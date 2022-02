Zobacz, dlaczego warto czytać swojemu dziecku!

9 lutego 2022, 16:13

Świadomość tego ile właściwie czasu powinniśmy spędzać czytając naszemu dziecku jest niezwykle ważna. Natomiast odpowiedzenie sobie na to pytanie potrafi niekiedy stanowić nie lada wyzwanie. Badacze na całym świecie nieraz udowodnili, że systematyczne czytanie odgrywa bardzo istotną rolę w życiu dziecka. Co więcej, zostały również stworzone liczne kampanie społeczne, które zachęcają do takiej właśnie formy spędzania czasu. Dzisiejsza rzeczywistość, kiedy większość z nas jest nieustannie zabiegana i mamy tysiące spraw do załatwienia, znalezienie dłuższej chwili graniczy niekiedy z cudem. Natomiast, w rzeczywistości przeświadczenie o tym, że czytanie dziecku to spore wyzwanie mija się nieco z prawdą. Jak udowodniły to liczne badania wystarczy jedynie około 20 minut dziennie. Nie jest to więc niemożliwe do wykonania. Korzyści jakie będą płynąć z regularnego siadania z dzieckiem do książek są bez wątpienia tego warte. Oddziałuje to bowiem na jego rozwój, kreatywność, a także postrzeganie otaczającego go świata.

Jak czytać?

W pierwszej kolejności, jeszcze zanim usiądziemy z dzieckiem do czytania, warto zastanowić się jak właściwie to robić. W zależności od tego w jakim wieku jest nasza pociecha, metoda będzie się nieco różnić. Natomiast, będąc jeszcze w sklepie czy korzystając z księgarni internetowej, przewertuj książkę i sprawdź jaka treść się w niej znajduje. Czy rzeczywiście jest ciekawa? Czy chcemy, by wartości, które są tam przekazywane trafiły do naszej pociechy? Może zdarzyć się również tak, że książki dla dzieci będą w niektórych fragmentach niezbyt interesujące. W takiej sytuacji nie musimy rezygnować z całej pozycji, omińmy po prostu te części, które nie wzbudzają żadnych emocji. Może być tak, że Twoje dziecko niekoniecznie lubi długie i rozbudowane opisy. Nie powinniśmy więc zanudzać go treściami, z których tak czy inaczej nic nie zapamięta. Odpowiadając na pytanie jak czytać, warto również wspomnieć o tym, że dobrze jest na bieżąco tłumaczyć wszelkie nieznane słowa czy niezrozumiałe wątki. Stwarza to również idealne pole do dyskusji, gdzie dziecko może opowiedzieć o swoich odczuciach.

Jak dobierać książki?

Książki dla dzieci, choć są napisane prostym językiem, poruszają często bardzo ważne aspekty, które wpłyną na postrzeganie rzeczywistości przez Twoje dziecko. Dobierając konkretną literaturę musimy mieć z tyłu głowy pytanie o to czy wartości, które są tam prezentowane powinny zostać przekazane młodemu człowiekowi. Pamiętajmy, że musimy niezwykle uważnie wybierać pozycje, ponieważ bez wątpienia nie pozostanie to bez echa. W księgarniach znajdziemy cały szereg książek, więc najgorsze co moglibyśmy zrobić to kierować się ich zewnętrznym i atrakcyjnym wyglądem. Oczywiście nie jest to bez znaczenia, ale nie powinno być głównym wyznacznikiem. To, co na pewno trzeba uwzględnić to wiek naszej pociechy. Pozwoli nam to ustalić czy książka musi mieć więcej obrazków, czy tekstu, czy powinny znaleźć się tam elementy interaktywne, czy są one zbędne. Wraz z wiekiem warto stopniowo zwiększać ilość treści, aby dziecko nieustannie się rozwijało. Pamiętajmy, że pozycje powinniśmy dobierać wraz z uwzględnieniem zainteresowań naszego dziecka.

Jakie korzyści ma czytanie?

Pierwszą, niepodważalną korzyścią, której istnienia jesteśmy z pewnością w pełni świadomi, to rozwój dziecka. Natomiast wychodząc od tego, w konsekwencji możemy wyróżnić wiele innych plusów. Oddziałuje na stymulowanie pracy mózgu, w tym na ośrodek mowy. Na samym początku młody człowiek będzie wykorzystywał tą umiejętność do rozumienia słów, zdań i większych wypowiedzi, tym samym budując sobie zasób tak zwanego słownika biernego. Stopniowo nie będzie jedynie odbiorcą komunikatów, ale zacznie wypowiadać swoje pierwsze słowa. Idąc głębiej, w przyszłości z pewnością nie będzie miało problemów z poprawnością językową. Następnym pozytywnym aspektem jest wpływ na rozwój inteligencji emocjonalnej. Dzieje się to głównie za pośrednictwem bohaterów książek dla dzieci. Prezentują oni określone postawy, cechy charakteru, zachowania i wartości, które młody człowiek podświadomie wychwytuje.