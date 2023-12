Ile zarabia Fullstack Developer? (art. spons.)

12 grudnia 2023, 09:19

W branży IT niektórzy specjaliści są odpowiedzialni za cały proces tworzenia oprogramowania. Do tego grona należy zaliczyć Fullstack Developera, który zajmuje się nie tylko mechaniką działania danego produktu, ale także aspektem wizualnym. Z tego względu musi mieć szereg kompetencji, dzięki którym świetnie poradzi sobie zarówno z kodowaniem, jak i graficzną odsłoną aplikacji lub strony internetowej. Programiści Fullstack nie mogą narzekać na brak ofert pracy - zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu wciąż jest bardzo duże. Warto sprawdzić, na jakie wynagrodzenie można liczyć w tym zawodzie.

Pensja na stanowisku Junior Fullstack Developer

Zarobki w zawodzie Fullstack Developer, jak i w innych, zależą w dużej mierze stopnia doświadczenia. Najniższe stawki otrzymuje zatem osoba pracująca na poziomie juniorskim. Wysokość wynagrodzenia rozpoczyna się od kwoty 6000 zł brutto na umowie o pracę. Natomiast maksymalna pensja w tym przypadku może wynieść 9000 zł brutto. Kiedy jednak wybiera się współpracę w ramach kontraktu B2B, wynagrodzenie nieco się zmienia – mieści się wtedy granicach od 6500 do 9500 zł netto. Jakie wymagania należy spełnić, aby pracować w tym zawodzie? Na stanowisku juniorskim ważna jest znajomość co najmniej jednego języka programowania, takiego jak Python, Java, JavaScript czy PHP. Należy jednak podkreślić, że największe szanse na szybkie zdobycie posady mają kandydaci, którzy biegle posługują się co najmniej dwoma językami. Wymagana jest również znajomość dedykowanych frameworków jak na przykład Entity czy .NET Core. Potencjalni kandydaci powinni także wiedzieć, na czym polega obsługa wybranych baz danych typu MSSQL. W wymaganiach może też być uwzględniona znajomość systemów kontroli wersji (np. Git).

Na jakie zarobki może liczyć Mid Fullstack Developer?

Jesteś zainteresowany pracą na stanowisku Mid Fullstack Developer? W takim przypadku możesz liczyć na wynagrodzenie nie mniejsze niż 9000 zł brutto, natomiast najczęściej nie będzie ono większe niż 15 000 zł brutto. Dotyczy to sytuacji, kiedy praca wykonywana jest na podstawie umowy o pracę. Jednak wiele firm oferuje zawarcie kontraktu B2B. Wówczas średnie zarobki będą mieścić się w granicach od 13 500 do 20 000 zł netto. Obecnie najwięcej ofert pracy udostępniają firmy działające w dużych miastach, w tym w Warszawie i we Wrocławiu. Warto podkreślić, że pracodawcy z większych aglomeracji zazwyczaj proponują wynagrodzenie wyższe niż średnie zarobki w IT. Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać zatrudnienie jako Mid Fullstack Developer? Poza umiejętnością obsługi konkretnych technologii pracodawcy oczekują od kandydatów również dobrej znajomości języka angielskiego. Warto zatem dokładnie zapoznać się z obecnymi ogłoszeniami.

Wynagrodzenie w zawodzie Senior Fullstack Developer

Jak prezentują się zarobki na poziomie senior? Otóż doświadczony Fullstack Developer najczęściej zarabia od 14 000 do 19 000 zł brutto miesięcznie, jeśli podpisze umowę o pracę. Inną opcją może być współpraca w ramach kontraktu B2B. W tym przypadku zarobki zazwyczaj mieszczą się w granicach od 19 000 do 27 500 zł netto. W wymaganiach pracodawców często można trafić na znajomość bardziej zaawansowanych technologii, w takich jak Spring Boot, Hibernate, React czy Docker. Należy podkreślić, że na wysokość pensji wpływa przede wszystkim doświadczenie i wiedza kandydata. Na wysokie stawki mogą liczyć Senior Fullstack Developerzy, którzy sprawdzają się w roli mentorów dla osób stawiających pierwsze kroki w branży. Ważne u potencjalnych kandydatów są także umiejętności kierowania zespołem IT ze ścisłą współpracą z teamem biznesowym. Istotna jest też umiejętność komunikacji. Warto podkreślić, że poszczególne oferty pracy uwzględniają szereg dodatkowych benefitów – w tym możliwość pracy opartą o elastyczny grafik.

Podsumowanie

Praca w zawodzie Fullstack Developer to doskonała perspektywa rozwoju dla osób, które mają doświadczenie w obszarze back-endu i front-endu. Oferty publikowane przez pracodawców są skierowane zarówno początkujących kandydatów, jak i specjalistów. Jeśli czujesz, że to coś dla Ciebie, to znajdź odpowiednie ogłoszenie i aplikuj.