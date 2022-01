Gdzie szukać najtańszego oc w 2022 roku?

11 stycznia 2022, 21:38

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe i musi je opłacić każdy właściciel samochodu. Dzięki niemu mamy pewność, że w przypadku spowodowania kolizji, nie będziemy musieli ponosić kosztów naprawy poszkodowanego pojazdu. OC nie jest ubezpieczeniem ze stałą stawką i zależy od wielu czynników. Przed zakupem warto sprawdzić przynajmniej kilka ofert, by wybrać tę, która jest dla nas najkorzystniejsza. Co zrobić, by uzyskać jak najniższą stawkę za OC? Przekonaj się o tym, czytając dzisiejszy artykuł.

OC w 2022 roku znowu będzie wyższe?

Ostatnie lata to dość duża stabilizacja na rynku ubezpieczeń OC. Po dużych wzrostach, które obserwowaliśmy na przełomie roku 2016 i 2017 ostatni czas zapewnił kierowcom odrobinę wytchnienia od podwyżek. Nie znaczy to wcale, że składki zaczęły tanień. Patrząc na obecną sytuację na rynku, wydaje się, że powoli będziemy wchodzić w czas podwyżek. Niezależnie od tego, jak będą kształtować się stawki w bieżącym roku, przed wyborem konkretnego ubezpieczyciela, warto porównać przynajmniej kilka ofert. Zdarza się, że na rynku pojawiają się fajne promocje i dają nam możliwość zaoszczędzenia kilkudziesięciu, czasem nawet kilkuset złotych.

Pamiętajmy, że w żaden sposób nie jesteśmy związani z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, jeśli nasza polisa wygasa i znajdziemy tańszą ofertę, to wystarczy wypowiedzieć w odpowiednim terminie stare ubezpieczenie, by móc skorzystać z lepszej oferty. Jeśli chcesz wykupić najtańsze OC w 2022 roku (sprawdź na: najtaniejuagenta.pl). Ten portal jest miejscem, gdzie znajdziemy najlepsze oferty w danym okresie. Zamiast wypełniać kolejne formularze lub umawiać się na wizyty w towarzystwach ubezpieczeniowych, możesz mieć dostęp do najlepszych ofert w jednym miejscu.

Bez wątpienia takie rozwiązania ułatwiają nam życie i umożliwiają porównanie wielu ofert w jednym momencie. Dzięki nim jesteśmy w stanie dopasować ofertę do naszych preferencji i kupić ubezpieczenie, które będzie nam odpowiadać.

Jak i kiedy wypowiedzieć polisę OC?

Zakup nowej polisy wiąże się z wypowiedzeniem ubezpieczenia opłaconego rok wcześniej. Należy o tym pamiętać, bo niedotrzymanie terminu skutkuje automatycznym przedłużeniem starej polisy. Wiąże się to z powstaniem dość problematycznej sytuacji, której można uniknąć, dopełniając wszelkich formalności. Prezentują się one następująco:

• Artykuł 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wyraźnie mówi nam, że polisę OC musimy wypowiedzieć nie później jak jeden dzień przed końcem ochrony.

• Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujemy pojazd używany posiadający aktualne ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji nabywca może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej informacji o formalnościach związanych z przerejestrowaniem pojazdu, to warto odwiedzić stronę https://najtaniejuagenta.pl/jak-przerejestrowac-samochod/.

• Wypowiedzenie umowy składamy w formie pisemnej. Warto pamiętać, że jazda pojazdem bez ważnego OC naraża nas na kary, które wynieść mogą nawet 5600 zł w przypadku, gdy spóźniamy się z płatnością więcej, jak 14 dni.