Aparaty Panasonic z zaawansowanymi funkcjami

4 kwietnia 2023, 23:20

Aparaty Panasonic to ciekawy sprzęt dla wszystkich fotografów i filmowców. Z jednej strony w ofercie tego producenta są świetne aparaty formatu Micro 4/3, a z drugiej ma bardzo ciekawe propozycje z sensorami pełnoklatkowymi. Wśród nich można znaleźć sprzęt adresowany do fotografów, filmowców, a także hybrydowy. Zajrzyj do tego artykułu, aby poznać kilka wartych uwagi modeli aparatów bezlusterkowych Panasonic Lumix.

Panasonic Lumix DMC-G7 - prosty model z filmowanie 4K

Panasonic Lumix DMC-G7 to jeden z najtańszych modeli wśród oferty aparatów bezlusterkowych tego producenta. W tym wypadku tani może jednak oznaczać wciąż bardzo dobry sprzęt. Model ten oferuje 16-megapikselową matrycę Digital Live MOS formatu Micro 4/3. Dzięki zastosowaniu tego systemu aparat Lumix wyróżnia się także bardzo kompaktową konstrukcją, która pozwala go mieć zawsze przy sobie. Funkcja nagrywania w rozdzielczości 4K Ultra HD pozwala wykorzystać go także jako rodzinną kamerę czy dla vlogerów.

Panasonic LUMIX DMC-G90

Tym razem nieco bardziej rozbudowany przedstawiciel rodziny systemu Micro 4/3 od Panasonic. Model Lumix DMC-G90 to przede wszystkim matryca o rozdzielczości 20 MP i konstrukcja pozbawiona filtra antyaliasingowego. O ultra płynne ujęcia i stabilne zdjęcia przy małej ilości światła dba 5-osiowa stabilizacja obrazu Dual I.S. Ten aparat Panasonic Lumix to także świetna kamera - umożliwia filmowanie w jakości 4K i zapewnia obsługę V-Log L. Kadrowanie odbywa się poprzez zapewniający realistyczny obraz wizjer OLED o rozdzielczości 2 360 000 pkt lub ruchomy ekran LCD o przekątnej 3 cale.

Panasonic Lumix DC-G9

Ten bezlusterkowiec wnosi system Micro 4/3 na zupełnie nowy poziom. To flagowy model, który łączy w sobie cechy doskonałego aparatu fotograficznego i kamery wideo. Przede wszystkim posiada matrycę o rozdzielczości 20,3 MP z trybem Hi Res, która pozwala na uzyskanie zdjęć o rozdzielczości nawet do 80 MP. System AF działa z czasem reakcji tylko 0,04 s i jest wspierany trybem zdjęć seryjnych o prędkości do 60 kl./s, co pozwala na fotografowanie nawet najbardziej dynamicznych scen. Model ten filmuje w jakości 4K 60p i posiada podwójny slot kart SD, który daje pewność profesjonalistom, że ich materiał będzie bezpieczny po zapisie.

Panasonic Lumix DC-S5

Panasonic to jedyny producent, który w swojej ofercie ma zarówno aparaty Micro 4/3, jak i pełnoklatkowe. Obydwie kategorie sprzętów wyróżniają się znakomitą jakością, a dobrym przykładem urządzeń z sensorem full frame jest Lumix DC-S5. Podobnie jak w przypadku modeli Micro 4/3 stanowi świetne połączenie aparatu fotograficznego i kamery wideo. Posiada pełnoklatkową matrycę CMOS 24,2 MP z technologią Dual Native ISO, która pozwala na filmowanie w jakości 4K 10-bit. Dodatkowo model ten wspiera użytkownika funkcjami takimi jak V-Log, V-Gamut, stabilizacja obrazu Dual I.S. 2 czy wyjątkowy system AF oparty o technologie sztucznej inteligencji oraz głębokiego uczenia. Całość dopełnia obudowa ze stopu magnezu z uszczelnieniami, która umożliwia korzystanie z tego aparatu w każdych warunkach.