Ile zarabia Java Developer? (art. spons.)

11 grudnia 2023, 22:12

Java Developer to zawód, który w ostatnich latach cieszy się popularnością wśród osób, które pragną rozwijać się w IT. Taki specjalista w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim tworzeniem aplikacji, gier i innych produktów IT z wykorzystaniem języka Java. Jest on odpowiedzialny również za prowadzenie dokumentacji technicznej i testowanie. Ostatnie lata to także spory popyt na developerów Java, co wiąże się z szerokim zastosowaniem tego języka programowania. Potencjalni kandydaci na to stanowisko mogą zatem szybko znaleźć pracę, nawet jeśli stawiają pierwsze kroki w zawodzie. Jak natomiast wygląda kwestia zarobków w przypadku poszczególnych etapów kariery? Sprawdźmy to.

Junior Java Developer - na jakie zarobki może liczyć?

W przypadku osób zainteresowanych, które są zainteresowane pracą na stanowisku juniorskim na umowie o pracę zarobki będą się mieścić w przedziale od 6300 zł brutto do 10 000 zł brutto. A jak wyglądają zarobki Java Developera, gdy zdecyduje się na formę współpracy w ramach B2B? Wtedy może liczyć na wyższe stawki - w tym przypadku miesięczne zarobki wynoszą nie mniej niż 8000 zł netto, ale też nie więcej niż 12 000 zł netto. Podstawowym wymogiem do zdobycia posady jest oczywiście biegła znajomość języka programowania Java. Wielu pracodawców dodatkowo oczekuje umiejętności posługiwania się innymi technologiami, takimi jak na przykład Git. Największe szanse na znalezienie pracy mają osoby, które mogą się już pochwalić doświadczeniem w obszarze back-endu.

Jak prezentuje się wynagrodzenie na stanowisku Mid Java Developer?

Kolejnym etapem rozwoju w karierze Java Developer jest stanowisko mid, wtedy zarobki ulegają zmianie i miesięcznie mogą one wynosić od 9000 zł brutto do 14 000 zł brutto, jeśli wybierze się klasyczną umowę o pracę. Wiele osób preferuje jednak kontrakt B2B - w typ przypadku wynagrodzenie zazwyczaj mieści się w granicach od 11 000 do 16 000 zł netto. Duże zapotrzebowanie na programistów Java dotyczy głównie większych aglomeracji. W ogłoszeniach dominują oferty z Warszawy, które zazwyczaj wiążą się z najwyższym wynagrodzeniem. Pracodawcy często szukają kandydatów z wykształceniem informatycznym. Istotne jest również kilkuletnie doświadczenie w kodowaniu w języku Java. Nierzadko w ogłoszeniach są także uwzględnione wymagania dotyczące znajomości konkretnych frameworków, takich jak chociażby Spring.

Wysokość zarobków w zawodzie Senior Java Developer

Na najwyższe zarobki w IT mogą liczyć programiści w języku Java, którzy osiągnęli poziom seniorski. Jeśli postawią na umowę o pracę, ich pensja może wynieść minimalnie 14 000 zł brutto i maksymalnie 21 500 zł brutto. Z kolei w przypadku kontraktu B2B miesięczne zarobki zazwyczaj oscylują w granicach od 16 000 do 24 000 zł netto. Oferty pracy najczęściej są udostępniane przez większe firmy, w tym podmioty prowadzące działalność w całej Polsce. A możliwość pracy zdalnej sprawia, że poszukiwanie pracy staje się jeszcze łatwiejsze. Warto też wiedzieć, że różnica w zarobkach wynika najczęściej z zakresu obowiązków oraz posiadanych przez kandydata umiejętności. Wielu pracodawców oczekuje znajomości nie tylko podstawowych technologii i frameworków, ale również takich narzędzi, jak PostgreSQL, Hibernate czy Spring Boot. Dodatkowo niektóre firmy finansują branżowe szkolenia, aby przygotować pracowników do nowych wyzwań. Warto też wspomnieć o najczęściej pojawiających się benefitach. Wśród popularnych korzyści pozapłacowych dominuje dostęp do prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie zajęć sportowych, a także możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie.

Podsumowanie

Decydując się na pracę jako programista w języku Java, można liczyć na zróżnicowany wybór ofert zatrudnienia – zwłaszcza gdy masz już wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie. Dominują ogłoszenia wstawiane przez większe korporacje, które mają swoje filie w dużych aglomeracjach. Właśnie tacy pracodawcy najczęściej proponują najwyższe stawki, nierzadko połączone z wieloma benefitami pozapłacowymi.