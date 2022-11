Top 3 stylizacje na zimę 2022 z Sizeer

29 października 2022, 19:18

Nowy sezon niesie ze sobą wiele miejskich trendów. Zimą 2022 nie będzie inaczej. Luźne fity, oversize’owe bluzy i trapery to wyznaczniki zimowego, miejskiego looku. Przekonaj się, czego nie może zabraknąć w Twojej szafie i skompletuj outfity, które wyróżnią Cię na mieście.

Outdoorowe kurtki zimowe – ciepło o każdej porze dnia

Śnieg, wiatr i niska temperatura sprawiają, że wiele streetwearowych klasyków musi poczekać w szafie aż do wiosny. Nie oznacza to jednak, że tej zimy musisz zapomnieć o miejskim stylu! Estetyką, która zdominuje miasto, w tym sezonie jest outdoor. Kurtki Timberland, Confront, a także oryginalne projekty adidas, Vans oraz ellesse doskonale wpiszą się w niejeden miejski zestaw na co dzień. Poza ochroną przed zimnem i śniegiem, sprawią one również, że Twoje fity nabiorą unikalnego charakteru.

Czarne buty Dr. Martens – alternatywny vibe zawsze na czasie

­Projekty od Dr. Martens to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Wysoka cholewka, mocne sznurowanie i żółta nić pasują do wielu elementów garderoby. Właśnie dlatego bez problemu możesz nosić je zarówno do jeansów, jak i spódnic i sukienek. Grube rajstopy, spódnica, pleciony sweter i ocieplana ramoneska to set, który sprawdzi się na niejedną okazję, zapewniając Ci wygodę i doskonały look. Sprawdź modele Dr. Martens takie jak Jadon czy 1460 i wybierz projekt, który najlepiej wpasuje się w Twoją osobowość i styl.

Neutralne tony – stylizacje, w których poczujesz się dobrze

W tym sezonie marzysz o tym, by czuć się komfortowo i wyglądać tak, że każdy zwróci uwagę na Twój look? Doskonale się składa, ponieważ zimą, tak jak i jesienią, rewelacyjnie sprawdzą się monochromatyczne sety w odcieniach ciepłego beżu oraz karmelowego brązu. Zastanawiasz się, czy cozy set można stworzyć również w miejskim stylu? Oczywiście, że tak! Oversize’owe bluzy i miękkie joggery w neutralnej kolorystyce fantastycznie odnajdą się w niejednym zestawie. Luźny set perfekcyjnie zwieńczą dodatki, takie jak nerki i plecaki w jasnych barwach, do których schowasz najpotrzebniejsze drobiazgi.

Miejskie trapery damskie i męskie – mocny look, dzięki któremu inni Cię zauważą

Trapery to kultowe buty, które świetnie sprawdzają się w zimowych stylówkach. Takie obuwie często wybierane jest na zimę głównie przez to, że uzupełnione jest ono licznymi systemami, które dbają o ciepło i komfort w czasie deszczu, śniegu czy gradu. Trapery damskie i męskie sygnowane logo marki Timberland posiadają niezwykłe, wodoodporne właściwości, dzięki którym nawet najgorsza pogoda nie będzie Ci straszna. Modele z powodzeniem możesz zestawić ze spodniami dresowymi, luźną bluzą z nadrukiem, kurtką puchową czy długim, wełnianym płaszczem – wszystko zależy od tego, w jakich ubraniach czujesz się najlepiej!

Sprawdź, jakie propozycje zimowych produktów czekają na Ciebie w salonach Sizeer oraz online i wybierz te, które najbardziej wpasują się w Twój gust i oczekiwania.