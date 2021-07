Roboty przemysłowe dla małych i średnich firm (art. spons.)

6 lipca 2021, 15:12

Jeszcze do niedawna roboty przemysłowe wykorzystywane były tylko przez największe, rozpoznawalne na rynku marki. Jednak dynamiczny rozwój tego segmentu sprawił, że roboty współpracujące coraz częściej używane są w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Czym są coboty?

Coboty często nazywa się robotami kolaborującymi lub współpracującymi. Są to zaawansowane maszyny, przy pomocy których procesy produkcyjne w firmie zostają zautomatyzowane. Dzięki nim możliwe jest ograniczenie liczby pracowników. Coboty stanowią ponadto znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie od robotów przemysłowych. W przeciwieństwie do nich są bowiem dużo lżejsze, mobilne i wyróżniają się kompatybilnością oraz łatwością obsługi. Roboty współpracujące mają wbudowane czujniki i systemy bezpieczeństwa i z łatwością można dostosować je do zmieniających się potrzeb. Łatwo zmienić ich funkcję, programując i zmieniając narzędzia. Mogą być wykorzystywane w dowolnej branży przy wykonywaniu nie tylko monotonnych czynności, ale także tych bardziej skomplikowanych. Sprawdzą się nie tylko w fabrykach, ale także ośrodkach rehabilitacji, a nawet kuchniach.

Coboty firmy Universal Robots

Duński producent cobotów Universal Robots opracował technologię dostępną dla małych i średnich firm. Roboty przemysłowe, przeznaczone do delikatnej współpracy z ludźmi, są znacznie lżejsze i tańsze od swoich poprzedników. Wyposażono je w szereg funkcji, co sprawia, że zakres ich zastosowań jest obecnie ogromny. W ofercie firmy znajdują się również roboty przeznaczone do zadań o dużej ładowności i obsługi ciężkich materiałów. Produkty duńskiej marki wyróżniają się lekkością i tym, że bez problemu da się je przesuwać i przestawiać. Coboty można bez trudu zaangażować do innej części procesu produkcyjnego. Nawet osoby niedoświadczone w programowaniu poradzą sobie z ich obsługą. Ta jest bowiem intuicyjna – uruchomienie i wprawienie ramienia w ruch trwa jedynie kilka minut.

Dlaczego warto zainwestować w roboty przemysłowe?

Roboty przemysłowe duńskiego producenta odciążą pracowników od konieczności wykonywania powtarzających się, monotonnych czynności, którzy mogą w tym czasie zająć się bardziej kreatywną pracą. Odgrywa to ogromną rolę w przypadku braków kadrowych. Zaletą tego rozwiązania jest również to, że coboty zwiększają bezpieczeństwo pracy, gdyż dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa nawet przebywający w ich pobliżu pracownicy nie są narażani na wypadki. W małej i średniej firmie roboty przemysłowe pozwalają na obsługę różnych stanowisk – wystarczy je tylko przestawić.

Współpracujące automaty są ponadto idealnym sposobem na podniesienie jakości i poziomu wydajności. Co za tym idzie powstaje optymalizacja procesu produkcyjnego bez konieczności zwiększania liczby pracowników. Niewielkie wymiary cobotów pozwalają na wykorzystanie nawet w małych przestrzeniach. Ich niewielkie wymiary pozwalają na wykorzystanie nawet w małych przestrzeniach. Coboty nie mają dużych wymagań pod względem zużycia energii elektrycznej, nie generują więc w czasie użytkowania znacznych kosztów. Nieograniczone zastosowanie robotów współpracujących pozwala na rozwijanie automatyzacji w każdym przedsiębiorstwie.

Coboty nowej generacji są dostępne cenowo dla każdej firmy. Ich wysoka wydajność sprawia, że inwestycja szybko się zwraca. Dzięki możliwościom, jakie oferują, każda firma ma szansę na zwiększenie produktywności.