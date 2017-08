Migdały zwiększają poziom i poprawiają działanie dobrego cholesterolu HDL

Regularne jedzenie migdałów zwiększa poziom dobrego cholesterolu HDL i poprawia jego działanie.

Zespół prof. Penny Kris-Etherton z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii porównywał poziom i działanie HDL u tych samych osób, które codziennie jadły migdały albo muffinkę. Okazało się, że gdy ochotnicy byli na diecie migdałowej, oba parametry ulegały poprawie.

Istnieje wiele badań, które pokazują, że dieta zawierająca migdały obniża LDL, główny czynnik ryzyka chorób serca. Niewiele natomiast wiadomo o tym, jak migdały oddziałują na HDL - dobry cholesterol pomagający obniżyć ryzyko chorób serca - opowiada Kris-Etherton.

Mając to wszystko na uwadze, Amerykanie chcieli sprawdzić, czy migdały mogą zarówno zwiększyć stężenie, jak i poprawić funkcjonowanie HDL (główną funkcją HDL jest transportowanie cholesterolu z tkanek obwodowych do wątroby, gdzie zostaje on usunięty z organizmu).

Po dostaniu się do krążenia HDL jest bardzo mała. Jest jak worek na śmiecie, który zbierając cholesterol z komórek i tkanek przed odstawieniem do wątroby, powoli staje się coraz większy i bardziej sferyczny.

W zależności od ilości zgromadzonego cholesterolu, HDL dzieli się na 5 subpopulacji: od bardzo małej preβ-1 po większą i bardziej dojrzałą α-1. Planując eksperyment, naukowcy mieli nadzieję, że jedzenie migdałów zwiększy zawartość α-1, co sygnalizowałoby również lepszą funkcję HDL.

W badaniu wzięło udział 48 osób (kobiet i mężczyzn) z podwyższonym poziomem LDL. Naukowcy zaplanowali dwie 6-tygodniowe fazy. Diety różniły się wyłącznie przekąską. W jednej ochotnicy zjadali garść (43 g) migdałów, a w drugiej bananową muffinkę.

Pod koniec każdej fazy mierzono poziom i działanie HDL. Wyniki porównywano do wartości z początku studium.

Okazało się, że w porównaniu do diety kontrolnej, dieta migdałowa zwiększała poziom α-1 HDL aż o 19%. Dodatkowo u ochotników z prawidłową wagą poprawiała funkcje HDL o 6,4%.

Potrafiliśmy wykazać, że w reakcji na jedzenie migdałów [...] występowało więcej większych cząsteczek [HDL].

Kris-Etherton podkreśla, że zawierające dużo dobrych tłuszczów, witaminy E i błonnika migdały nie są panaceum, ale jedzone w umiarze, zwłaszcza zamiast pokarmów o niskiej wartości odżywczej, stanowią dobry dodatek do i tak już zdrowej diety.