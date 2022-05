Poznaj zalety i wady wypożyczalnia samochodu na lotnisku

16 maja 2022, 15:04

Niewątpliwie podróż za pośrednictwem linii lotniczych cechuje się znamionami komfortu. Niestety po przylocie pasażer zostaje pozostawiony sam sobie. Sytuacja jest tym bardziej kłopotliwa, że w większości przypadków jest jeszcze ciężki bagaż. Pozostaje dotrzeć na postój taksówek, skorzystać z komunikacji miejskiej lub komfortowo zasiąść za kierownicą auta podstawionego przez pracownika wypożyczalni samochodów. Jakie są inne zalety tego rozwiązania? Podpowiadamy.

Wynajem auta wprost z lotniska

Dojazd do miejsca przeznaczenia zawsze stanowi pewien problem. Na tę sytuację nakłada się zmęczenie i stres związany z przybyciem do nowego, nieznanego miejsca.

Ci, którzy podróżują częściej, od razu decydują się na wynajem samochodu z lotniska, omijając tym samym kolejki do postoju taksówek bądź niepewność wynikającą z analizy rozkładu jazdy autobusów.

Wypożyczenie auta chroni pasażerów przed:

• Dźwiganiem bagaży;

• Oczekiwaniem na taksówkę;

• Wysokimi cenami kursów, które obowiązują na większości lotnisk na świecie;

• Skutkami pomyłki wynikającej z braku sieci połączeń komunikacji miejskiej.

W kontekście jednego z powyższych punktów warto zauważyć, że ceny za dobę wynajmu auta rozpoczynają się od kilkudziesięciu złotych. Są zatem porównywalne do opłaty za jeden kurs taksówką. Biorąc pod uwagę swobodę przemieszczania się wynajętym autem, korzyść jest ewidentna.

Wynajem samochodu warto rozważyć także z jeszcze jednego powodu. Wypożyczalnie odgadując potrzeby klientów, umożliwiają rezerwację oraz zawarcie umowy na odległość. Na swojej witrynie umieszczają pełny skład floty, cennik, warunki świadczenie usług i dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Klient powinien w zamian podać kilka danych umożliwiających między innymi identyfikację osoby wynajmującej samochód.

Informacje niezbędne do zawarcia umowy wypożyczenia:

• Miejsce zamieszkania usługobiorcy;

• Dane kontaktowe;

• Model auta, które będzie wynajęte;

• Okres wynajmu;

• Data i miejsce odbioru pojazdu;

• Data i miejsce zwrotu;

W przypadku przewidywanego przekroczenia granicy RP większość wypożyczalni aut chce być o tym poinformowana.

Powyższe formalności nie zajmą wiele czasu, natomiast są istotne z punktu widzenia obu stron. Wypożyczalnia samochodów chce zabezpieczyć swoje mienie, troszcząc się jednocześnie o bezpieczeństwo klientów.

Warunki umożliwiające wynajem auta z lotniskach

Trzeba pamiętać, że wypożyczalnie aut kierują się w swoich działaniach wcześniej ustalonym regulaminem świadczenia usług. Określa on procedury zawierania umów, jak i ustala, kto może skorzystać z oferty.

Pewne ograniczenia mogą dotknąć np. osoby bardzo młode lub w podeszłym wieku. W obu przypadkach istnieje ryzyko, że dana osoba nie sprosta samodzielnie trudom i obowiązkom wynikających z wymogów nałożonych na kierowców w ustawie Kodeks Drogowy.

Poza tym oczywiste jest, że klient wypożyczalni aut powinien legitymować się aktualnym prawem jazdy oraz drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Pewne wątpliwości klientów budzi fakt pobierania przez firmę usługową kaucji. Jest to nieporozumienie, ponieważ kaucja w całości wraca na konto usługodawcy po zwrocie auta. W większości przypadków wynajem samochodu przebiega bezkolizyjnie, pojazdy wracają w doskonałym stanie, czyste i zatankowane.

Niestety, zdarzają się przypadki wandalizmu lub nieuwagi. Trudno oczekiwać, by ktoś ponosił skutki brawury bądź roztargnienia. Kierowcy, mając świadomość wiszącego nad nimi ryzyka utraty kaucji, z reguły są ostrożniejsi i bardziej przewidujący.

Na co zwrócić uwagę wybierając wypożyczalnię aut?

Zanim w ogóle dojdzie do zawarcia umowy wynajmu auta, dobrze jest przejrzeć oferty kilku wypożyczalni i dokonać wyboru najlepszej. Jest kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę.

Elementy cechujące dobrą wypożyczalnię samochodów:

• Urozmaicona i nowoczesna flota;

• Sprawna obsługa, zawarcie umowy na odległość;

• Jawność dokumentów transakcyjnych;

• Obszerny zakres usług;

• Atrakcyjne ceny;

• Interesujące promocje;

• Możliwość negocjacji warunków umowy w przypadku wynajmu długoterminowego.

Kierując się powyższymi wskazówkami, znalezienie odpowiedniej firmy nie powinno sprawić kłopotów. Wręcz przeciwnie. Dzięki temu sprawimy, że wyjazd pozostanie w pamięci jako cudowne przeżycie pełne wrażeń, a może nawet przygód. W każdym razie wszystkim powinno na tym zależeć.

Poznaj ofertę wynajmu samochodu w wypożyczalni CarFree.