Sposoby na problemy z erekcją! (art. spons.)

9 kwietnia 2021, 01:30

Jeśli zaobserwowałeś u siebie problemy z erekcją, nasz poradnik może Ci się przydać!

Zaburzenia erekcji dotykają mężczyzn w każdym wieku. Wiele przyczyn wynika z trybu życia, a niektórych należy szukać w chorobach. Kluczowe w rozwiązywaniu problemów z erekcją jest określenie przyczyny, którą następnie należy zwalczyć. Poniżej przedstawiamy sposoby, które mogą pomóc Ci rozwiązać problemy z zaburzeniami erekcji.

Problemy ze wzwodem, dlaczego się pojawiają?

Problemy ze wzwodem mogą wynikać z obniżonego poziomu testosteronu w organizmie. Testosteron to męski hormon płciowy, który odpowiada między innymi za popęd seksualny. Przyczyn należy jednak szukać gdzie indziej. Od czasu do czasu każdy mężczyzna ma problem z erekcją. Może to być spowodowane zmęczeniem, stresem lub problemami w związku.

Zaburzenia erekcji pojawiają się również wtedy, gdy dochodzi do nieprawidłowości w obrębie prostaty. Tę przyczynę, jak i wszystkie inne ewentualne powody zaburzeń erekcji, pozwala zweryfikować wizyta u lekarza. Zachęcamy do kontaktu ze specjalistą, zwłaszcza jeśli problemy ze wzwodem utrzymują się dłuższy czas.

Bezpośrednią przyczyną zaburzeń erekcji jest słaby przepływ krwi do narządów płciowych. Może to być spowodowane cukrzycą lub schorzeniami w obrębie naczyń krwionośnych. Czasami brak dopływu krwi do penisa spowodowany jest również zdenerwowaniem i stresem przy kontakcie fizycznym.

Tabletki na erekcję, czy warto?

Ze względu na wzmacnianie przepływu krwi i pomoc w regulowaniu gospodarki hormonalnej organizmu, niezwykłą popularnością cieszą się suplementy wspomagające erekcję lub tabletki o działaniu natychmiastowym. Ich sekret polega właśnie a stymulowaniu przepływu krwi do narządów płciowych, co w przypadku mężczyzn umożliwia osiągnięcie satysfakcjonującej erekcji.

Suplementy diety wspomagające erekcję dają trwałe efekty, ale trzeba je stosować co najmniej miesiąc. Z kolei tabletki na erekcję o działaniu natychmiastowym są polecane do okazyjnego stosowania. Nieprzestrzeganie tych zasad może pogłębić problemy z erekcją, ale prawidłowe stosowanie jest bezpieczne.

Najpopularniejszym środkiem na potencję sprzedawanym na receptę jest Viagra. Kapsułki o podobnym działaniu można kupić również bez recepty. Są to na przykład tabletki Venicon, czy Libido Extreme Dark Blue.

Domowe sposoby na wzmocnienie erekcji

Domowe sposoby na wzmocnienie erekcji będą skuteczne w przypadku, kiedy za problemy ze wzwodem odpowiadają czynniki społeczne bądź psychiczne. Bardzo pomocna może okazać się szczera rozmowa z partnerką, w której wyjaśnimy naturę problemu. Zrozumienie ze strony ukochanej osoby może być kluczowe w procesie rozwiązywania trudności z erekcją.

Pomocna okaże się również odpowiednia dieta, bogata w witaminę D, C i selen. Do tego warto zainteresować się sportem i ograniczyć lub zupełnie odstawić używki typu papierosy i alkohol.

Zaburzenia erekcji, kiedy trzeba iść do lekarza?

Badania profilaktyczne są najlepszym sposobem na unikanie i leczenie różnego rodzaju schorzeń. Jeżeli Twoje zaburzenia erekcji nie dają Ci spokoju, nie zwlekaj dłużej, tylko umów się do lekarza. Bardzo często wystarczy jedno badanie, by zlokalizować główne źródło problemów. Własny komfort i zdrowie jest warte pokonania lęku przed badaniami.