5 szybkich sposobów na zmianę adresu IP

wczoraj, 22:44

Adres IP może posłużyć między innymi do określenia lokalizacji danego sprzętu, co znacznie zmniejsza prywatność w sieci i może narazić użytkowników na różnego rodzaju problemy. Jego zmiana nie jest jednak zbyt trudna ani czasochłonna. Jak można to zrobić?

Dlaczego warto zmieniać adres IP?

Sam adres IP to podstawowy identyfikator urządzenia w sieci. Jego wartość może być łatwo powiązana z fizyczną lokalizacją komputera czy innego sprzętu. Nie jest to zazwyczaj informacja, którą chcemy dzielić się z całym internetem – z tego względu warto zastanowić się nad ukryciem adresu IP, aby zwiększyć swoją prywatność. Dodatkowo w pewnych sytuacjach dostęp do interesujących nas treści może być zablokowany na danym adresie IP.

Można to zrobić na wiele sposobów. Niektóre z metod potrafią całkowicie zaszyfrować taką informację, inne zamaskować, a pozostałe – zmienić adres na tymczasowy. Zależnie od rodzaju połączenia można także po prostu zresetować router lub ponownie połączyć się z siecią w celu uzyskania nowego adresu IP. Jakie sposoby pozwolą cieszyć się zwiększonym poziomem bezpieczeństwa w internecie?

Sieć mobilna

Przeglądając internet z poziomu smartfona czy innego urządzenia mobilnego, zazwyczaj nie mamy stałego IP. Operator „wypożycza” konkretne adresy na pewien okres, który zwykle nie przekracza 48 godzin. Co więcej, w przypadku całkowitego rozłączenia z siecią i ponownego połączenia również powinniśmy otrzymać nowy adres. Warto mieć jednak na uwadze, że historia IP przypisanych do danego urządzenia zwykle jest zapisywana, choć znajduje ona zastosowanie głównie w kontekście czynności sądowych.

Publiczne Wi-Fi

Dostępne publicznie sieci Wi-Fi działają na podobnej zasadzie – adresy są przypisywane tymczasowo. Korzystanie z takiego połączenia pozwoli zatem na korzystanie za każdym razem z innego IP. Mimo tego musimy w tym przypadku zachować pewną ostrożność, szczególnie w przypadku punktów dostępu bez hasła. Do tego typu sieci dostęp może mieć każdy – z odpowiednimi narzędziami łatwo będzie przechwycić nasze dane.

Serwer proxy – przesłanie ruchu przez inny komputer

W tym przypadku komunikacja z internetem przechodzi przez serwer proxy przed dotarciem do docelowej strony. Witryna lub usługa otrzymująca żądanie nie widzi zatem naszego adresu IP – zamiast niego pojawia się adres serwera. W ten sposób możemy skorzystać ze stałego lub tymczasowego IP, by przykryć „tożsamość” własnego urządzenia. Dodatkowo, jeżeli dana strona znajduje się w tymczasowej pamięci serwera, możemy liczyć na szybsze ładowanie. Tego typu rozwiązania zazwyczaj nie idą jednak w parze z szyfrowaniem, które może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo w sieci.

Wirtualna sieć prywatna, czyli VPN

Sieci tego rodzaju znajdują wiele zastosowań – jednym z nich jest ochrona prywatności użytkowników internetu. Podstawowe zasady działania są bardzo podobne jak w przypadku proxy, jednak usługi VPN oferują także szyfrowanie. Kolejną przewagą nad proxy jest bardziej uniwersalne działanie – gdy korzystamy z nieszyfrowanego proxy, witryny mogą wykryć taki rodzaj połączenia i zablokować treść. Zarówno z pomocą proxy, jak i VPN możemy ominąć między innymi blokady lokalizacyjne i zmienić adres IP, jednak wirtualna sieć prywatna zapewnia znacznie więcej zabezpieczeń i wyższy poziom ochrony danych.

Jak wybrać najlepszy VPN? Firm oferujących takie serwisy jest naprawdę sporo – warto sprawdzić dostępne opcje, a przede wszystkim zapoznać się z opiniami ekspertów od cyberbezpieczeństwa oraz samych użytkowników. Korzystanie z VPN może kosztować od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Istnieją także darmowe propozycje, jednak ich funkcje mogą być ograniczone, a ponadto takie rozwiązania najczęściej wiążą się ze słabszymi zabezpieczeniami.

Przeglądarka Tor

Z wykorzystaniem protokołu Tor oraz tzw. trasowania cebulowego możemy bezpiecznie przeglądać zarówno zwykłe strony, jak i te dostępne tylko w obrębie sieci Tor. Musimy przy tym liczyć się z niższą prędkością przesyłu danych ze względu na bardziej skomplikowany ruch sieciowy, jednak poziom anonimowości przy takim rozwiązaniu jest bardzo wysoki. Ukryty zostaje nie tylko adres IP, lecz także praktycznie wszystkie informacje o użytkowniku. Poszczególne żądania są szyfrowane warstwowo, a kolejne węzły sieci odczytują informacje warstwa po warstwie. W ten sposób docelowy punkt ma dostęp do danych dotyczących wyłącznie ostatniego routera na trasie. Nie jest to jednak rozwiązanie gwarantujące stuprocentowe bezpieczeństwo – choć dotarcie do danych użytkownika jest znacznie utrudnione, istnieją narzędzia i mechanizmy pozwalające na złamanie przynajmniej części zabezpieczeń.

