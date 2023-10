Poznaj zalety eSIM – dlaczego warto korzystać z wirtualnej karty SIM? (art. spons.)

19 października 2023, 21:46

eSIM, czyli Embedded SIM, jest niefizyczną wersją karty z numerem, którą dostajesz od operatora. Coraz więcej urządzeń umożliwia korzystanie z technologii eSIM, a niektóre z nich mają już tylko taką opcję. Wirtualna karta SIM jest przyszłością telekomunikacji, dlatego warto już teraz przekonać się o jej zaletach. Na eSIM możesz przesiąść się już dziś i zobaczyć, jakie korzyści daje ta rewolucyjna technologia. Dlaczego warto używać eSIM?

Jak działa wirtualna karta eSIM?

Na początek wyjaśnijmy różnice między tradycyjną SIMką a jej wirtualnym odpowiednikiem. Klasyczna SIM to karta mikroprocesorowa z wbudowaną pamięcią. To ten malutki kawałek plastiku, który umieszczamy w smartfonie. Służy do rozpoznawania konkretnego użytkownika i przechowuje niewielką ilość danych. Te informacje dotyczą:

operatora,

abonenta,

numeru telefonu.

Bez takiej karty nie możesz dzwonić, SMS-ować ani korzystać z sieci.

eSIM to natomiast w 100 procentach wirtualna karta SIM. Użytkownik otrzymuje ją od operatora drogą cyfrową. Trwa to zaledwie kilka sekund! eSIM zapisze się na module, który jest na stałe wbudowany w Twoje urządzenie. Tylko Ty masz dostęp do danych na karcie. Poza tym eSIM działa dokładnie tak samo, jak jej klasyczny odpowiednik. Urządzenie w ten sam sposób łączy się z siecią i ma te same możliwości. Co ważne, taki wirtualny moduł znajdziesz nie tylko w telefonie, ale i w innych sprzętach.

Dlaczego warto korzystać z eSIM? Zalety

Cyfrowa karta SIM to prawdziwa rewolucja na rynku usług telekomunikacyjnych. Jakie są zalety eSIM?

Możesz z niej korzystać na wielu urządzeniach. Mowa nie tylko o smartfonach, ale też zegarkach, tabletach i routerach! Moduł eSIM jest dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek kradzieży telefonu. Złodziej nie wyjmie karty z urządzenia i nie dostanie się do Twoich danych bez znajomości kodu PIN. Szybka aktywacja wirtualnej karty SIM to jedna z jej największych zalet, zwłaszcza dla miłośników załatwiania spraw przez internet. Możesz już zmienić operatora online - bez wyprawy do punktu obsługi klienta, jednak w przypadku tradycyjnej karty wciąż musisz zaczekać na kuriera, który dostarczy Ci nową SIMkę. eSIM rozwiązuje ten problem i pozwala błyskawicznie przełączyć się na nowe usługi. Nie zmieniasz operatora, ale wymieniasz telefon? Prosta i szybka aktywacja eSIM oznacza łatwą przesiadkę na nowy sprzęt.

Nowoczesne technologie w Orange Flex – eSIM

Do zalet eSIM należy prosta instalacja i aktywacja. Jak to zrobić? Nie martw się! W Orange Flex eSIM łatwo pobierzesz, dzięki wskazówkom z aplikacji mobilnej. Ściągnięcie apki jest pierwszym krokiem do aktywacji wirtualnej karty. Potem musisz potwierdzić swoją tożsamość i opłacić wybrany Plan Komórkowy. Na koniec kliknąć w odpowiedni przycisk, by aktywować kartę, i gotowe! Apka przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces, więc nie musisz martwić, że zagubisz się na którymś etapie.

Jak pisaliśmy wyżej, w Orange Flex eSIM możesz zainstalować nie tylko na smartfonie, ale też na smartwatchu, tablecie czy w routerze. Fajnie, co? No to teraz hit: możesz korzystać z kilku urządzeń z tym samym numerem jednocześnie. Po co? Kiedy idziesz biegać, nie musisz brać telefonu – połączenia odbierzesz za pomocą smart zegarka. Chcesz korzystać z danych mobilnych na wielu urządzeniach jednocześnie? Aktywuj dodatkową kartę eSIM w routerze, wybierz pakiet UNLMTD i ciesz się dostępem do Internetu . Opcji jest wiele, a ogranicza Cię tylko pomysłowość.

Jak aktywować eSIM jako dodatkową kartę? Wystarczy wejść w apkę, dodać kartę dodatkową, wybrać eSIM i podążać za instrukcjami aplikacji. Banalnie proste, prawda? Pobierz apkę Flex i ciesz się zaletami eSIM!