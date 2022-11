L4 online – o czym warto wiedzieć, kiedy zmagasz się z zaburzeniami lękowymi w pracy?

3 listopada 2022, 21:37

Mówienie, żebyś przestał być niespokojny, gdy właśnie tak się czujesz, jest trochę jak mówienie, by zasnąć, gdy masz bezsenność – to nie działa. Więc co powinniśmy, w tej sytuacji zrobić? Jeśli miewasz zaburzenia lękowe, poniżej przedstawimy kilka pomysłów, jak sobie z nimi radzić. Jeśli utrudniają Ci one funkcjonowanie na tyle, że nie jesteś w stanie pracować, warto zastanowić się nad przejściem na zwolnienie lekarskie. Dzięki rozwojowi telemedycyny L4 online, jest możliwe do uzyskania bez wychodzenia z domu.

Jak mogą się objawiać zaburzenia lękowe?

Niezależnie od tego, czy martwisz się o coś konkretnego, np. o zbliżający się termin oddania projektu, czy po prostu masz bezkształtne uczucie strachu, możesz mówić sobie coś w tym stylu: „Musisz wrócić do pracy, przestań się martwić, przestań mieć obsesję, po prostu skup się!”.

Widząc, że zaczynasz nie radzić sobie z pracą zawodową, a życie prywatne „przecieka Ci przez palce”, to następną rzeczą, o którą będziesz się martwić, jest to, że zostaniesz zwolniony. Przez to Twoje zaburzenia lękowe staną się jeszcze większe. Wkrótce będziesz miał wrażenie, że Twój stan wymknął Ci się spod kontroli. Jest to błędne koło, z którego niełatwo wyjść, ale jak znaleźć na to rozwiązanie?

Co robić w przypadku podejrzenia występowania zaburzeń lękowych?

Poszukaj pomocy. Jest to najlepsze, co możesz dla siebie zrobić. Spróbuj znaleźć nowe hobby, poszukaj wsparcia w rodzinie, czy zmień priorytety w swoim życiu. Jeśli jednak, to nic nie daje, a Twój stan, zamiast się poprawiać, jeszcze bardziej się pogarsza – zgłoś się do specjalisty.

Terapia przy zaburzeniach lękowych może zdziałać cuda. Jednak nie zawsze jest ona wystarczająca. W pewnych przypadkach połączenie leczenia farmakologicznego wraz z terapią może okazać się najlepszym rozwiązaniem, a bez zwolnienia lekarskiego z pracy się nie obędzie. Wizyty w gabinecie lekarskim twarzą w twarz, czy zbyt duża liczba osób w poczekalni, może jeszcze bardziej potęgować nasze zaburzenia.

Idealnym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach jest medycyna online, która umożliwia pacjentom uzyskanie kompleksowych usług z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Podczas e-wizyty ze specjalistą możesz przeprowadzić terapię, uzyskać e-receptę na leki lub L4 online, dzięki któremu na czas leczenia będziemy mogli się skupić w 100% na dojściu do siebie. Uzyskanie L4 online za pomocą Internetu, jest idealnym rozwiązaniem przy zaburzeniach lękowych.

Co warto mieć na uwadze, kiedy zostaną zdiagnozowane u Ciebie zaburzenia lękowe?

1. To, co czujesz, jest prawdziwe

Myślenie, że tylko fizyczne objawy choroby mogą potwierdzić kłopoty zdrowotne i tylko w takich przypadkach lekarz wypisuje L4 online, jest błędne. Problemy ze zdrowiem psychicznym, są tak realne, jak te fizyczne.

Kiedy jesteś w pracy, w miejscu, w którym oczekuje się od Ciebie działania i bycia najlepszym, obcowanie z nieleczonymi zaburzeniami lękowymi, może być bardzo trudne. Staraj się jednak pamiętać, że Twój lęk jest tak samo prawdziwy jak najbardziej bolesna migrena lub nieprzyjemny ból brzucha – i zasługujesz, aby zadbać o siebie.

2. Twój pracodawca Cię nie zwolni

Główną częścią ataku lękowego w miejscu pracy może być strach, że zostaniesz zwolniony. Dobra wiadomość jest taka, że przechodząc na zwolnienie lekarskie, taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Strach przed zwolnieniem jest częścią katastrofalnego mechanizmu, który jest charakterystyczny dla niepokoju w miejscu pracy.

3. Zrób stres swoim przyjacielem

Stres jest szkodliwy, w taki sposób, w jaki o nim myślimy. Zamiast postrzegać stres jako wroga, możesz sprawić, by był Twoim sprzymierzeńcem. Stres i niepokój to nic innego jak znak, że na czymś Ci zależy, a ta troska może być ukształtowana w coś, co znacznie poprawia Twoją wydajność, zamiast ją hamować. Praca w dynamicznym środowisku jako część zespołu, pozwala przekierować niepokój i skierować go na bycie produktywnym w pracy.

4. Znajdź to, co jest dla ciebie dobre

Często ci z nas, którzy żyją z lękiem, są również perfekcjonistami i osiągającymi wysokie wyniki w pracy. W momencie napadu lękowego odczuwasz niepokój, ponieważ niebycie w najlepszej formie sprawia, że jesteś na siebie zły, a surowe traktowanie siebie jest ostatnią rzeczą, której potrzebujesz.

Warto w obliczu zaburzeń lękowych znaleźć coś, co pozwoli nam, chociaż na moment w ciągu dnia odwrócić uwagę od stresorów. Może być to rozmowa z przyjaciółką, czy odcinek ulubionego serialu. Nie zamykaj się w sobie, a kiedy potrzebujesz odpoczynku, umów się na wizytę lekarską i otrzymaj L4 online, dzięki któremu będziesz mógł powrócić do pracy silniejszy.

Usługi medyczne świadczone za pośrednictwem internetu, są tak samo skuteczne, jak te w gabinecie stacjonarnym lekarza. Są one idealnym rozwiązaniem podczas prowadzenia terapii, ponieważ pacjent może pozostawać przez cały okres leczenia w swoim komfortowym otoczeniu. E-recepta, czy L4 online wystawione za pośrednictwem internetu, jest tak samo respektowane, jak te otrzymane „na miejscu”.