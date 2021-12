Szybkość komputera – jakie podzespoły mają znaczenie?

7 grudnia 2021, 20:50

Dobór odpowiednich podzespołów w komputerze ma ogromny wpływ na płynność rozgrywki czy wydajność wykonywanej pracy. Warto dowiedzieć się, które komponenty mają największe znaczenie pod tym względem.

Procesor – serce komputera

CPU, czyli właśnie procesor, to miejsce, w którym nieustannie przeprowadzane są obliczenia odpowiedzialne za pracę całego systemu. Przez centralną jednostkę obliczeniową przechodzą wszystkie polecenia do wykonania przez komputer. Szybkość tego podzespołu określa się na podstawie taktowania zegara, czyli liczby cykli otwierania i zamykania tranzystorów na sekundę. Wartość ta w nowych układach jest naprawdę wysoka – 1 GHz oznacza miliard cykli na sekundę, a taktowanie najnowszych procesorów może nawet przekraczać 5 GHz. Dodatkowo parametr ten jest zazwyczaj podawany w odniesieniu do jednego rdzenia, podczas gdy najpopularniejsze modele korzystają z 4, 6 lub 8 rdzeni.

Liczba cykli bezpośrednio wyznacza liczbę operacji, które może wykonać CPU – wyższe taktowanie przekłada się zatem na szybsze działanie aplikacji, gier i każdego innego procesu. Wymiana procesora może dodatkowo pociągnąć za sobą konieczność zastosowania innej płyty głównej. Powodem jest obecność różnych gniazd do obsługi procesora. Intel i AMD korzystają z nieco odmiennych formatów. Co więcej, poszczególne generacje CPU zwykle wprowadzają drobne zmiany w tej kwestii. Choć płyta główna sama w sobie ma niewielki wpływ na szybkość komputera, jej konfiguracja wpływa na dobór innych komponentów, takich jak właśnie procesor czy RAM. Aby znaleźć najlepszą płytę główną dla siebie, odwiedź https://www.sferis.pl/plyty-glowne-2894/gigabyte.

Chłodzenie procesora – istotna kwestia

Ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest również chłodzenie procesora. Spora część modeli jest sprzedawanych od razu z tego typu elementem, jednak nie jest to reguła. Propozycje bez chłodzenia producenta to najczęściej najwydajniejsze modele z danej generacji, w przypadku których większość osób i tak stawia na dedykowane rozwiązania. Odpowiednie chłodzenie pozwala zapewnić, że procesor będzie w stanie pracować na wysokich obrotach bez ryzyka awarii. Zdecydowanie nie zaleca się korzystania z CPU bez żadnego chłodzenia – w takiej sytuacji wystarczy kilka sekund, by jednostka obliczeniowa uległa nieodwracalnemu zniszczeniu.

Kiedy warto zainwestować w wydajną kartę graficzną?

Ten podzespół odpowiada za renderowanie grafiki, a dodatkowo może wspierać obliczenia głównej jednostki. Modele od najlepszych producentów można znaleźć między innymi na https://www.sferis.pl/karty-graficzne-2889/gigabyte. Wydajna karta graficzna to wymóg przede wszystkim dla graczy i osób wykonujących intensywne prace związane z renderowaniem obrazu. Jej wpływ na szybkość komputera zależy jednak od tego, w jaki sposób korzystamy ze sprzętu. Największe zmiany odczujemy właśnie w przypadku gier i programów do obsługi wideo. Jeżeli jednak komputer służy nam przede wszystkim do przeglądania internetu i innych, mniej wymagających zadań, możemy ograniczyć wydatki, stawiając na procesor wyposażony w zintegrowaną grafikę.

Nośniki danych – rodzaj napędu ma spore znaczenie

W tym przypadku rozróżniamy dwa główne typy nośników:

• HDD, czyli dysk twardy – jego działanie opiera się na magnesowaniu odpowiednich części ruchomych talerzy;

• SSD, czyli napęd półprzewodnikowy – wszystkie operacje są wykonywane czysto elektronicznie, z pomocą tranzystorów.

Jak wygląda różnica pomiędzy nimi w codziennym zastosowaniu? Niemal wszystkie argumenty przemawiają za SSD. Przesył danych w najnowszych modelach sięga nawet kilku gigabajtów na sekundę, podczas gdy najwydajniejsze HDD osiągają zwykle maksymalnie 600 MB/s. To sprawia, że zarówno sam system, jak i wszelkie programy oraz aplikacje będą uruchamiać się i działać o wiele szybciej. Dodatkowo SSD pracuje znacznie ciszej, zachowując przy tym wyższą wydajność energetyczną.