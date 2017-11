Do podtrzymania masy mięśniowej starsi mężczyźni potrzebują więcej białka

7 godz. temu | Zdrowie/uroda

Starsi mężczyźni potrzebują więcej białka, by utrzymać rozmiary i siłę mięśni.

Naukowcy z Uniwersytetu w Auckland uważają, że starsi mężczyźni powinni mieć wysokiej jakości białko w każdym posiłku.

Jak tłumaczą Nowozelandczycy, wielkość mięśni szkieletowych i zdolność do wykonywania codziennych zadań spadają od ok. 5. dekady życia. Duża utrata masy mięśniowej może zaś prowadzić do utraty samodzielności, zwiększa też ryzyko zgonu.

W międzynarodowym badaniu 29 mężczyznom w wieku powyżej 70 lat (średnie BMI wynosiło 28,3) zapewniono zbilansowaną dietę z zalecanym dziennym spożyciem (ang. recommended daily allowance, RDA) białka lub jego dwukrotnością. Na podstawie RDA ustalonego przez Światową Organizację Zdrowia wartości te wynosiły, odpowiednio, 0,8 lub 1,6 gramów białka dziennie na kilogram masy ciała.

Przez 10 tygodni ochotnikom dostarczano do domu wszystkie posiłki. Przed rozpoczęciem eksperymentu i po jego zakończeniu określano wielkość i siłę mięśni, stan fizyczny, a także ogólny stan zdrowia mężczyzn.

Okazało się, że w przypadku grupy RDA doszło do spadku wielkości i siły mięśni. W grupie 2RDA nie nastąpił co prawda wzrost gabarytów czy siły mięśni, ale powiększyła się ich moc wyjściowa (oddawana).

Nasze badania pokazują, że obecne zalecenia WHO odnośnie do spożycia białka są niewystarczające, by podtrzymać wielkość czy siłę mięśni u dorosłych powyżej 70. r.ż. - podkreśla dr Cameron Mitchell, podpowiadając panom, że powinni spożywać dobrej jakości białko z każdym posiłkiem. Białka pochodzenia zwierzęcego, np. z nabiału i mięsa, lepiej wspomagają wzrost mięśni niż białka roślinne.

Autorzy publikacji z American Journal of Clinical Nutrition przypominają, że wcześniejsze badania wykazały, że gdy uwzględni się różne grupy wiekowe, ta sama ilość białka wywołuje u starszych mężczyzn mniejszy wzrost mięśni. Sporo wskazuje więc na to, że potrzeba więcej białka, by stymulować wzrost mięśni u starszych dorosłych.

Inne badania pokazały, że seniorzy, którzy jedli najwięcej białka, mieli najsilniejsze i największe mięśnie i z czasem tracili najmniej masy mięśniowej.

Choć sporo różnych dowodów sugerowało, że seniorzy potrzebują więcej białka, by zachować masę mięśniową, przed naszym przeprowadzono mało badań z losowaniem do grup i grupą kontrolną - opowiada prof. David Cameron-Smith. Poza tym w większości takich badań ochotnikom dawano raczej suplementy, a nie prawdziwe posiłki i na tej podstawie trudno formułować zalecenia żywieniowe.

W przyszłych badaniach naukowcy chcą uwzględnić zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Zamierzają doprecyzować, o ile większe od dzisiejszego RDA powinno być spożycie białka przez starszych dorosłych, by zachować masę mięśniową.