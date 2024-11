Czy można mieć SIM i eSIM z tym samym numerem? (art. spons.)

26 listopada 2024, 17:36

Karty eSIM cieszą się coraz większą popularnością – wirtualna karta SIM świetnie sprawdzi się zwłaszcza osobom, którym zależy na bezpieczeństwie oraz możliwości kontaktowania się z bliskimi za pośrednictwem różnych urządzeń, w tym np. smartwatcha. Osoby rozważające wypróbowanie eSIM-a mogą jednak zastanawiać się, czy można mieć SIM i eSIM z tym samym numerem – i jak to wygląda w praktyce?

Czy można mieć dwie karty SIM z tym samym numerem?

Wirtualne karty SIM mają sporo zalet. Po pierwsze, karta eSIM jest z założenia odporna na uszkodzenia, czego niestety nie można powiedzieć o tradycyjnej karcie SIM. Ponadto wirtualna karta jest rozwiązaniem bardziej bezpiecznym, ponieważ nawet jeśli telefon zostanie ukradziony, złodziej nie może jej wyjąć i wyrzucić, a co za tym idzie – łatwiej namierzyć taki telefon. Przede wszystkim jednak kartę eSIM można łatwo i szybko aktywować, bez konieczności czekania na kuriera czy odbioru w salonie operatora – zrobimy to zdalnie, z własnej kanapy. Dodatkowo jest to rozwiązanie nieco bardziej przyjazne dla planety, ponieważ nie wymaga produkowania kolejnej karty z plastiku.

Największą zaletą jest jednak to, że kartę eSIM można zainstalować na wielu urządzeniach, nie tylko na telefonie. Wirtualna karta może być wykorzystywana również na tablecie czy smartwatchu. Dzięki temu nawet jeśli ktoś zapomni z domu telefonu, ale np. zawsze ma na ręku smartwatcha, to kontaktowanie się z bliskimi nadal będzie możliwe.

Możliwość używania karty eSIM na wielu urządzeniach rodzi jednak pytanie, czy można mieć SIM i eSIM z tym samym numerem. Na szczęście jest to możliwe – w Orange Flex można ściągnąć dodatkową kartę eSIM poprzez aplikację. Tym samym użytkownik może korzystać z tego samego numeru zarówno na telefonie, jak i np. na wspomnianym wcześniej smartwatchu. To idealne rozwiązanie dla osób aktywnych, które chcą pozostać w kontakcie z innymi cały czas, niezależnie od tego, gdzie są i co aktualnie robią.

Nie tylko jeden numer na dwóch kartach. W Orange Flex możliwe są nawet trzy dodatkowe karty eSIM

Warto jednocześnie wspomnieć, że w Orange Flex użytkownicy mogą zamówić nawet trzy takie dodatkowe karty eSIM (liczba zależy od wybranego Planu).

Możliwe jest też inne rozwiązanie – do swojego konta w Orange Flex można dodać do 5 numerów. Tym samym można np. dodać całą swoją rodzinę i opłacać ich Plany z poziomu aplikacji, co może być świetną opcją, jeśli chodzi o planowanie rodzinnych wydatków i kontrolę domowego budżetu.

Karta eSIM to zatem nie tylko bezpieczeństwo, wygoda czy ukłon w stronę planety, ale też nowe możliwości – bo Orange Flex wystarczy, by być w kontakcie z bliskimi na wielu różnych urządzeniach.