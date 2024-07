New Balance 530 – masz już swoją parę ikonicznych sneakersów?

17 lipca 2024, 12:00

New Balance jest niekwestionowanym liderem w świecie sportswearu. Bostoński brand od lat dostarcza najlepsze obuwie inspirowane formą butów treningowych. Jedną z serii, którą obecnie dość łatwo można namierzyć na ulicach jest NB 530. Masz już swoją parę, czy może dopiero rozważasz zakup? Pozwól, że przedstawimy kilka argumentów, które mogą Cię przekonać.

Poznaj New Balance 530

Patrząc na sneakersy serii New Balance 530, niełatwo pozbyć się skojarzeń z obuwiem biegowym. Ich profil wpisuje się w estetykę ugly shoe – która nie wydaje się prędko zniknąć z trendów. Sneakersy w formie zbliżonej do modeli z przełomu lat 90. i 00. wciąż są obecne w aktualnych inspiracjach. Dynamiczna forma sneakersów serii NB 530 idealnie zdaje egzamin na co dzień. Dużo chodzisz, chętnie spacerujesz, a może pracujesz w pozycji stojącej? Lekkie sneakersy z przewiewną cholewką z siateczki to opcja dla osób takich, jak Ty. Buty New Balance 530 możesz z powodzeniem nosić do szkoły lub na uczelnię – a także w czasie wolnym, np. kiedy ruszasz ze znajomymi w miasto. Pochłaniająca wstrząsy piankowa podeszwa z systemem ABZORB zapewni Ci wygodę noszenia przez cały dzień. Na uwagę zasługuje tutaj też Ikoniczny design New Balance 530, kojarzony z klimatami retro i athleisure idealnie sprawdza się w najróżniejszych ‘fitach.

New Balance 530: damskie i męskie outfity

Sneakersy New Balance 530 damskie oraz te w rozmiarówce dla mężczyzn, to nowy must have dla osób poszukujących lekkich butów na co dzień. Nie wierzysz? Dresy, jeansy, szorty – you name it. Możesz mieć pewność, że każda para spodni będzie idealnie zgrywać się z przeskalowaną sylwetką butów NB 530. Podobnie z topem. Możesz postawić na zwykły T-shirt lub bluzę. Sneakersy New Balance 530 męskie możesz z powodzeniem dorzucić do outfitu na bazie dresowego kompletu lub jortsów z szeroką nogawką. Jeśli decydujesz się na szorty, nie zapomnij uzupełnić tego modelu o skarpetki z wysokim ściągaczem. Podobnie można wystylizować sneakersy NB 530 damskie. Będą pasowały zarówno do joggerów, jak i do jeansów, czy nawet sukienki. W kilka chwil podbijesz cały outfit, dorzucając do niego koszulę lub casualową marynarkę w oversizowym ficie. Wypróbuj różne opcje i znajdź swój własny sposób na stylizację NB 530 – do szkoły, pracy lub na co dzień.

Sneakersy NB 530 w Twoim secie

Poszukując idealnych butów na co dzień, nie można zapominać o kolorze. Odgrywa on dużą rolę, niezależnie od outfitu, jaki postanowisz skompletować. Z tego powodu tak popularne stały się sneakersy New Balance 530 białe oraz modele w odcieniach beżu. Cholewka z łączonych materiałów jest ozdobiona mnóstwem detali, dzięki czemu nawet w monochromatycznym wariancie prezentuje się lekko i nowocześnie – podbijając jednocześnie inspiracje stylem retro. Nie mniej popularnie okazały się w ostatnich sezonach New Balance 530 szare, utrzymane w stalowym odcieniu szarości lub dopełnione srebrnymi, metalicznymi elementami w klimacie Y2K. Kolor sneakersów jest istotny, aby dobrze zagrać proporcjami całego outfitu. Jeśli zwykle preferujesz przygaszoną lub bardziej mroczną stylistykę, dobierz dla siebie sneakersy New Balance 530 czarne – rozjaśnione kilkoma kontrastującymi detalami w bieli.

Po nową parę sneakersów New Balance 530 zajrzyj do oferty JD Sports. Sprawdź dostępne modele w najbliższym salonie lub w sklepie online. Nie zapomnij zapisać się do newslettera, aby być na bieżąco z trwającymi akcjami promocyjnymi oraz nowościami. Sprawdź już teraz.