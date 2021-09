6 ciekawostek, które warto wiedzieć o VPN w 2021 roku

17 września 2021, 09:20

Wirtualne sieci prywatne zyskują coraz większą popularność wśród tych osób, które chcą zapewnić sobie bezpieczne połączenie internetowe z dodatkowymi możliwościami, bez obaw o naruszanie prywatności i śledzenie codziennej aktywności. Pytanie „VPN co to?” może jednak stanowić doskonały początek opowieści o wirtualnej sieci prywatnej, która jest pełna ciekawostek i interesujących faktów.

W tym artykule poznamy sieć VPN nieco bliżej i zgłębimy się w informacje, które nie zawsze są oczywiste dla początkujących i bardziej zaawansowanych użytkowników tej formy ochrony internetowej. Przyjrzymy się bliżej historii VPN i sprawdzimy, w jaki sposób można oszczędzać, stosując wirtualną sieć prywatną. Na koniec upewnimy się, czy są sposoby na zwiększenie prędkości połączenia i dodatkowe oszczędności na zakupach dzięki korzystaniu z wirtualnej sieci prywatnej.

1. VPN jest z nami już 25 lat

Pierwsza wersja wirtualnej sieci prywatnej pojawiła się już w 1996 roku. Jej powstanie przypisuje się inżynierowi (Gurdeep Singh-Pall) pracującemu w firmie Microsoft. Stworzył on protokół PPTP, którego celem było zapewnienie pracownikom Microsoft możliwości bezpiecznej pracy z domu. Na początku VPN cieszył się popularnością głównie w firmach, jednak PPTP był uznawany za jeden z najszybszych ze wszystkich protokołów, z najniższym poziomem szyfrowania.

W 2013 roku, kiedy na jaw wyszły informacje o programach mogących zbierać i gromadzić wrażliwe dane zwykłych ludzi, zainteresowanie wirtualną siecią prywatną znacznie wzrosło także wśród osób chcących zadbać o własne bezpieczeństwo i zachowanie prywatności podczas codziennej aktywności w Internecie.

2. VPN to rosnący trend

Według raportu trendów Google zainteresowanie VPN gwałtownie wzrasta od kilku ostatnich lat i często przewyższa ilość zapytań o ochronę antywirusową. Zbiega się to w czasie z wieloma niezależnymi od siebie wydarzeniami - konieczności pracy z domu z powodu pandemii, decyzjami politycznymi dotyczącymi śledzenia danych w Internecie oraz statystykami cyberprzestępczości. Dzięki wirtualnym sieciom prywatnym użytkownicy mogą być pewni, że ich aktywność jest szyfrowana i nikt niepowołany nie uzyska dostępu do ich aktywności.

3. Netflix kontra VPN

Firma Netflix od jakiegoś czasu blokuje adresy IP, które według nich mogły być powiązane z wirtualną siecią prywatną. W efekcie dostęp do Netflix został ograniczony dla wielu użytkowników, którzy legalnie korzystali z serwisu. Wszystko zaczęło się około sześciu lat temu, kiedy to Netflix otrzymał wiele nacisków od właścicieli praw autorskich filmów i seriali dostępnych na platformie. Przypomnijmy, że dzięki VPN użytkownicy, dzięki zmianie swojego adresu IP, mogą uzyskiwać dostęp do filmów i seriali objętych geoblokadą, czyli dostępnych wyłącznie dla użytkowników mieszkających w danym kraju lub regionie.

Co więcej, problem blokowania treści dla użytkowników z danej lokalizacji dotyczy nie tylko platform subskrypcyjnych. Wielu dostawców usług internetowych lub rząd może blokować pewne witryny dla osób mieszkających w danym regionie. Zastosowanie usługi VPN pozwala uniknąć tych ograniczeń i uzyskać pełen dostęp do wybranych treści i pobieranie dowolnych plików.

4. VPN pozwala zaoszczędzić

Czy wiesz, że niektóre witryny internetowe mogą zmieniać ceny hoteli lub biletów lotniczych w zależności od tego, z jakiego miejsca na świecie loguje się potencjalny klient? To samo może dotyczyć cen pakietów i abonamentów platform streamingowych. Wykorzystując ten zabieg na swoją korzyść, można skorzystać z losowych adresów IP pochodzących z innych krajów i znaleźć najkorzystniejszą cenę usługi dla siebie. Oczywiście jest to możliwe za pomocą VPN. Ważna uwaga - nie korzystaj z losowego adresu IP w momencie dokonywania transakcji finansowych w bankowości online. Twoje konto może zostać zablokowane z powodu podejrzenia o nieautoryzowany dostęp do danych logowania.

5. Brak uciążliwych reklam

Nie jest niespodzianką, że wiele wyszukiwarek, mediów społecznościowych czy aplikacji, stale śledzi i gromadzi wyniki historii wyszukiwania użytkowników, aby później stworzyć wysoce spersonalizowane reklamy i treści odpowiadające gustom internautów. Usunięcie plików cookies i wyczyszczenie historii wyszukiwania nie zawsze przynosi pożądane efekty. Dzięki zastosowaniu wirtualnej sieci prywatnej można cieszyć się skuteczną ochroną przed reklamodawcami, ponieważ VPN skutecznie ukryje lokalizację i dane użytkownika.

6. Szybszy internet z VPN

Nie jest to powszechnie znana praktyka, jednak nie sposób zaprzeczyć jej istnieniu. Dostawcy usług internetowych na całym świecie mogą ograniczać ruch internetowy w swojej sieci. W efekcie klienci danego dostawcy otrzymują znacznie wolniejszą prędkość połączenia, niż było to zawarte w ofercie. Dotyczy to wszystkich lub niektórych aktywności - na przykład strumieniowego przesyłania filmów HD. Użytkownicy wirtualnej sieci prywatnej mogą zapobiec temu procederowi, ponieważ stosowanie VPN zapobiega rozdzielaniu ruchu na tunele o wysokiej i niskiej prędkości. Operatorzy są więc zmuszeni do kierowania całego ruchu internetowego, zgodnie z obietnicą w umowie.