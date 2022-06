Kosmetyki do opalania - dlaczego są ważne i jak je wybierać?

30 maja 2022, 22:30

W okresie letnim, kiedy słońce daje nam wiele radości, ale też stanowi zagrożenie, ochrona przeciwsłoneczna odgrywa bardzo ważną rolę w codziennej pielęgnacji skóry. Odpowiednie kosmetyki do opalania powinny więc znaleźć się w każdej łazience i być stosowane regularnie przed wyjściem na zewnątrz.

Promienie słoneczne, które padają na wierzchnią warstwę skóry, a konkretnie zawarte w nich wiązki promieni UVA i UVB, wchodzą w reakcję z tlenem i melaniną, powodując jej ciemnienie. Proces ten nazywa się pigmentacją bezpośrednią, a popularnie opalaniem. Choć jest stosunkowo bezpieczny, to przy braku odpowiedniej ochrony skóry może powodować jej bolesne oparzenia oraz przedwczesne starzenie się.

Opalanie się sprawia wiele przyjemności i następuje naturalnie podczas przebywania na słońcu. Opalenizna jest bardzo pożądana i uważa się ją nawet za symbol udanych wakacji. Kluczowe znaczenie ma jednak to, aby opalać się bezpieczne, a więc z zastosowaniem właściwie dobranych kosmetyków. Podczas nadmiernej ekspozycji na słońce, docierające do powierzchni skóry promieniowanie UVB pobudza melanocyty do produkcji melaniny, a więc barwnika pochłaniającego część promieni słonecznych. Promienie UVB odpowiadają więc za opaleniznę, ale również poparzenia słoneczne, które bywają bardzo bolesne i trudne do wyleczenia. Kosmetyki do opalania tworzą na skórze filtr ochronny, który zatrzymuje promienie UVA i UVB, a tym samym nie pozwala na ich przenikanie w głąb skóry i upośledza powierzchniowe działanie. Spray czy krem ochronny sprawia, że opalamy się wolniej, ale również bezpieczniej.

Aby uniknąć poparzeń słonecznych, a jednocześnie uzyskać piękną opaleniznę, wystarczy wybrać odpowiedni krem, balsam czy spray przeciwsłoneczny. Stosowanie tego kosmetyku kilka razy dziennie podczas ekspozycji na słońce pozwoli chronić skórę przed promieniowaniem UV i ułatwi bezpieczne opalanie.

Nie ma jednego, najlepszego kosmetyku do opalania, który będzie odpowiedni dla każdego. Skóra poszczególnych użytkowników różni się, dlatego każdy powinien dobrać kosmetyk do swoich własnych potrzeb. Istnieje jednak szereg wskazówek dotyczących tego, jak wybrać właściwy produkt.

1. Do opalania twarzy należy stosować inny krem, niż do opalania ciała - skóra na twarzy jest cieńsza niż na innych partiach ciała, a przez to bardziej narażona na uszkodzenia. Stosowanie kremu z wyższym filtrem, np. SPF 30 lub SPF 50, zapobiega nasileniu się procesów starzenia się skóry.

2. Krem powinien zatrzymywać zarówno promieniowanie słoneczne UVA, jak i UVB - skutki działania tego pierwszego będą widoczne znacznie później niż tego drugiego, jednak skóra odwdzięczy się za stosowanie takiej ochrony młodym wyglądem na dłużej.

3. Odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna dla dzieci nie jest taka sama jak dla dorosłych - dla maluchów warto wybierać kosmetyki dopasowane do potrzeb ich młodej skóry. Warto o tym pamiętać, szczególnie w przypadku niemowląt.

4. Do skóry wrażliwej zaleca się stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem, natomiast osoby o ciemnej karnacji mogą pozwolić sobie na kosmetyk z mniejszym filtrem SPF.

Odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna dla dzieci nie jest taka sama jak dla dorosłych - dla maluchów warto wybierać kosmetyki dopasowane do potrzeb ich młodej skóry. Warto o tym pamiętać, szczególnie w przypadku niemowląt.

4. Do skóry wrażliwej zaleca się stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem, natomiast osoby o ciemnej karnacji mogą pozwolić sobie na kosmetyk z mniejszym filtrem SPF.