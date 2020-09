Drapak dla kota – 3 powody, dla których Twój pupil powinien go mieć (art. spons.)

26 sierpnia 2020, 13:20

Właściciele kotów – szczególnie ci, którzy po raz pierwszy mają do czynienia z tymi zwierzętami – szybko przekonują się, jak uciążliwe może być drapanie. Ponadto nie ma sposobu, który pozwoliłby ten nawyk wyeliminować. Byłoby to zresztą bez sensu, gdyż drapanie jest czynnością zupełnie naturalną i bazującą na zwierzęcym instynkcie. Co należy zatem zrobić, by wyeliminować potencjalne szkody, spowodowane uciążliwym drapaniem? Proponujemy drapak dla kota. W poniższym artykule znajdziesz 3 powody, dla których twój kot powinien go mieć.

Drapak – niezbędny element kociej wyprawki

Warto podkreślić, że drapak bez wątpienia jest niezbędnym elementem kociej wyprawki. Jeżeli zatem planujesz powiększenie rodziny o czworonoga, to zadbaj o to, by drapak znalazł się na liście potrzebnych rzeczy. Możesz go zakupić na przykład w sklepie internetowym, podobnie zresztą, jak pozostałą część wyprawki. Jeśli chcesz poznać 3 konkretne powody, dla których warto nabyć drapak dla kota, to zerknij do kolejnej części artykułu.

1. Drapak dla kota zaspokaja jego naturalne instynkty

Choćbyśmy chcieli i nie wiadomo, jak bardzo się starali – nie oduczymy kota drapania. Brak odpowiednich akcesoriów sprawi natomiast, że „ofiarami” słodkiego futrzaka padną meble, tapety, podłogi i w zasadzie wszystko, co znajdzie się w zasięgu pazurków. Jak zatem widać – drapak to niezbędne akcesorium, które przydaje się kotu do zaspokajania naturalnej potrzeby.

W tym miejscu warto wspomnieć, dlaczego właściwie koty drapią. Wśród przyczyn takiego zachowania można wymienić:

• konieczność ostrzenia pazurków,

• oznaczanie terytorium,

• radzenie sobie z emocjami,

• niwelowanie stresu.

Jak zatem widać – nie jest możliwe wyzbycie się naturalnych zachowań kota, który jest przecież zwierzęciem. Można jednak pomóc mu zaspokajać wszelkie potrzeby w domowych warunkach.

2. Drapak zapewni kotu komfortowe miejsce w mieszkaniu

W celu zapewnienia kotu komfortowego miejsca warto rozważyć zakup wielofunkcyjnego drapaka, który będzie stanowił także legowisko, punkt obserwacyjny, miejsce do wdrapywania się oraz kryjówkę. Jeżeli taki sprzęt znajdzie się w kociej wyprawce, to naprawdę nie potrzeba już wiele więcej, by uszczęśliwić czworonoga. Trzeba pamiętać, że kot w swej naturze lubi się wspinać, ale także obserwować otoczenie z punktu, w którym ma dobry widok. Wysoki stabilny drapak dla kota będzie zatem doskonałym rozwiązaniem, które zaspokoi niemal wszystkie potrzeby zwierzęcia. Ważne też, by taki drapak był wyposażony w wygodne legowisko, gdzie zwierzę może swobodnie wypoczywać (może ono być zadaszone i stanowić jednocześnie uwielbianą przez koty kryjówkę).

3. Drapak zapobiega niszczeniu mebli

Jest to równie istotna zaleta – zwłaszcza dla właścicieli. Nikt nie chce mieć bowiem mieszkania, zdewastowanego przez sfrustrowanego kota. Drapak powinien mieć szorstką powierzchnię (na przykład z liny sizalowej) tuż nad ziemią, tak by zwierzak mógł swobodnie sięgnąć pazurkami, nawet podczas przeciągania się. Warto także zwrócić uwagę na to, by drapak miał schodki lub szczebelki – sprawdzi się to szczególnie w przypadku kocich seniorów. Dla małego kociaka można kupić drapak standardowej wielkości lub nieco mniejszy (dostosowany do wielkości zwierzaka). Jeśli nie jesteś pewien, czy twój kot polubi duży sprzęt, to zacznij od podstawowej wersji drapaka bez żadnych dodatkowych elementów i poobserwuj upodobania pupila. Jeżeli młody kociak będzie miał atrakcyjny dla niego drapak, bardzo szybko nauczy się wówczas, że warto z niego korzystać, zamiast używać nieprzeznaczonych do tego celu mebli.