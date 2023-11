Wykrywanie mutacji MTHFR a znaczenie kliniczne

wczoraj, 10:44

Badanie mutacji MTHFR polega na wykrywaniu mutacji C677T i A1298C w genie MTHFR. Test wykonuje się metodą PCR określające predyspozycje genetyczne do zaburzeń metabolizmu kwasu foliowego, podwyższonego poziomu homocysteiny i nadkrzepliwości, związane z genem MTHFR. Enzym reduktaza metylenotetrahydrofolianowa ( MTHFR) uczestniczy w przekształceniu aminokwasu homocysteiny w metioninę. Gen reduktazy metylenotetrahydrofolianu (MTHFR) występuje w formie polimorficznej w populacji ludzkiej.

Spośród kilku opisanych mutacji kliniczne znaczenie mają: C677T oraz A1298C. Polimorfizm reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR) C677T jest powiązany z różnymi chorobami (naczyniowymi, nowotworami, neurologicznymi, cukrzycą, łuszczycą itp.), a epidemiologia polimorfizmu C677T różni się w zależności od położenia geograficznego i pochodzenia etnicznego. Locus reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolianu (MTHFR) zmapowano na chromosomie 1 na końcu krótkiego ramienia (1p36.6). Enzym ten jest ważny dla metabolizmu kwasu foliowego, który jest integralnym procesem metabolizmu komórkowego w metylacji DNA, RNA i białek. Mutacja genu MTHFR powodująca polimorfizm C677T zlokalizowana jest w eksonie 4, co powoduje konwersję waliny do alaniny w kodonie 222, co jest powszechnym polimorfizmem zmniejszającym aktywność tego enzymu. Homozygotyczni zmutowani pacjenci mają wyższy poziom homocysteiny, podczas gdy heterozygotyczni zmutowani pacjenci mają nieznacznie podwyższony poziom homocysteiny w

porównaniu z normalną, niezmutowaną grupą kontrolną.

Hiperhomocysteinemia jest pojawiającym się czynnikiem ryzyka różnych chorób układu krążenia, a w obliczu rosnącego znaczenia tego polimorfizmu ze względu na wpływ zachorowalności i śmiertelności na pacjentów, dalsze strategie profilaktyczne i zalecenia żywieniowe z suplementacją witaminy B12 i kwasu foliowego, które obniżają poziom homocysteiny w osoczu i związanego z tym zwiększonego ryzyka zakrzepicy żylnej, chorób sercowo-naczyniowych (zawał, udar niedokrwienny), uszkodzeń OUN, występowania zaburzeń psychicznych, a także zaburzeń procesu rozrodu (poronienia nawykowe). Częstość występowania mutacji w populacji ogólnej (rasa kaukaska) jest stosunkowo wysoka, szacuje się ją na około 11-20%. Mutacja A1298C (1298A>C) powodująca zamianę kwasu gluaminowego na alaninę w pozycji 429 łańcucha białka również skutkuje zwiększonym poziomem homocysteiny i podobnym ryzykiem chorób jak w przypadku mutacji C677T, choć zależność jest uważana za mniej istotną klinicznie.

Wskazania do przeprowadzenia badania obejmują nawracające epizody zakrzepicy żylnej (żył głębokich kończyn dolnych, miednicy) i zatorowość płucną. Wykonanie badania należy rozważyć również w przypadku wystąpienia zakrzepicy po zastosowaniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a także przy niepowodzeniach położniczych, zwłaszcza w przypadku

stwierdzenia zawału łożyska. Identyfikacja osób z grupy ryzyka pozwala na zastosowanie odpowiedniej profilaktyki w okolicznościach mogących wyzwalać zakrzepicę (np. podczas zabiegów operacyjnych).

