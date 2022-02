Antyperspirant dla mężczyzn – perfumowany czy nie?

26 lutego 2022, 20:08

Antyperspirant dla mężczyzn to kosmetyk, który z powodzeniem znajdziemy w łazience naszych kolegów, braci czy ojców. Nie ma się co temu dziwić, skoro od lat jest to kosmetyk, który doskonale chroni przed nadmiernym wydzielaniem potu, a jednocześnie niweluje towarzyszący mu przykry zapach. Sprawia również, że w czasie dnia możemy czuć się komfortowo. Ale czy lepiej wybrać produkt perfumowany, czy może niekoniecznie?

Antyperspirant dla mężczyzn – dlaczego warto?

Zanim zakupisz swój pierwszy antyperspirant dla mężczyzn, zastanów się, czy to kosmetyk idealny dla Ciebie. Jeżeli zmagasz się nie tylko z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z okolic pach, ale także nadmiarem wilgoci, to zrezygnuj raczej z klasycznego dezodorantu. Będzie to za słaby produkt, który nie zapewni Ci takiej ochrony, jaka jest Ci potrzebna. Antyperspirant jest czymś pomiędzy blokerem a dezodorantem. Niweluje przykry zapach, a jednocześnie delikatnie czopuje ujścia gruczołów potowych. Jaki jest tego efekt? Potu jest znacznie mniej, a Ty przestajesz się martwić mokrymi śladami pod pachami. Ale czy antyperspirant może też mieć przyjemny zapach?

Czy antyperspirant dla mężczyzn ma zapach?

Najważniejszą zaletą stosowania antyperspirantu jest ochrona przed potem i przykrym zapachem. Ale czy to wszystko, co możemy powiedzieć o tym kosmetyku? Wielu producentów umieszcza na opakowaniu informację, która wskazuje, że produkt został wzbogacony o kompozycję zapachową. Rzeczywiście możemy zauważyć, że tuż po zaaplikowaniu kosmetyku nasza skóra wydziela przyjemny, ale delikatny zapach. To kolejna zaleta tego produktu.

Zdarza się jednak, że trafiamy na antyperspiranty bezzapachowe, które docenią osoby, które mogą być uczulone na niektóre kompozycje zapachowe. W takim przypadku kosmetyk będzie jedynie niwelował przykry zapach, który jest tak naprawdę wynikiem rozmnażania bakterii w wilgotnym środowisku.

Co więc wybrać: antyperspirant dla mężczyzn perfumowany czy może bezzapachowy? Jest to zależne wyłącznie od naszych preferencji i tego, czy skóra dobrze reaguje na dodatkowe kompozycje zapachowe. Warto wypróbować oba warianty i samodzielnie ocenić, która wersja lepiej się u nas sprawdza.

Jaki antyperspirant dla mężczyzn wybrać?

Podczas wyboru produktu warto zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników. O czym mowa? Będzie to nie tylko zapach, ale także skuteczność, czas ochrony oraz sposób aplikacji. Dla wielu osób są to ważne wyznaczniki, które określają, czy konkretny produkt będzie nadawał się do codziennego użytkowania. Możemy wybrać antyperspirant w sprayu, kulce czy sztyfcie. Niektóre produkty działają nawet przez 96 godzin! Oczywiście nie oznacza to, że możemy zrezygnować z codziennego oczyszczania skóry, jednak w kryzysowej sytuacji (na przykład podczas podróży) może być to ważny aspekt.

Antyperspirant dla mężczyzn nie powinien też pozostawiać trudnych w usuwaniu śladów na ubraniach. Czasami plamy pojawiają się przez nieodpowiednie użytkowanie kosmetyku, jednak bywa i tak, że winny jest sam preparat. Wówczas warto poszukać innego zamiennika, na przykład takiego, w przypadku którego producent deklaruje, że kosmetyk nie barwi materiałów.

Dobrze również, aby antyperspirant wchłaniał się możliwie szybko i bezproblemowo. W końcu nikt nie lubi zwlekać z założeniem ubrania po prysznicu, dlatego chwilę po aplikacji skóra powinna być jedynie nawilżona, ale niekoniecznie mokra.