Jak polepszyć jakość życia? Pomoże Ci w tym książka Atomowe nawyki!

28 kwietnia 2023, 13:29

Bestsellerowa książka, która rzuca całkowicie nowe światło na kwestię ludzkich przyzwyczajeń. Autor poradnika Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty – James Clear pokazuje czytelnikom, że niewielkimi krokami i małym kosztem można wprowadzić w swoje życie wielkie, pozytywne zmiany i odnieść sukces. Poznacie odpowiedzi na pytania: jak działa mechanizm nawyku, w jaki sposób wzmacniać dobre przyzwyczajenia i co zrobić, żeby uwolnić się od tych złych? Autor opiera swoje metody na wiedzy naukowej, popartej udokumentowanymi obserwacjami i własnymi doświadczeniami opisanymi w książce Atomowe nawyki. James Clear kształtując charakterystykę czterech praw zmiany zachowania i podając wskazówki, dotyczące ich zastosowania, wskazuje czytelnikom całkowicie nowe podejście do własnych nawyków i motywuje ich do pozytywnej zmiany.

Atomowe nawyki – jak mogą nam pomóc?

Mózg człowieka nieustannie przetwarza niezliczoną liczbę bodźców, wydobywa z nich to, co najważniejsze w danej chwili i wywołuje naszą reakcję. Kiedy zauważa pewną powtarzalność, zaczyna wyrabiać rutynę, schematyczność. Sprawia to, że ogromna ilość wykonywanych przez nas czynności czy procesów mentalnych zachodzi bez udziału naszej świadomości. Nowej czynności uczymy się przy współudziale uwagi. W miarę nabierania sprawności czynność ta staje się coraz bardziej zautomatyzowana, a taka czynność powtarzana regularnie przechodzi właśnie w nawyk. Każdy z nas je ma. Mogą mieć na nas pozytywny wpływ, jak na przykład poranna gimnastyka czy picie szklanki wody zaraz po przebudzeniu. Wszyscy mamy również jednak złe nawyki, takie jak nocne podjadanie lub palenie papierosów. Książka Atomowe nawyki jest dla każdego, kto chciałby sprawić, aby jego dobre nawyki przeważały nad złymi. Autor w swojej publikacji zebrał najważniejsze informacje o wyrabianiu w sobie pozytywnych nawyków oraz niwelowaniu tych negatywnych.

Struktura książki Atomowe nawyki – James Clear

Przedstawione w książce Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty założenia stanowią zintegrowany model bazujący na naukach kognitywistycznych i behawioralnych. Składa się on z czterech kroków: wskazówki, pragnienia, reakcji i nagrody. Właśnie z nich wynikają cztery prawa zmiany zachowania. Nawyki wyrabia się z łatwością. O wiele trudniej jest wyzbyć się tych złych. Wcielając w życie kilka rad, które James Clear proponuje czytelnikom, możesz zorientować się, jak działa nawyk, nad którym chcesz rozpocząć pracę. Autor podpowiada również, w jaki sposób nawyk ten można wzmacniać lub wręcz przeciwnie – krok po kroku uwalniać się od niego. W książce Atomowe nawyki James Clear używa słownictwa i terminologii, która prawdopodobnie będzie doskonale znana niektórym czytelnikom, szczególnie studentom psychologii lub kognitywistyki. Osoba, która nie miała nigdy styczności z żadną z tych dziedzin, nie będzie miała jednak najmniejszego problemu w zrozumieniu przekazu. Autor książki dołożył wszelkich starań, aby stworzyć pozycję dostępną dla każdego.

Atomowe nawyki kluczem do sukcesu

Atomowe nawyki to książka napisana z myślą o osobach, które pragną samorozwoju. Nie jest ona jednak kolejnym poradnikiem, który po odstawieniu na półkę nie wniesie nic do Waszego życia. Autor pragnie w realny sposób ułatwić codzienność każdemu czytelnikowi. Nie zapewnia, że po przeczytaniu tej pozycji zostaniesz szefem wszystkich szefów, a góry będą padać do Twych stóp. Może kiedyś do tego dojdziesz. Ale najpierw zacznij od budowania dobrych nawyków, które poprawią Twoją codzienną rutynę. Staniesz się dzięki temu bardziej produktywny i szybciej odniesiesz sukces, nie tylko na polu zawodowym, ale i towarzyskim. Atomowe nawyki sprawią, że każdego dnia będziesz czerpać satysfakcję z życia.