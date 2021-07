Dres męski – jaki wybrać, by sylwetka wyglądała jak najlepiej

30 czerwca 2021, 20:38

Kiedyś dres kojarzył się przede wszystkim z aktywnością fizyczną i wyjściem na siłownię. Teraz patrzy się na niego nieco inaczej i może posłużyć jako stylowy dodatek do niejednej stylizacji. Dlatego też wybór dresu powinien być przemyślany.

Dres jest dość uniwersalnym ubraniem, które sprawdzi się podczas wakacji, wieczorami, podczas wyjść na miasto, a czasem i do pracy. Wszystko zależy od tego, jaką stylizację chcemy stworzyć. Jednak niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, musimy wyglądać dobrze, a to znaczy, że dres musi pasować do naszej sylwetki.

Dlaczego warto postawić na dres?

Zacznijmy od tego, że ubrania dresowe są niezwykle komfortowe w noszeniu. Są przyjemne w dotyku, przewiewne i ciepłe. Bez względu na to, jakiego typu sylwetkę posiadamy, znajdziemy taki model, w którym będziemy wyglądać dobrze.

Drugim powodem jest uniwersalność. Zarówno spodnie dresowe męskie, jak i bluzy możemy dopasować do wielu części garderoby. Dres jest ważnym elementem mody streetwearowej i każdy mężczyzna powinien mieć go w swojej szafie. Od kilku lat dresy są modne, do tego są wyjątkowo komfortowe w noszeniu, więc z pewnością zostaną z nami na dłużej. W stylizacji możemy łączyć różne ubrania, nie tylko typowo sportowe. To, że założymy bluzę z dresu, nie znaczy, że spodnie też muszą być dresowe. Równie dobrze mogą to być jeansy albo szorty i będziemy wyglądać świetnie.

Jaki dres podkreśli sylwetkę?

Aby w dresie wyglądać dobrze, trzeba wybrać model, który będzie pasować do naszej sylwetki. Na co postawić? Zacznijmy od spodni. Jeżeli jesteśmy szczupli i chcemy podkreślić swoją sylwetkę, to dobrą propozycją są cieszące się ogromną popularnością joggery. Ich nogawki są zakończone ściągaczami i rewelacyjnie podkreślają umięśnione nogi. Jednocześnie są stylowe i uniwersalne. Dobrze komponują się na przykład z koszulką i kurtką skórzaną albo bomberką. Jeżeli mamy masywniejszą figurę, to lepszą propozycją będą luźniejsze spodnie – dopasowane dodałyby nam kilogramów.

A co z bluzą? Bluzy męskie też są w różnych fasonach. Chcąc wyeksponować atuty swojej sylwetki, możemy postawić na modele z elastanem. Dopasowują się do ciała, a przez to podkreślają jego kształty. Nie chodzi o to, by bluza była obcisła, bo to nie wygląda zbyt dobrze, ale też nie może być za szeroka, bo zaburzymy swoje proporcje. Doskonały efekt uzyskamy, kiedy bluzę dresową połączymy z wąskimi spodniami, jak jeansy.

Z czym możemy nosić dresy?

Jak już było wcześniej, dres może komponować się z wieloma ubraniami. Spodnie dresowe wyglądają dobrze z T-shirtami, koszulkami polo, a przy niektórych fasonach można się nawet pokusić o koszulę flanelową. Idealnym odzieniem wierzchnim jest kurtka jeansowa, bomberka lub ramoneska.

Bluza natomiast pasuje do chinosów, jeansów, szortów, bermudów. Możemy ją narzucić na każdą koszulkę. Na bluzę nałożymy nie tylko kurtki wspomniane wcześniej. Kiedy zrobi się chłodniej, możemy sięgnąć także po płaszcz. Jeżeli do takich zestawień dobierzemy dodatki w postaci torby, czy nakrycia głowy, będziemy wyglądać modnie i stylowo.