Trapery męskie. Co to za buty? Czy warto je mieć? (art. spons.)

wczoraj, 19:42

Stylizacje z traperami męskimi należą do najmodniejszych w obecnym sezonie jesienno-zimowym. Jeszcze do niedawna nosiliśmy je głównie podczas górskich wędrówek, dziś jednak na stałe do kanonu mody męskiej, dosłownie, weszły te właśnie buty. Trapery męskie – czym się charakteryzują i czy warto je kupić?

Czym charakteryzują się trapery?

Dlaczego warto wybrać opisywane przez nas Buty? Męskie trapery wyglądem przypominają obuwie trekkingowe, przeznaczone głównie do wędrówek górskich. Charakteryzują się one wysoką cholewką – zakrywają kostkę, gwarantując tym samym uczucie ciepła. Jednocześnie wysoka cholewka zapewnia ochronę przed urazami, jakie mogą nastąpić na przykład wskutek poruszania się po zlodowaciałej powierzchni. Trapery najczęściej wyposażone są w antypoślizgową podeszwę, dzięki której trudno o upadek. Kolejną cechą charakterystyczną tych butów jest wodoodporność oraz dodatkowe ocieplenie w postaci wyściółki. Trapery najczęściej wyposażone są w sznurówki, które wystarczy zawiązać na klasyczną kokardkę. Na sklepowych półkach znajdziemy też modele zapinane na zamek, wiązanie stanowi tu jedynie element ozdobny. Buty te najczęściej wykonane są ze skóry bądź jej imitacji. Materiał ten pozwala stopie oddychać, a dodatkowo jest bardzo wytrzymały, dlatego trapery mogą posłużyć nam nawet przez kilka sezonów. Wysokiej jakości modele znaleźć można w sklepach CCC. Kupimy je w punktach stacjonarnych oraz oczywiście w popularnym sklepie online CCC. Szeroki asortyment pozwala dopasować buty do swoich własnych potrzeb i preferencji. Pamiętajmy, aby w buty typu trapery wyposażyć się jeszcze, zanim spadnie pierwszy śnieg. Idealnie sprawdzą się one już późną jesienią, kiedy pojawiają się pierwsze przymrozki.

Dlaczego warto nosić trapery męskie?

Trapery męskie to jedne z najpopularniejszych butów zimowych obecnego sezonu. Doskonale wpisują się w ideę mody miejskiej, a jednocześnie zapewniają komfort chodzenia. Dlaczego warto mieć w swojej szafy trapery? Są to buty uniwersalne, które dobrze sprawdzają się niemal w każdych warunkach pogodowych. Bez względu na to, czy na zewnątrz świeci słońce i panuje lekki mróz, czy też pada ulewny deszcz, trapery poradzą sobie w każdych warunkach atmosferycznych doskonale. Można je nosić już od jesieni aż do wiosny, a wysokiej jakości modele posłużą nam dłużej, niż przez jeden sezon. Trapery to ciepłe buty, które z powodzeniem założymy nawet w większy mróz. Ponadto pasują one do większości miejskich stylizacji, które chętnie wybieramy dla siebie na co dzień. Stylizacje z męskimi traperami najczęściej opierają się na kurtce puchowej, natomiast w cieplejsze dni możemy dobrać do nich bardzo modną parkę męską. Trapery nosimy do spodni z jeansu, typu chino, joggerów czy nawet do spodni dresowych. Wystarczy połączyć je z bluzą czy luźniejszym swetrem, a prosta, lecz bardzo efektowna stylizacja będzie gotowa! Trapery męskie najczęściej mają też stonowany kolor – na sklepowych półkach znajdziemy przede wszystkim modele czarne, beżowe czy granatowe. Zaletą takich butów jest fakt, że pasują do każdego rodzaju odzieży wierzchniej. Bez względu na to, czy nasza kurtka ma kolor czarny, czy też neonowej zieleni, zawsze będziemy prezentować się dobrze. Trapery to buty pasujące do casualowych stylizacji, które możemy wybrać do pracy, na zimowy spacer, a nawet na wycieczkę za miasto. Pamiętajmy jednak, że choć wywodzą się z mody górskiej, wybierając się na szlak, powinniśmy dobrać specjalnie do tego przeznaczone buty o odpowiednich właściwościach.