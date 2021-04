Kroplówka na kaca ‒ skąd wynika skuteczność tej metody? (art. spons.)

13 kwietnia 2021, 15:33

O detoksie alkoholowym czy kroplówkach na kaca słyszał niemal każdy. Metoda ta opisywana jest jako najskuteczniejszy sposób leczenia syndromu dnia poprzedniego. Ile jednak jest prawdy w reklamach? Czy kroplówki na kaca rzeczywiście pomagają pozbyć się nieprzyjemnych dolegliwości w niecałą godzinę? W poniższym artykule wyjaśniamy podstawy naukowe tej popularnej metody, które przybliżą nam prawdę o jej skuteczności.

Czym właściwie jest odtrucie alkoholowe?

Kroplówki dożylne nie są bynajmniej innowacją ‒ są szeroko stosowane w medycynie od wielu dekad. Nowością jest jednak użycie ich w celu leczenia dolegliwości związanych z kacem. Dotychczas kroplówki stosowane były jedynie w przypadku zatrucia alkoholowego lub zespołu odstawiennego. Obecnie wiemy już, że odpowiednio dobrana kompozycja preparatów odżywczych, podanych za pomocą kroplówki dożylnej, może całkowicie wyleczyć syndrom dnia poprzedniego.

Skład kroplówek na kaca musi być bogaty. Nic w tym dziwnego ‒ regeneracja organizmu po wypiciu nadmiernej ilości alkoholu wymaga wiele energii. Z tego powodu w zakres odtrucia alkoholowego wchodzi:



• izotoniczny roztwór soli fizjologicznej;

• mieszanka elektrolitów, czyli jonów sodu, potasu, wapnia i magnezu;

• glukoza;

• witamina C;

• witaminy z grupy B;

• koenzym Q10;

• ornityna.

W razie potrzeby kroplówkę na kaca można uzupełnić doraźnymi lekami. Pozwala to na szybkie złagodzenie nieprzyjemnych objawów, takich jak mdłości, drżenia mięśni czy niepokój.

Dlaczego kroplówki na kaca są tak skuteczne?

Czy efekty kroplówek na kaca są w rzeczywistości tak skuteczne, jak próbują przekonać nas reklamy? Okazuje się, że tak! Potwierdzenie możemy znaleźć w nauce. Badania wykazały, że doustne preparaty witaminowe wchłaniają się jedynie w 30%. Podanie związków odżywczych bezpośrednio do krwiobiegu pozwala jednak zwiększyć ich biodostępność do niemal 100%. Wchłanianie witamin nie jest wtedy ograniczane przez funkcjonowanie układu pokarmowego, dzięki czemu związki odżywcze w ciągu kilkudziesięciu minut docierają do wszystkich komórek organizmu.

Za skutecznością kroplówek na kaca przemawia także wielokierunkowość ich działania. Należy podkreślić, że mechanizm powstawania kaca jest niezwykle złożony. Zjawisko to jest spowodowane nie tylko szkodliwym działaniem alkoholu, ale także odwodnieniem czy stresem oksydacyjnym. Aby całkowicie wyeliminować objawy kaca, należy więc uderzyć we wszystkie jego przyczyny. Odtrucie alkoholowe skupia się więc na:



• wypłukaniu resztek alkoholu i jego szkodliwych metabolitów;

• nawodnieniu organizmu;

• uzupełnieniu elektrolitów;

• wyrównaniu hipoglikemii;

• wsparciu regeneracji wątroby i układu nerwowego;

• uzupełnieniu witamin;

• redukcji stresu oksydacyjnego.

Z kroplówek na kaca możesz skorzystać we własnym domu!

Wydaje Ci się, że skorzystanie z odtrucia alkoholowego jest skomplikowane, a przede wszystkim kosztowne? Nic bardziej mylnego! Wzrost popularności tej usługi sprawił, że jest ona obecnie bardziej dostępna niż jeszcze kilka lat temu. Dowodem tego jest fakt, że z kroplówek na kaca można skorzystać nawet w zaciszu własnego domu. Jak to możliwe?

KacDoktor to firma oferująca odtrucie alkoholowe w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Pracujący tam specjaliści dojeżdżają pod wskazany adres ‒ wystarczy tylko skontaktować się telefonicznie i umówić wizytę. Co więcej, z kroplówek na kaca można skorzystać całodobowo, w każdy dzień tygodnia. Nie musisz więc martwić się, że opuścisz przez kaca dzień w pracy bądź zawalisz ważne obowiązki. Efekty detoksu alkoholowego odczujesz jeszcze w trakcie trwania wlewu dożylnego, a po zakończonej wizycie będziesz pełny sił i energii do działania.

Nie trać czasu na nierówną walkę z kacem! Skorzystaj z odtrucia alkoholowego i ciesz się udanym dniem!