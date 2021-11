Najlepsza agencja SEO – po czym rozpoznać?

17 listopada 2021, 18:04

Pozycjonowanie nie jest łatwe, dlatego też nie musisz się na nim znać. W przypadku, gdy chcesz to zlecić specjalistom, powinieneś wiedzieć czym się kierować przy ich wyborze oraz jak ocenić, że dana agencja SEO jest tą najlepszą (dla Ciebie). W takim przypadku najlepiej zapoznać się z konkretnymi działaniami agencji oraz z podstawowymi prawami, którymi rządzi się rynek SEO/SXO.

Oferta – diabeł tkwi w szczegółach

Kontakt z agencjami SEO może rozpocząć się w dwojaki sposób. Po pierwsze to Ty możesz szukać agencji SEO, której chcesz zlecić zajęcie się Twoją stroną internetową. Po drugie agencja SEO może odezwać się do Ciebie. Oba przypadki nie są niczym złym, jednakże w tym drugim warto mieć się na baczności i dokładniej sprawdzić firmę. Często do małych lub świeżo założonych firm odzywają się nie do końca uczciwe agencje SEO, które będą obiecywać, że w trzy miesiące dzięki nim będziesz na pierwszym miejscu w Google. Jeśli tak jest – podziękuj za troskę i nawet nie wchodź w dalsze negocjacje. Jeśli jednak firma, która odezwała się do Ciebie w tej sprawie, włożyła minimum pracy, by poznać Twoją firmę i już przy pierwszej rozmowie daje to po sobie odczuć, sprawdź, co ma do zaoferowania.

Co powinna oferować najlepsza agencja SEO?

W ofercie dobrej agencji SEO powinno znajdować się trochę więcej niż tylko „wypozycjonowanie w Google”. Warto zatem sprawdzić, jakie jeszcze zagadnienia oferuje. Powinno się w nich znaleźć między innymi:

dobór słów kluczowych,

audyt SEO / audyt SXO,

konsulting SEO,

optymalizacja strony pod kątem technicznym oraz pod kątem UX (przyjazności dla użytkownika).

Jeśli agencja oferuje Ci co najmniej to, co wymieniono powyżej, będzie to agencja, która zna się na rzeczy i wie, że samo pojawienie się w Google to nie wszystko. Jednak również każde z tych zagadnień powinno być potraktowane poważnie, a nie po macoszemu.

Dobór słów kluczowych

Najważniejsze w doborze słów kluczowych jest dopasowanie ich do profilu firmy, ale również specyfiki rynku i liczby wyszukiwań. Dobra agencja wybiera frazy do podstron w taki sposób, aby nie było kanibalizacji oraz by odpowiednie podstrony pojawiały się na szukane przez potencjalnych klientów frazy.

Audyt SEO/SXO

Jakiekolwiek działania na stronie internetowej mają wpływ na jej pozycję w wyszukiwaniu, a także na ogólną wartość strony dla wyszukiwarek. Zwłaszcza, jeśli było kiedykolwiek robione coś w kierunku pozycjonowania. Dlatego też przed rozpoczęciem prac agencja SEO powinna zaproponować wstępną analizę serwisu, która będzie zawierała aktualną ocenę strony oraz możliwości jej rozwoju. Po podpisaniu umowy następuje już dokładniejsza analiza strony, dzięki której możliwe jest wychwycenie błędów optymalizacyjnych, ustalenie strategii, priorytetyzacja działań.

Konsulting SEO oraz opiekun firmy

Dobra agencja SEO powinna zaproponować Ci opiekuna SEO, nie pośrednika, który będzie Ci raportował o tym, co robią, ale opiekuna, który nie tylko będzie sam zajmował się koordynacją pozycjonowania Twojej strony, ale także będzie miał czas, by zdzwonić się z Tobą, przedyskutować to, co zostało wykonane i omówić następne kroki. Taka osoba doskonale powinna się znać na SEO, by móc Ci pomóc w rozwoju Twojej firmy, jednocześnie tłumacząc, jak to wszystko działa.

Optymalizacja strony www

Każda strona umieszczona w internecie powinna być przyjazna zarówno wyszukiwarkom (brak błędów w skrypcie, przyjazność dla algorytmów Google), jak i użytkownikom (proste, czytelne menu, szybki czas wczytywania się, proces zakupowy w trzech krokach, możliwość zakupów bez rejestracji). Dzięki temu uda się przekuć zwiększony ruch na stronie na zysk dla firmy (większą ilość zapytań, zbudowanie bazy potencjalnych klientów, ilość zamówień). Dlatego też dobra agencja SEO powinna zaoferować również takie usługi.

Wiesz już, co powinna oferować dobra agencja SEO. Przy wyborze zwracaj również uwagę na dotychczasowe sukcesy agencji i weryfikuj opinie.