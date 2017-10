Starzenie spowalnia postrzeganie upadków

Starzenie spowalnia postrzeganie upadków. Badania wykazały, że by zorientować się, że upadają, seniorzy potrzebują 2-krotnie więcej czasu niż młodzi ludzie. To opóźnienie zwiększa ryzyko poważnych urazów.

Naukowcy z Uniwersytetu w Waterloo mają nadzieję, że ich wyniki wspomogą rozwój ubieralnych technologii do zapobiegania upadkom i pomogą klinicystom trafniej identyfikować osoby należące do grupy ryzyka.

Upadek zagraża przeżyciu. Kiedy zdolność układu nerwowego do wykrywania upadku i kompensowania [zmian postawy] obronnymi odruchami spada, ryzyko urazu lub zgonu znacząco rośnie - podkreśla prof. Michael Barnett-Cowan.

Wg Public Health Agency of Canada, każdego roku upada od 20 do 30% seniorów. Ta grupa wiekowa stanowi najszybciej rosnący segment globalnej populacji. Do 2040 r. więcej niż 65 lat będzie mieć ponad miliard osób.

Mierzenie percepcji upadku jest ważne nie tylko z powodu prewencji. Pozwala to także poznać sposoby przetwarzania danych czuciowych przez mózg i zmiany zachodzące z wiekiem - wyjaśnia Julian Lupo.

Podczas eksperymentów w różnych odstępach od kontrolowanego upadku badanym odtwarzano dźwięk. Okazało się, że by oba zdarzenia interpretowano jako zachodzące jednocześnie, w przypadku młodych dorosłych upadek musiał następować ok. 44 milisekund przed dźwiękiem, zaś w przypadku dorosłych w wieku 60+ ok. 88 milisekund przed dźwiękiem.

Odroczenie oznacza, że w momencie, gdy seniorzy zdadzą sobie sprawę, że upadają, jest często za późno, by świadomie cokolwiek zrobić - podsumowuje Barnett-Cowan.