Mini sztabki złota

wczoraj, 23:00

Osobom, które nie są zaznajomione ze światem inwestycji w metale szlachetne, sztabki złota mogą kojarzyć się z filmowymi okazami wielkości cegieł, dumnie przechowywanych w wielkich bankowych sejfach. Na które oczywiście, ktoś planuje napad. Zaskakujący może być zatem dla wielu osób fakt, że na rynku inwestycji dostępne są również małe sztabki złota o wadze zaledwie 5 gramów czy 1 grama, a także mini sztabki złota, jeszcze lżejsze od wymienionych.

Czym są mini sztabki złota?

Nie ma żadnej oficjalnej definicji, która wskazywałaby, od jakiej gramatury mówi się o mini sztabkach złota. Przyjmuje się jednak, że to egzemplarze o wadze poniżej 1 grama – czyli naprawdę wyjątkowo niewielkich. To zatem sztabki złota o gramaturze 0,5 grama, a także: mini sztabki złota 0,25 grama. A jakie są wymiary takich okazów? Czy da się w ogóle bezpiecznie przechowywać tak drobne złote sztabki?

W przypadku egzemplarzy półgramowych wybijanych przez Mennicę Polską, wymiary sztabek to zaledwie 5,1 × 8,4 × 0,85 mm. Dla porównania, ziarnka grochu osiągają średnicę od 4 do 7,5 mm. Jak można się domyślić, jeszcze mniejsze są mini sztabki złota o gramaturze 0,25 g – w przypadku produktów Mennicy Polskiej, wymiary to 4,1 × 6,9 × 0,7 mm.

Jak przechowywać mini sztabki złota?

Choć omawiana grupa złotych sztabek jest naprawdę maleńka, to (pod warunkiem kupowania ich u sprawdzonego źródła) nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo ich przechowywania. Autentyczne mini sztabki złota są sprzedawane w specjalnym opakowaniu ochronnym, tzw. CertiCard. A ono jest już zdecydowanie większe – przy tak małych sztabkach wykorzystuje się opakowanie o wymiarach 54,00 × 85,60 mm. Nie tylko ułatwia przechowywanie mini sztabek złota tak, by ich nie zgubić, ale przy okazji chroni je przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi potwierdzenie ich autentyczności. CertiCard jest bowiem przy okazji certyfikatem.

Czy warto inwestować w tak małe sztabki złota?

Mini oraz małe sztabki złota są dla inwestorów interesujące z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze: ułatwiają dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Można lokować swój kapitał w sztabkach o mocno zróżnicowanej gramaturze – oraz innych aktywach. Po drugie: niewielkie sztabki złota są idealnym produktem dla osób o ograniczonym budżecie albo chcących dopiero wejść w świat inwestycji. To produkty, które mogą kosztować nawet zaledwie ok. 100 zł. A to bardzo bezpieczna kwota – w razie problemów z kursem kruszcu nie przyniesie znaczącej straty, co więcej, pomoże „potrenować” obserwację rynku.

Mini sztabki złota są również ciekawą opcją na elegancki prezent. Można podarować ją komuś bliskiemu. Małe sztabki złota są również chętnie wybierane jako podarunek biznesowy – dla współpracownika, drobnego kontrahenta czy kierownika.

Niewielkie sztabki złota kryją w sobie zatem ogromny potencjał, który zdecydowanie warto zbadać!