Badań nad Starzeniem Hebrew SeniorLife odkryli, że starsi dorośli z cukrzycą typu 2. cierpią na deficyty warstwy korowej kości. Autorzy publikacji z Journal of Bone and Mineral Research sugerują, że u starszych diabetyków zmieniona może być mikroarchitektura istoty korowej. Stąd zwiększone ryzyko złamań.

W studium uwzględniono ponad 1000 osób biorących udział w Framingham Study. Dzięki skanowaniu w wysokiej rozdzielczości naukowcy zauważyli, że u seniorów z cukrzycą typu 2. występowały problemy z warstwą korową, których nie uwidaczniały standardowe badania gęstości kości.

Złamania u seniorów z cukrzycą typu 2. to poważny problem z zakresu zdrowia publicznego. [Niestety] w związku ze starzeniem społeczeństwa i przybierającą na sile epidemią cukrzycy będzie on tylko przybierać na sile. Nasze badania wskazują deficyty szkieletowe, które przyczyniają się do podwyższonego ryzyka złamań u starszych cukrzyków. [Miejmy nadzieję], że ostatecznie przyczyni się to do opracowania nowych/ulepszonych metod zapobiegania i leczenia - podsumowuje dr Elizabeth Samelson.