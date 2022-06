Chwilówka bez zaświadczeń - na jakich zasadach?

29 maja 2022, 19:04

Pilnie potrzebujesz pieniędzy i nie wiesz, gdzie się po nie udać? Jeżeli nie jesteś w stanie udokumentować źródła ani wysokości zarobków, z miejsca zapomnij o usługach bankowych i kredycie gotówkowym. Wciąż jednak możesz liczyć na krótkoterminowe pożyczki, czyli chwilówki. Część z nich jest dostępna bez weryfikacji dochodów. Na jakich zasadach i gdzie ich szukać? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Pożyczki i chwilówki pod pewnymi warunkami

Choć w porównaniu do kredytów gotówkowych z banku pożyczki pozabankowe wydają się powszechnie dostępne, wciąż nie każdy może liczyć na otrzymanie finansowego zastrzyku. Istnieją różne ograniczenia, takie jak np. minimalny wiek klienta. Jedynie część firm pożyczkowych odpowiada na wnioski klientów, którzy mają dopiero 18 lat. Znajdziesz je w zestawieniu dostępnym na stronie https://sowafinansowa.pl/ranking-chwilowek-od-18-lat/.

Chwilówki są zobowiązaniem, które trzeba uregulować bardzo szybko, maksymalnie do 30-60 dni. Nie możesz również liczyć na wsparcie powyżej kwoty kilku tys. zł. Ponadto kłopoty z otrzymaniem pieniędzy mogą mieć dłużnicy, których dane znajdują się w rozmaitych bazach, np. BIK.

W tym artykule interesują nas przede wszystkim chwilówki bez zaświadczeń, czyli te, które są przyznawane bez oczekiwania od klienta, że udokumentuje osiągane dochody.

Chwilówka bez zaświadczeń – dla kogo?

Omawiany w tym miejscu temat jest interesujący dla całkiem sporego grona potencjalnych pożyczkobiorców. Z chwilówek bez zaświadczeń mogą skorzystać np.:

bezrobotni,

pracownicy bez stałego i wysokiego źródła dochodów, np. freelancerzy,

pracownicy „szarej strefy”, czyli pracujący bez umowy,

osoby, które utrzymują się z doraźnej pomocy, świadczeń socjalnych czy niskiej emerytury lub renty.

Swoją drogą, niektóre pożyczki w sposób szczególny powinny zainteresować emerytów. Znajdziesz je w rankingu dostępnym pod adresem https://sowafinansowa.pl/ranking-pozyczek-dla-emerytow/.

Zasady udzielania chwilówek bez zaświadczeń

Chwilówki bez zaświadczeń są dostępne dla klientów, którzy:

posiadają dowód osobisty,

są polskimi obywatelami,

mają własne konto w banku.

Przyznasz, że to niewiele formalności jak na fakt, że w ten szybki sposób można otrzymać takie pieniądze w wysokości np. 500 czy 2000 zł na dowolny cel. Oczywiście należy pamiętać o wspomnianych wcześniej obwarowaniach związanych np. z wiekiem lub kwotą finansowania. Oto kilka propozycji, z których można skorzystać bez zaświadczeń. Zajrzyj też do rankingu chwilówek bez zaświadczeń na stronie https://sowafinansowa.pl/ranking-chwilowek-bez-zaswiadczen/.

Chwilówka w Gotówka Non Stop: od 500 do 3000 zł, do spłaty w 30 dni, pierwsza pożyczka bez żadnych opłat, dla klientów od 18. do 70. roku życia.

Chwilówka w Wandoo: od 100 do 3000 zł, do spłaty w 14 do 30 dni, pierwsza pożyczka bez żadnych opłat, dla klientów od 20. do 72. roku życia.

Chwilówka w Finbo: od 500 do 5000 zł, do spłaty w 30 dni, z RRSO 1407,39%, dla klientów od 20. do 75. roku życia.

W rankingu https://sowafinansowa.pl/ uwzględniono także propozycje takich marek jak Kuki, Vivus, ViaSMS, SzybkaGotówka czy Supertysiak.

Podsumowanie

Nie ograniczaj się do lokalnych firm pożyczkowych. Najłatwiej znaleźć atrakcyjną chwilówkę bez zaświadczeń przez Internet, a środki otrzymać bezpośrednio na konto. Aktualny ranking takich pożyczek ułatwi bezpieczny i opłacalny wybór.