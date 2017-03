Jednak Psamtek, nie Ramzes

Duża statua, odkopana niedawno w slumsach Kairu, nie przedstawia – jak się początkowo wydawało – jednego z najsławniejszych faraonów, Ramzesa II. Egipski minister ds. starożytności Khaled el-Anani powiedział, że niemal z całą pewnością jest to posąg Psamteka I, mało znanego władcy z XXVI dynastii, który rządził w latach 664-610 przed Chrystusem. Nie możemy stwierdzić tego kategorycznie, ale bardzo możliwe, że to Psamtek I – powiedział dziennikarzom el-Anani. Istnieje też prawdopodobieństwo, chociaż małe, że Psametek I do stworzenia własnego pomnika wykorzystał wcześniejsze przedstawienie Ramzesa II – dodał minister.

Psamtek I jest znany przede wszystkim z ustabilizowania sytuacji w Egipcie po latach niepokojów. Rządził on około 600 lat po Ramzesie II, zwanym też Ramzesem Wielkim.

Zarówno miejsce znalezienia posągu jak i jego rozmiary wskazywały, że przedstawia on jednego z największych władców Egiptu. Jednak znalezione z tyłu hieroglify wskazują na Psamteka I. Na razie nie jesteśmy pewni, czy to Psamtek I. Jednak za jakiś czas będziemy mieli pewność, kogo przedstawia statua – obiecał el-Anani.