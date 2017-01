Długotrwały wpływ diety śródziemnomorskiej na mózg

Starsi ludzie, którzy przestrzegają diety śródziemnomorskiej, zachowują większą objętość mózgu niż seniorzy podchodzący do diety mniej restrykcyjnie.

W ramach diety śródziemnomorskiej zaleca się jedzenie dużej ilości warzyw, owoców, oliwy i zbóż, np. ryżu, umiarkowanych ilości ryb, nabiału i wina oraz niewielkich ilości czerwonego mięsa i drobiu.

W miarę starzenia nasze mózgi się kurczą. Tracimy neurony, co może wpływać na uczenie i pamięć. Nasze badanie dołącza do grona innych, które sugerują, że dieta śródziemnomorska ma pozytywny wpływ na zdrowie mózgu - podkreśla dr Michelle Luciano z Uniwersytetu w Edynburgu.

Naukowcy zbierali dane na temat zwyczajów żywieniowych 967 Szkotów w wieku ok. 70, którzy nie mieli demencji. W grupie tej 562 seniorów przeszło w wieku ok. 73 lat rezonans magnetyczny. Miał on pozwolić zmierzyć ogólną objętość mózgu oraz objętość kory. Czterysta jeden osób przeszło 3 lata później kolejne skanowanie. Pomiary porównano z tym, jak ściśle ludzie przestrzegali diety śródziemnomorskiej.

Okazało się, że u osób, które niezbyt ściśle podchodziły do zaleceń diety, utrata ogólnej objętości mózgu w ciągu 3 lat częściej była wyższa niż u ludzi podchodzących do niej bardziej restrykcyjnie. Różnica w podejściu do diety wyjaśniała 0,5% zmienności ogólnej objętości mózgu.

Wynik utrzymywał się także po wzięciu poprawki na inne potencjalnie istotne czynniki, np. na wiek, wykształcenie, cukrzycę czy nadciśnienie.

Nie zauważano za to zależności między dietą śródziemnomorską a grubością kory. W odróżnieniu od wcześniejszych badań, nie stwierdzono też korelacji między zmianami dot. mózgu a spożyciem mięsa i ryb. Możliwe, że za opisany związek odpowiadają inne składniki diety lub że chodzi o ich połączenie - wyjaśnia Luciano. Szkotka dodaje, że wcześniejsze studia analizowały wskaźniki mózgowe tylko w jednym momencie, zaś jej zespół przyglądał im się w pewnym okresie.

W naszym studium zwyczaje żywieniowe oceniano przed objętością mózgu, co sugeruje, że dieta może zapewniać mózgowi długotrwałą ochronę. By potwierdzić te wyniki, potrzeba jednak badań zakrojonych na szerszą skalę - podsumowuje.