Czy znasz już możliwości smartfona Samsung A52?

17 marca 2022, 13:37

Szukasz nowego smartfona, który sprosta Twoim wymaganiom? Nie interesują Cię najnowsze modele, ale sprawdzone rozwiązania, które nie zawodzą? Sprawdź możliwości telefonu Samsung Galaxy A52. Zarówno design, jak i zamknięte w środku funkcjonalności potrafią zaskoczyć.

Galaktyczne możliwości

Seria Galaxy uważana jest za jedną z najlepszych na rynku. Smartfony charakteryzuje niezawodność, płynność i intuicyjność. Dla kogo dedykowane są modele oznaczone literą A? Dla wszystkich miłośników wyzwań, dla poszukiwaczy przygód i tych, którzy potrzebują smartfona do robienia spektakularnych fotek i dynamicznych filmów. Jeśli Samsung A52 jest Twoim wyborem, zajrzyj do oferty Red Bull MOBILE i zgarnij go bez przepłacania! Jeśli jeszcze się wahasz, poczekaj, aż przedstawimy Ci jego galaktyczne możliwości.

Po A52 możesz sięgnąć bez konieczności wiązania się z nami umową, wybierając opcję bez abonamentu. Jeśli jednak lubisz stałe związki i masz abonament w Red Bull MOBILE, telefon dostępny jest także w taryfach SieMa za 50, 70 i 90 zł oraz w opcji na wypasie za 200 zł. Na naszej stronie, sprawdzając możliwości, możesz zobaczyć od razu cenę za urządzenie, dostępność w magazynie (również kolor!) i wybrać opcję idealnie dopasowaną.

Smartfon możesz szybko i bezpiecznie zamówić bez wychodzenia z domu, przez Internet. Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji, a jeśli telefon nie spełni Twoich oczekiwań, masz 14 dni na zwrot urządzenia. Rozumiemy, że czasem nie iskrzy przy pierwszym spotkaniu.

Dla kogo Samsung A52?

Samsung A52 swoją premierę miał w 2021 roku, więc to nadal nówka sztuka wśród flagowców z rodziny Galaxy. Norma IP 67 gwarantuje pełną odporność na pył i zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Możesz zabrać telefon na rowerowy cross czy rajd po bezdrożach bez obaw, że kurz i pył utrudnią jego funkcjonowanie. 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci zewnętrznej sprawią, że telefon natychmiast odpowiada na Twoje polecenia i pomieścisz w nim setki zdjęć i filmików z wykonywanych ewolucji. Jeśli jesteś w #teamAndorid, to A52 przypadnie Ci do gustu… I do ręki, bo ma przyjemną w dotyku ergonomiczną budowę, która zapobiega wyślizgnięciu się smartfona z dłoni. Teraz możesz nagrywać triki w tej samej sekundzie, w której je wykonujesz!

Bateria o pojemności 4500 mAh oznacza rzadsze ładowanie, a technologia Fast Charging 25 W sprawi, że możesz szybko doładować telefon, jeśli zacznie zwalniać. Docenisz też 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-U Display to nie tylko płynne odtwarzanie obrazu i głębia kolorów, ale także gaming bez opóźnień. Chcesz zapytać o zdjęcia? Poczwórny aparat o rozdzielczości 64MP (OIS) z pewnością wystarczy do dynamicznych ujęć. Masz do dyspozycji jeszcze inne obiektywy, a w tym:

• kąt 123 stopni,

• funkcja Macro,

• Live Focus

• trzykrotny zoom optyczny są dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Używając A52, możesz też skorzystać z aparatu przedniego 32 MP, który też wykorzystuje funkcję Live Focus.