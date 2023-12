Ile zarabia Backend Developer? (art. spons.)

11 grudnia 2023, 22:20

Jeśli w swojej pracy chciałbyś się zajmować funkcjonalnością strony internetowej, aplikacji lub gry, to warto zastanowić się nad stanowiskiem Backend Developer. W tej pracy dba się o poprawne działanie danego produktu, pracując głównie w obszarze serwera. Obecnie pojawia się spory popyt na specjalistów z tego zakresu IT, na co wskazują aktualne oferty zatrudnienia. Oczywiście poszczególne ogłoszenia różnią się nie tylko zakresem wymagań, ale także średnim wynagrodzeniem. Warto nieco bliżej przyjrzeć się orientacyjnym zarobkom.

Zarobki na stanowisku Junior Backend Developer

Na stanowisku Junior Backend Developer zarobki oscylują w granicach od 5000 do 12000 zł brutto przy standardowej formie zatrudnienia, jaką jest umowa o pracę. Jeśli jednak wolisz współpracę na kontrakt B2B, to nie będzie z tym żadnego problemu. Wielu pracodawców chętnie stawia na ten typ umowy. Wtedy może liczyć na nieco wyższą pensję wynoszącą od 5000 do 14 000 zł netto. Różnica w zarobkach najczęściej uwarunkowana jest zakresem obowiązków pracownika. Warto przy tym podkreślić, że pracodawcy cenią sobie kandydatów, którzy biegle posługują się co najmniej dwoma językami programowania. W wymaganiach często jest uwzględniona znajomość takich technologii jak Java czy Python. Nierzadko pojawiają się oferty dedykowane osobom, które specjalizują się nie tylko w obszarze back-endu, ale także obsługują technologie charakterystyczne dla front-endu.

Ile wynosi pensja Mid Backend Developera?

Kiedy uda się przepracować kilka lat w branży, to można aspirować do stanowiska Mid Backend Developer. Oczywiście wraz z awansem zmienia się także pensja, która nie będzie mniejsza niż 7000 zł brutto, a może dojść do nawet 18 000 zł brutto w przypadku umowy o pracę. Warto jednak dodać, że wiele firm oferuje też współpracę w ramach kontraktu B2B. W takim przypadku pensja wynosi najmniej 8000 zł netto, a najwięcej 24 000 zł netto. Najwyższe stawki oferują duże korporacje. Wielu potencjalnych pracodawców uwzględnia w wymaganiach umiejętność obsługi takich technologii jak Spring, SQL, PHP czy Ruby. Ważna jest także dobra znajomość języka angielskiego. Kluczowe są również kompetencje miękkie, takie jak zdolności analitycznego myślenia, czy wysoko rozwiniętych umiejętnościach komunikacyjnych.

Więcej na temat aktualnych zarobków na poszczególnych stanowiskach w branży IT znajdziesz na https://theprotocol.it/zarobki.

Na jakie wynagrodzenie może liczyć Senior Backend Developer?

Doświadczony Backend Developer może aspirować do pracy na stanowisku seniorskim. Wtedy zarobki też się zwiększają i są adekwatne do obowiązków i odpowiedzialności jaką ponosi. Wynagrodzenie w przypadku umowy o pracę zwykle mieści się w granicach od 14 000 do 24 000 zł brutto. Można też zdecydować się na kontrakt B2B. Wówczas minimalne zarobki wyniosą 15 000 zł netto, a maksymalne 30 000 zł netto. Należy podkreślić, że oferty pracy są bardzo zróżnicowane i obejmują również propozycje zatrudnienia poza granicami kraju. Dominują przede wszystkim ogłoszenia z Warszawy, Krakowa i innych dużych aglomeracji. Na rynku pracy szczególnie cenieni są specjaliści z doświadczeniem mentorskim oraz wysoko rozwiniętymi umiejętnościami zarządzania projektami. Wiele osób zwraca też uwagę na dodatkowe benefity. Często jest to możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie oraz z prywatnej opieki medycznej. Niekiedy trafia się także na dofinansowanie do zajęć sportowych. W wielu ofertach pracy kluczową korzyścią pozapłacową jest także elastyczny tryb wykonywania obowiązków zawodowych.

Podsumowanie

Praca w zawodzie Backend Developera wiąże się z koniecznością posiadania sporej wiedzy. Szczegółowe wymagania idą w parze z atrakcyjnymi zarobkami, co jest szczególnie widoczne na poziomie seniorskim. Warto podkreślić, że pojawiające się oferty pracy zwykle są udostępniane przez firmy prowadzące działalność w dużych miastach, a zdalny tryb pracy często umożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych z dowolnego miejsca. Poznaj zatem już teraz aktualne ogłoszenia i znajdź ofertę dla siebie.