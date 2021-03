PIT-37, co musisz o nim wiedzieć? (art. spons.)

13 marca 2021, 11:23

Każdego roku Polacy i Polki muszą składać deklarację podatkową, co ciekawe nie zawsze muszą mieć w danym roku jakieś dochody. Jedną z deklaracji, jaką składają, jest PIT 37. Dziś porozmawiamy sobie nieco właśnie o nim. Będziesz wiedział wszystko, co potrzebne, aby ją złożyć i nie popełnić żadnego błędu. Powiemy ogólnie o samej deklaracji, ale także kto może ją składać, kiedy trzeba ją składać i jak to zrobić nie wychodząc z domu!

1. Informacje ogólne o PIT 37

2. Terminy rozliczenia PIT 37 za 2020 rok

3. Doliczanie dochodu małoletnich do PIT 37

4. Straty z lat ubiegłych - czy rozliczysz je w PIT 37?

5. Rozliczenie PIT 37 z małżonkiem - czy jest możliwe?

6. Jak złożyć PIT 37, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko?

7. Jak złożyć deklarację PIT 37 online?

Jedna z najpopularniejszych deklaracji składanych przez Polki i Polaków. Chcesz wiedzieć o niej więcej? Może nie wiesz, jak ją złożyć? Sprawdź, wszystko o PIT 37, aby następnym razem nie popełnić w trakcie składania deklaracji żadnych błędów!

Informacje ogólne o PIT 37

Na początek najważniejsze informacje na temat PIT 37. Jak się bowiem okazuje, jest to jedna z najpopularniejszych, jak nie najpopularniejsza deklaracja podatkowa składana przez podatników w naszym kraju. Deklarację tą składają podatnicy, których jedyne źródło przychodów rocznych było na przykład z tytułu umowy o pracę. Deklaracja dotyczy przychodów, które były opodatkowane według skali podatkowej, na tę chwilę jest to 17 i 32%. Oczywiście wysokość podatku zależy od wysokości przychodów. Jeżeli dana osoba uzyskiwała przychody wyłącznie zwolnione z opodatkowania, nie musi składać tej deklaracji, ale także żadnej innej. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o deklaracji PIT 37? Że nie wybierzesz jej wtedy, kiedy Twoje przychody nie są opodatkowane według skali podatkowej.

Terminy rozliczenia PIT 37 za 2020 rok

W porównaniu do lat ubiegłych nie zmieniło się nic. Wciąż umowną datą zakończenia składania deklaracji podatkowej PIT 37 jest 30 dzień kwietnia. W tym roku przypada to na czwartek. Od kiedy można składać tę deklarację? Tak jak zawsze jest to 15 lutego. Co ważne, data ta obowiązuje zarówno dla deklaracji składanych internetowe, jak i listownie, czy osobiście w Urzędzie Skarbowym.

Doliczanie dochodu małoletnich do PIT 37

Jak rozliczyć PIT 37, jeśli chcesz doliczyć dochód małoletniej osoby, której jesteś prawnym opiekunem? Tak naprawdę nie dolicza się dochodów osoby małoletniej do dochodów. Co więcej, to osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, a mająca dochody z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej, zlecenia, czy umowy o dzieło, może złożyć swoją własną deklarację PIT 37.

Straty z lat ubiegłych - czy rozliczysz je w PIT 37?

Deklaracja niestety nie pozwala obniżyć dochodów o straty z lat ubiegłych. Jest to możliwe, ale trzeba złożyć osobną deklarację. Co jednak ważne, PIT 37 może być złożony za rok, w którym wykazano stratę, zatem deklaracja PIT 37 za rok 2020 może zawierać stratę za ten rok. To nieco skomplikowane, ale w praktyce nie jest trudne do obliczenia.

Rozliczenie PIT 37 z małżonkiem - czy jest możliwe?

No dobrze, przejdźmy teraz do rozliczania PIT 37 z małżonkiem. Jak rozliczyć taką deklarację? Tak naprawdę nie ma żadnych zmian w tym zakresie. Ważne jednak, aby obydwie strony, a więc małżonkowie spełniali warunki dotyczące złożenia deklaracji PIT 37. Na przykład, kiedy żona lub mąż rozliczają się z tytułu prowadzonej działalności opodatkowanej według skali - deklaracji nie można złożyć wspólnie. To jednak nie koniec, bo jeśli w roku, za który składana jest deklaracja, ustanie małżeństwo lub dopiero się rozpocznie, PIT 37 także nie powinien zostać złożony.

Jak złożyć PIT 37, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko?

Oczywiście jest możliwość złożenia deklaracji PIT 37, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko. Możesz być kawalerem, panną, wdową lub wdowcem. Nie ma także przeszkód, aby złożyć taką deklarację, kiedy Twoje małżeństwo ustało, a Ty sam lub sama opiekujesz się dzieckiem. Separacja także wchodzi tutaj w grę. Dziecko musi być małoletnie lub mieć poniżej 25 lat, ale dalej się uczyć. Co ważne, może to być nauka stacjonarna na studiach, ale również studia wieczorowe, czy zaoczne. Jeżeli otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, w takim wypadku wiek nie obowiązuje. Twoje dziecko uczy się poza granicami naszego kraju, a w Unii Europejskiej? W takim razie także możesz złożyć deklarację, jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jak złożyć deklarację PIT 37 online?

Wbrew pozorom nie jest to trudne, nawet łatwiejsze niż w przypadku składania deklaracji osobiście. Wszystko bowiem może za Ciebie zrobić program znajdujący się na stronie e-Pity. Nie tylko poznasz tam informację jak rozliczyć PIT 37, ale również to zrobisz. Pobierz wewnętrzny program na stronie i zostań pokierowany krok po kroku po każdej kolumnie i po każdym punkcie w deklaracji. To naprawdę proste i szybkie, co więcej, nie musisz nawet wychodzić z domu. Nie czekają na Ciebie kolejki, urzędnicy, którzy nie chcą nic podpowiedzieć, a także zatłoczony autobus!