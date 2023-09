40 lat MURATORA (art. spons.)

MURATOR to marka obecna na rynku już od 40 lat. Przez cztery ostatnie dekady nieustannie umacniała pozycję fachowego i poradnikowego medium o budowie i remontach domów, poszerzała ona swoją ofertę – zaczynając od czasopisma, a następnie opracowując katalogi z projektami domów i tworząc jeden z najpopularniejszych serwisów internetowych o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Wszystko to stanowiło i nadal stanowi cenne wsparcie dla osób planujących budowę lub remont domu. Czym dokładnie zajmował się MURATOR na przestrzeni lat?

Początki MURATORA

Pierwsze wydanie czasopisma Murator ukazało się w styczniu 1983 roku i zawierało 64 strony. Zawierało wiele fachowych porad w czterech obszarach tematycznych: Budownictwo, Instalacje, Prawo i kredyty oraz Ogród. W tych trudnych czasach specjaliści na łamach miesięcznika przystępnym językiem tłumaczyli jak prowadzić budowę domu, opisywali innowacyjne materiały czy przestrzegali przed popełnianiem typowych błędów.

Poszerzenie oferty MURATORA

1998 rok to przełomowy okres w historii MURATORA. Powstała wtedy spółka W.M. MURATOR PROJEKT, która już rok później wydała pierwszy katalog z gotowymi projektami domów jednorodzinnych. Przez 25 lat tworzyła kolekcje projektów domów, nawiązała też współpracę z wieloma innymi pracowniami, co zaowocowało wydaniem licznych katalogów z gotowymi projektami domów oraz obiektów usługowych i gospodarczych. Aktualnie oferta Murator PROJEKTY liczy sobie ponad sześć tysięcy nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiają realizację planów i marzeń o własnym domu zarówno oszczędnym singlom, rodzinom z dziećmi, jak i najbardziej wymagającym inwestorom. Znajdziesz w niej projekt domu małego i taniego w eksploatacji, pasywnego, bliźniaka, szeregowca czy ekskluzywnej willi, która zaspokoi potrzeby domowników oraz zapewni maksymalny komfort późniejszej eksploatacji.

Współczesny MURATOR

Mimo wielu sukcesów w dwóch pierwszych dekadach istnienia, MURATOR nie osiadł na laurach. Także i współcześnie nieustannie rozwija on swoją ofertę, docierając do coraz szerszego grona czytelników i użytkowników internetu. Od 2000 roku w sieci dostępny jest serwis muratorplus.pl, dedykowany dla profesjonalistów z branży budowlanej. Istniejący od ponad 20-tu lat serwis dla indywidualnych odbiorców murator.pl – to jeden z największych i najbardziej popularnych serwisów o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Czekają tu na Ciebie tysiące artykułów omawiających technologie, materiały i trendy oraz stanowiące inspirację dla osób budujących i urządzających swoje domy. Wolisz czerpać wiedzę z nagrań? Zajrzyj na kanał Murator TV na YouTube, zawierający kilkaset filmów poradnikowych bądź skorzystaj z webinarów prowadzonych przez ekspertów Muratora.

MURATOR to polska marka mediowa, która od 40 lat towarzyszy inwestorom w budowie i remontach domów wspierając fachowymi poradami i eksperckimi treściami. Cieszy się dużym zaufaniem odbiorców. W 2023 roku została nagrodzona nagrodą: Złota budowlana Marka Roku w kategorii Media Przyjazne Fachowcom. Jeżeli więc chcesz poszerzyć swoją wiedzę i szukasz rzetelnego źródła – skorzystaj z materiałów MURATORA.

Wiele ciekawych porad budowlanych można znaleźć także w poradniku budowlanym MURATORA, którego specjalistyczne artykuły zlokalizowane są pod adresem https://projekty.muratordom.pl/poradnik-dla-budujacych/

Zapraszamy do budowania z MURATOREM.