Ile trwa profesjonalny detoks alkoholowy?

5 lutego 2022, 18:39

Detoks alkoholowy stanowi podstawową metodę rozpoczynającą proces leczenia alkoholizmu. Dzięki niemu możliwe jest bowiem przerwanie nawet długotrwałego ciągu alkoholowego w sposób bezpieczny i komfortowy dla pacjenta. Podczas odtrucia powinien on jednak znajdować się pod ścisłą opieką i kontrolą specjalistów w klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnych placówek.

Czas trwania profesjonalnego detoksu alkoholowego nie jest możliwy do jednoznacznego określenia. Długość pobytu pacjenta w placówce zależy bowiem od wielu czynników. Niektóre z nich zależą od niego samego. Na inne (jak np. stopień tolerancji alkoholu i nasilenie objawów odstawiennych) nie ma on jednak wpływu. Z tego względu warto wcześniej przygotować się na możliwość przedłużenia pobytu.

To, ile trwa detoks alkoholowy, nie zależy wyłącznie od czasu, jaki organizm potrzebuje, by całkowicie oczyścić się z toksyn. Przyspieszenie wydalenia szkodliwych substancji i metabolitów etanolu jest tylko jednym z etapów procesu detoksykacyjnego. Równie ważne jest szybkie i skuteczne uzupełnienie niedoborów wszystkich substancji odżywczych wypłukanych z organizmu alkoholika podczas długotrwałych ciągów alkoholowych. Po zaprzestaniu picia organizm musi się również zregenerować, co zajmuje mu zwykle dłuższy czas. By odtrucie alkoholowe przyniosło długotrwały efekt w postaci abstynencji pacjenta, konieczne jest ponadto zastosowanie pozostałych elementów kompleksowej terapii choroby alkoholowej. Wśród nich najistotniejsza jest psychoterapia, a coraz częściej stosowana jest również wszywka alkoholowa.

Detoks alkoholowy – cele

Detoks alkoholowy ma na celu przede wszystkim skuteczne przerwanie ciągu alkoholowego nałogowca w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Odstawienie substancji odurzającej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania nieprzyjemnych objawów alkoholowego zespołu odstawiennego. Poprzez detoksykację alkoholową znacznie się je ogranicza lub wręcz usuwa. Dolegliwości fizyczne i psychiczne są następstwem nagłego braku substancji odurzającej w krwiobiegu chorego. Długotrwałe przyjmowanie etanolu, zwłaszcza w nadmiarze, skutkuje wywołaniem szeregu zmian metabolicznych i biochemicznych w strukturze funkcjonowania całego organizmu. Zastosowanie odtrucia alkoholowego wspomaga jednak wyrównanie poziomu gospodarki wodno-elektrolitowej ustroju pacjenta. Prowadzi to do poprawy jego ogólnego stanu zdrowia, samopoczucia i przygotowania go do dalszej terapii.

Ile trwa detoks alkoholowy?

Czas trzeźwienia organizmu, a więc i długość detoksu alkoholowego, któremu poddaje się uzależniony, zależy głównie od stopnia nasilenia nałogu. Nie bez znaczenia jest tu historia choroby i jej długość oraz faza zaawansowania. Z punktu widzenia specjalistów istotne są również informacje o nasileniu objawów w przeszłości lub ich braku, obecności innych chorób współistniejących, w tym również dolegliwości psychicznych. Detoksu alkoholowego nie przerywa się, gdy stan pacjenta na to nie pozwala lub jego potrzeby fizyczne, psychiczne lub emocjonalne nie zostały zaspokojone. Odbycie odtrucia alkoholowego skuteczne jest wyłącznie wtedy, gdy cały proces przebiega w sposób kompleksowy. Indywidualne podejście specjalistów do pacjenta w Centrum Medycznym Galmedic skutkuje wysokim poziomem skuteczności podejmowanych oddziaływań. W placówce najkrótszy detoks alkoholowy trwa 3 godziny. Chory może jednak korzystać z opieki fachowców również podczas pobytu 12-godzinnego lub dobowego.

Choć detoks alkoholowy może trwać dłużej lub krócej, regeneracja całego organizmu zajmuje zwykle dłuższy czas. Wątroba alkoholika zaczyna się oczyszczać i odbudowywać już kilka dni po odstawieniu alkoholu etylowego. Układ krwionośny także regeneruje się stosunkowo szybko. Jak wskazują nowoczesne badania, już po 4 tygodniach od przerwania ciągu alkoholowego u pacjentów obserwuje się znormalizowanie tętna, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cholesterolu i stopniową regresję niektórych uszkodzeń mięśnia sercowego. Podczas abstynencji regenerują się również komórki nerwowe w mózgu. W celu inicjacji tego procesu konieczne jest jednak długotrwałe utrzymanie wstrzemięźliwości od alkoholu. Mowa tu nawet o czasie 6 miesięcy.

Pacjenci stopniowo powracają również do prowadzenia prawidłowego rytmu dobowego, a problemy ze snem zaczynają ustępować po upływie od 2 do 6 miesięcy od początku abstynencji. Odstawienie alkoholu i przeprowadzenie detoksu nie jest zatem rozwiązaniem wszystkich trudności. Oprócz regulacji funkcji somatycznych chory powinien również skupić się na oddziaływaniach nakierowanych na jego psychikę. Alkoholizm jest bowiem schorzeniem, które w jednakowym stopniu dotyka zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej zdrowia człowieka.

Etapy odtruwania organizmu

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu detoksykacji pacjenta poddaje się szczegółowej diagnostyce. Stan jego zdrowia ocenia lekarz – specjalista w dziedzinie psychiatrii lub leczenia chorób wewnętrznych. Przeprowadza on z chorym szczegółowy wywiad medyczny oraz bada go. Ocenia nasilenie objawów, stopień uzależnienia, jego fazę, ryzyko wystąpienia powikłań i symptomów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA). Po kwalifikacji chorego do zabiegu Centrum Medyczne Galmedic oferuje mu wygodne i komfortowe warunki prywatnego pokoju z łazienką, gdzie spędza on cały czas swojego pobytu. Do swojej dyspozycji ma również salę telewizyjną.

Pobyt w placówce pacjent rozpoczyna od dożylnej infuzji płynów. Przedstawiciele personelu medycznego wykonują wkłucie do żyły obwodowej chorego, najczęściej w zgięciu łokciowym umieszczając wenflon. Za jego pośrednictwem do krwi uzależnionego docierają składniki odżywcze zawarte we wlewach witaminowych. W roztworze soli fizjologicznej i glukozy umieszczone są jony podstawowych pierwiastków. Ponieważ najczęściej wypłukiwane przez alkohol są m.in. magnez, potas, wapń i sód, to je w pierwszej kolejności dostarcza się do wycieńczonego organizmu alkoholika. Dzięki temu, że podawane są one drogą dożylną, nie podlegają procesowi metabolizmu. Są w stu procentach wchłaniane i docierają bezpośrednio do tkanek i komórek.

Podczas stosowania kroplówki witaminowej część pacjentów zaczyna uskarżać się na pierwsze objawy odstawienne. Najczęstszymi symptomami związanymi bezpośrednio z odstawieniem alkoholu są: bóle głowy, zaburzenia świadomości, nudności, drżenie, padaczka alkoholowa, nadpobudliwość psychoruchowa, majaczenie, tachykardia, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, nadpotliwość, nudności, wymioty, brak odpowiedniej regulacji ciepłoty ciała. By je ograniczyć lub całkowicie usunąć, konieczne jest zastosowanie środków farmakologicznych. Zwykle stosuje się leki uśmierzające ból, nasenne, przeciwwymiotne oraz uspokajające. Po uspokojeniu pierwszych objawów głodu alkoholowego można przystąpić do zaangażowania pacjenta (jeżeli tego chce) w długotrwały proces terapeutyczny, którego elementem nieodłącznym staje się psychoterapia (indywidualna, grupowa, w formie meetingów AA).

Profesjonalna detoksykacja pod opieką lekarza

Podczas swojego pobytu w Centrum Medycznym Galmedic pacjent pozostaje pod ścisłą opieką doświadczonych przedstawicieli personelu medycznego. Do jego dyspozycji całodobowo pozostają lekarze, psycholodzy i terapeuci. Tak przeprowadzony profesjonalny detoks poalkoholowy sprzyja wzbudzeniu u nałogowca poczucia bezpieczeństwa, komfortu i zaufania do działań podejmowanych przez specjalistów. Monitorują oni na bieżąco stan chorego. Odpowiadają niezwłocznie na jego potrzeby, zachowując najwyższy stopień czujności.

Stan pacjenta, który zdecydował się na odstawienie alkoholu etylowego, może pogorszyć się nagle i stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Z tego względu pracownicy Galmedic przygotowani są na każdą ewentualność. Do groźnych dla życia nałogowca powikłań dochodzi jednak niezwykle rzadko. Niemniej powinien on mieć świadomość, że szybką i specjalistyczną pomoc otrzyma wyłącznie w placówce leczenia uzależnień. Dlatego też nie należy przeprowadzać detoksu alkoholowego samodzielnie w domu.