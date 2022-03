Czym jest Wi-Fi calling i kiedy się przydaje?

17 marca 2022, 13:52

Wi-Fi calling to rozwiązanie wprowadzone przez czołowych operatorów w Polsce już jakiś czas temu. Technologia jest ceniona przez coraz większą liczbę użytkowników. Warto wiedzieć, czym Wi-Fi calling się charakteryzuje i kiedy się przydaje.

Czym cechuje się Wi-Fi calling?

Technologia Wi-Fi calling pozwala, jak nazwa angielska wskazuje, na dzwonienie przez sieć Wi-Fi. Oznacza to, że możliwe jest wykonywanie połączeń telefonicznych oraz wysyłanie SMS-ów nawet w sytuacji, gdy zasięg jest słaby lub w ogóle go nie ma. Dodatkowo Wi-Fi calling ma zastosowanie także za granicą, a więc rozwiązanie to można wykorzystać zamiast roamingu międzynarodowego. Korzystanie z Wi-Fi calling jest opcjonalne, a to oznacza, że osoba odbierająca taki telefon wcale nie musi z tego rozwiązania skorzystać. Usługa dostępna jest w większości nowych telefonów, zwłaszcza flagowców, i praktycznie we wszystkich sieciach komórkowych. Oczywiście każdy użytkownik powinien sprawdzić, czy jego model telefonu i sieć, do której należy, oferują takie rozwiązanie.

Kiedy ta technologia się przydaje?

Wi-Fi calling przydaje się w wielu różnych sytuacjach. Przede wszystkim jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku problemów z zasięgiem, a więc na przykład w garażach podziemnych, kamienicach, schroniskach górskich, a także w dużych biurowcach i galeriach handlowych. Dodatkowo Wi-Fi calling świetnie sprawdza się podczas pobytu za granicą zamiast używania roamingu międzynarodowego. Tym samym możliwe jest obniżenie opłat przy jednoczesnej możliwości korzystania z połączeń zagranicznych. W praktyce za rozmowę międzynarodową płaci się tyle samo co za lokalną, a ma to duże znaczenie w przypadku pobytu za granicą, zwłaszcza przez dłuższy czas. Technologia Wi-Fi calling wymaga jednak włączenia trybu samolotowego, ponieważ tylko wtedy operator nie będzie pobierać dodatkowych opłat.

Jak można włączyć Wi-Fi calling?

W nowych telefonach, a zwłaszcza we flagowcach, usługa Wi-Fi calling jest dostępna i nie trzeba jej konfigurować. Oznacza to, że wystarczy tylko sprawdzić, czy dany model smartfona ma taką funkcję. W niektórych przypadkach konieczne jest włączenie dodatkowych opcji. Czasami trzeba wysłać bezpłatnego SMS-a do operatora, aby można było korzystać z tej funkcji. Rozwiązanie Wi-Fi calling jest dostępne w zdecydowanej większości sieci komórkowych, jednak niektórzy operatorzy umożliwiają je tylko klientom, którzy posiadają telefon na abonament. Warto jednak wiedzieć, że nikt, kto chce korzystać z Wi-Fi calling, nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Oznacza to, że warto włączyć funkcję i zacząć z niej korzystać w miejscach ze słabym zasięgiem, a także za granicą.