Eleganckie i praktyczne rozwiązania w nowoczesnych technologiach sprzedaży

30 grudnia 2021, 21:34

Zaawansowane urządzenia rejestrujące od uznanych producentów mają znacznie więcej do zaproponowania, niż wysokie parametry użytkowe. Oferują atrakcyjne, nierzadko innowacyjne czy dedykowane rozwiązania, pozwalające w kompleksowy sposób zadbać o różne aspekty prowadzenia działalności handlowej bądź usługowej. Pod tym względem z pewnością wyróżniają się kasy fiskalne polskiej marki Novitus. Dowodzą bowiem na różne sposoby, że ich możliwości nie ograniczają się jedynie do rejestrowania transakcji i wystawiania paragonów.

Kasy fiskalne Novitus w ślad za najnowszymi standardami

Nie da się zaprzeczyć, że najbliższa fiskalna przyszłość należy do urządzeń rejestrujących online. Tym bardziej, że już teraz wielu przedsiębiorców z nich korzysta (w końcu zobligowała ich do tego treść nowelizacji ustawy o VAT). W przypadku technologii sprzedaży od Novitus mamy do wyboru sporo modeli, które z jednej strony odpowiadają na potrzeby różnych branż i typów działalności, z drugiej zaś – zapewniają zgodność z technicznymi i prawnymi wymogami systemu online. Najistotniejszym aspektem wspomnianego rozwiązania teleinformatycznego jest oczywiście internetowa, systematyczna transmisja danych (m.in. o prowadzonej ewidencji obrotu, obowiązkowych przeglądach technicznych) do Centralnego Repozytorium Kas. Urządzenia rejestrujące polskiego producenta oferują jednak różne możliwości w tym zakresie.

Dobrym przykładem w tym kontekście jest mobilna kasa fiskalna Novitus Nano II Online. Przywołany model oferuje bowiem rozbudowane standardy komunikacyjne, jak porty USB i RS-232, interfejs Ethernet czy opcję wykorzystania sieci Wi-Fi. Wymienione rozwiązania świetnie sprawdzają się przy współpracy z różnymi urządzeniami peryferyjnymi, a także podczas transmisji danych do CRK. Użytkownik kasy online Novitus może sam zdecydować, czy przesyłanie informacji będzie odbywać się przewodowo (w ramach komputerowej sieci LAN), czy bezprzewodowo (dzięki Wi-Fi). Jeśli chodzi o drugą opcję, istnieje też możliwość rozbudowania funkcjonalności Nano II Online o dodatkowy modem GSM.

NoviCloud, czyli jeszcze więcej i jeszcze wygodniej

Polski producent oferuje w swoich urządzeniach rejestrujących nie tylko funkcjonalności zgodne z najnowszymi, generalnymi standardami technologicznymi, o których mówią przepisy prawne. Oddaje także do dyspozycji użytkowników własne, dedykowane rozwiązania. Dzięki nim przedsiębiorcy zyskują zarówno rozszerzenie możliwości kas fiskalnych, jak i większy komfort korzystania z poszczególnych opcji.

Tak jest choćby z NoviCloud – specjalną aplikacją chmurową, obsługiwaną z poziomu przeglądarki internetowej. Jakie możliwości zapewnia to narzędzie? Pozwala m.in. na zarządzanie funkcjonalnością urządzenia rejestrującego (np. bazą towarową, wystawianymi fakturami VAT), wgląd w informacje związane z biznesem (analiz sprzedażowych, stanów magazynowych, listy kontrahentów itd.) czy też zdalne monitorowanie i rozliczanie pracowników – z każdego miejsca zapewniającego dostęp do internetu. Oprócz tego umożliwia przechowywanie istotnych danych w chmurze (choćby raportów dobowych). Co więcej, dostęp do aplikacji NoviCloud oferują nie tylko kasy fiskalne Novitus z ekranami dotykowymi, ale i np. model Link Online – niedużych rozmiarów urządzenie rejestrujące, pozwalające zaprogramować bazę towarową rzędu 20 000 PLU, które, poza paragonami, umożliwia wystawianie bonów, informacji o promocjach lub biletów.

Integracja z terminalami płatniczymi i PIN Padami? To pewne!

Najnowsze regulacje prawne, związane z Polskim Ładem, poruszają m.in. kwestię transakcji bezgotówkowych. W przypadku wielu użytkowników urządzeń rejestrujących dodatkowym, koniecznym do wdrożenia „instrumentem płatniczym” okaże się coraz popularniejsze rozwiązanie, czyli – terminal płatniczy. Co więcej, przedsiębiorcy korzystający z takiej technologii oraz kasy fiskalnej online będą musieli zapewnić odpowiednią integrację tych elementów (od 1 lipca 2022 roku). Dlaczego to takie ważne?

- Podstawą właściwej integracji kasy fiskalnej online i terminala płatniczego jest protokół komunikacyjny ECR-EFT. Odpowiada on za poprawną wymianę danych, dotyczących m.in. aktywowania urządzenia przyjmującego płatności bezgotówkowe oraz rejestrowania na kasie fiskalnej online transakcji realizowanych w ten sposób. Zatem oba rozwiązania muszą obsługiwać protokół komunikacyjny ECR-EFT, by doszło do prawidłowej, zgodnej z przepisami integracji tych ogniw – tłumaczy Marcin Ciechowicz, ekspert z Polskiego Centrum Kas Fiskalnych.

Kasy rejestrujące online od Novitus gwarantują przygotowanie do najnowszych przepisów oraz związanych z nimi standardów technicznych. Warto wspomnieć choćby o modelu One Online, należącym do segmentu przenośnych urządzeń rejestrujących. Kasa zamknięta w kompaktowej, solidnej obudowie pracuje na bazie systemu Android, dysponuje obszernym, kolorowym ekranem dotykowym i pozwala na zaprogramowanie dowolnie dużej bazy PLU. W rezultacie znakomicie odnajdzie się w działalnościach mniejszych, większych, mobilnych oraz stacjonarnych.

M/platform – rozszerz możliwości swojego urządzenia fiskalnego i biznesu!

Wiodący producenci technologii sprzedaży doskonale zdają sobie sprawę, że wsparcie biznesu opiera się nie tylko na dostarczeniu wielofunkcyjnych urządzeń. Chodzi również o możliwość skorzystania z zewnętrznych narzędzi oraz usług, mających na celu usprawnienie poszczególnych obszarów sprzedaży. Takie rozwiązania oferuje np. M/platform – cyfrowa platforma, sprzyjająca efektywnej, konkurencyjnej działalności tradycyjnych punktów handlowych, m.in. pod względem udziału w najlepszych ofertach producentów, realizowania strategii marketingowej (choćby za pomocą własnej gazetki promocyjnej) i komunikacji z klientami (także za pośrednictwem aplikacji mobilnej).

Znakomita współpraca z M/platform to zaledwie jeden z atutów, jakimi może pochwalić się kasa fiskalna Novitus Next Online. Korzystanie z narzędzi i usług platformy staje się niezwykle wygodne dzięki tabletowi zintegrowanemu z urządzeniem rejestrującym. Ponadto, Next Online także oferuje zdefiniowanie dowolnej liczby pozycji towarowych, a w dodatku zapewnia dostęp do różnych aplikacji, przeglądarki internetowej, kalendarza czy poczty elektronicznej. W połączeniu z wydajnym mechanizmem drukującym oraz licznymi interfejsami komunikacyjnymi, okazuje się naprawdę nowoczesnym, multifunkcjonalnym urządzeniem rejestrującym online.

Kasy rejestrujące Novitus w barwach prestiżu

Rozwiązania konstrukcyjne oraz ich estetyka to zagadnienie w zasadzie łączące wszystkie, wymienione modele i inne kasy fiskalne Novitus. Wysoka jakość wykonania, elegancki, efektowny design i dbałość o detale sprawiają, że urządzenia rejestrujące polskiego producenta nie tylko świetnie się prezentują. Potrafią realnie podwyższać prestiż korzystających z nich przedsiębiorstw, podkreślać atrakcyjność oferty i obsługi klientów w danej firmie.

[Grafika: plik „kasa-fiskalna-novitus-link-online” – opis: „Nowoczesna kasa rejestrująca Novitus Link Online występuje w kilku atrakcyjnych wersjach kolorystycznych.”]

Warto też dodać, że kasy online Novitus nierzadko dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych. Nieduże konstrukcje poszczególnych modeli przyczyniają się również do łatwego zaaranżowania przestrzeni pracy z udziałem wspomnianych technologii sprzedaży. Oczywiście, to nie wszystkie zalety, jakie oferują przywołane rozwiązania – poznaj eleganckie i praktyczne kasy fiskalne Novitus, żeby przekonać się, jak duży mają potencjał.