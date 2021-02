Laseroterapia – poznaj jej mocne strony (art. spons.)

15 lutego 2021, 21:19

Laseroterapia spowodowała ogromny postęp w medycynie estetycznej. W wielu zabiegach laser zastąpił skalpel, co znacznie zmniejszyło inwazyjność procedur chirurgicznych. Co warto wiedzieć o terapii laserowej?

Jaką rolę pełni laseroterapia w medycynie estetycznej?

Laseroterapia to rodzaj terapii, wykorzystujący wiązkę światła emitowaną przez laser. Ten dział medycyny estetycznej z biegiem lat bardzo się powiększył i obecnie zabiegi laserowe wykonywane są w wielu różnych obszarach. Lasery w medycynie estetycznej i w kosmetologii umożliwiają leczenie oraz usuwanie takich defektów, jak:

• nadmierne owłosienie,

• zmarszczki,

• blizny i rozstępy,

• przebarwienia,

• trądzik,

• pękające naczynka,

• nadmierna tkanka tłuszczowa,

• nietrzymanie moczu,

• chrapanie,

• niechciane tatuaże i makijaż permanentny.

Jakie rodzaje laserów wykorzystywane są w zabiegach upiększających?

Lasery wykorzystywane w medycynie można podzielić ze względu na osiąganą przez nie moc. Urządzenia o małej mocy (1-6 mW), tzw. lasery biostymulacyjne, służą do aktywowania biologicznych funkcji komórek i tkanek. Wykorzystywane są głównie w fizjoterapii. Lasery o średniej mocy (7-500 mW) służą przede wszystkim do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych. Z kolei lasery o wysokiej mocy (powyżej 500 mW) umożliwiają koagulację i zamykanie naczyń, a nawet cięcie i usuwanie struktur tkankowych. Te ostatnie najczęściej wykorzystywane są właśnie w medycynie estetycznej. Między innymi pozwoliły na zastąpienie skalpela w wielu różnych procedurach chirurgicznych.

Istnieje również inny podział laserów - ze względu na ośrodek czynny, w którym wzbudzona zostaje wiązka laserowa:

• laser frakcyjny CO 2 - służy do wykonywania płytkich cięć, a także do laserowego usuwania przebarwień i zmian skórnych, redukcji zmarszczek czy ujędrniania skóry;

• laser neodymowo-yagowy - stosowany w terapii zmian naczyniowych i barwnikowych, a także do laserowego usuwania tatuażu;

• laser diodowy oraz aleksandrytowy - wykorzystywany w depilacji laserowej, w laserowym odmładzaniu twarzy, np. w Klinice Miracki Warszawa oraz w redukcji tkanki tłuszczowej;

• laser ergowo-yagowy - znajduje zastosowanie m.in. w zabiegach fotoodmładzania skóry i redukcji przebarwień.

Zalety laseroterapii

Laseroterapia została doceniona nie tylko przez pacjentów, ale też przez specjalistów, dlatego jest dziedziną medycyny, która rozwija się na ogromną skalę. Na popularność terapii laserowej wpłynęły jej niewątpliwe zalety, takie jak:

• Precyzja - współczesne lasery wyposażone są w systemy regulowania długości fali oraz możliwość dokładnego działania nawet na bardzo niewielkim i delikatnym obszarze, np. okolice oka.

• Uniwersalność - możliwość zastosowania laseroterapii w leczeniu różnych schorzeń, m.in. przebarwień, blizn, rozstępów, zmian pigmentacyjnych.

• Bezpieczeństwo - możliwość wykonania zabiegu bez kontaktu narzędzia z leczoną tkanką.

• Ograniczenie krwawienia - lasery o wysokiej mocy wywołują koagulację tkanki, co powoduje natychmiastowe zamknięcie naczyń krwionośnych i powstrzymuje krwawienie. Dzięki temu zmniejsza się również ryzyko powstawania blizn.

• Wysoka skuteczność zabiegów.

• Skrócony czas rekonwalescencji w porównaniu z zabiegami z użyciem skalpela.

Jak widać, laseroterapia ma wiele zalet, jednak zabiegi laserowe nie są odpowiednie dla każdego. Wśród przeciwwskazań znajdują się m.in. nowotwory, ciąża i karmienie piersią, epilepsja, nadczynność tarczycy, aktywne infekcje (bakteryjne, wirusowe, grzybicze), świeża opalenizna.

Z różnego rodzaju zabiegów laseroterapii możesz skorzystać w warszawskiej Klinice Miracki - zapraszamy do kontaktu.