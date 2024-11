Przegląd i porównanie etui do iPhone 16. Jakie case wybrać do telefonu Apple w 2024?

16 listopada 2024, 23:00

Witaj w przyszłości, gdzie Twój iPhone 16 to nie tylko telefon – to prawdziwy superbohater, który potrzebuje swojego niezłomnego pancerza! Ale w erze, w której każdy upadek to potencjalna katastrofa, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko przypadkowego etui. W końcu, jak powiedziałby każdy fan technologii: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. W tym artykule zanurzymy się w świat etui do iPhone'a 16, które nie tylko ochronią Twoje urządzenie przed zarysowaniami i wstrząsami, ale także dodadzą mu charakteru. Od eleganckiego Ultra Hybrid po wytrzymały Rugged Armor, a także smukły Thin Fit – znajdziesz tu idealny case dostosowany do Twojego stylu życia.

Rodzajów etui do iPhone 16 są dziesiątki, jeśli nie setki... Nie zdołam zawrzeć w tym zestawieniu wszystkich, ale pokażę te, które odznaczają się cechą wyróżniająca ją pośród innych. Warto dodać, że w kryterium podstawowym był nowoczesny design i chociaż średni poziom ochrony przed uszkodzeniami.

Ultra Hybrid - przezroczyste etui

Ultra Hybrid zagościło w przeglądzie dzięki wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia oraz zaawansowanym systemom zabezpieczeń np. przed wstrząsami wskutek upadku. Jest ono stosunkowo smukłe i dobrze przylega do iPhone'a 16, a mimo to jest w stanie ubezpieczyć telefon przed skutkami lotu z wysokości 2 metrów.

Ultra Hybrid MagSafe

Etui Ultra Hybrid jako jedno z niewielu przezroczystych pokrowców ma wbudowany magnetyczny ring i dzięki niemu współpracuje z urządzeniami z MagSafe, czyli: ładowarkami bezprzewodowymi, czy uchwytami samochodowymi.

A na deser warianty kolorystyczne: możesz ten case kupić w całości przezroczysty, z czarną lub kolorową ramką oraz z MagSafe, lub bez. Ale opcją, w mojej opinii, najbardziej godną uwagi jest Zero One. To etui, które wykonane jest na bazie transparentnego case'a, jednak pokryte zostało futurystycznym wzorem wnętrza telefonu. Zobaczcie sami:

Ultra Hybrid Zero One

Core Armor - ochrona iPhone 16

Case Core Armor dopasował się do iPhone'a 16 użytecznością i ochroną, w gratisie z ciekawym wyglądem. Pisząc - użyteczność - mam na myśli wygodę korzystania z tego gadżetu. Ma on matową powierzchnię i wykonany z miękkiego tworzywa, który sprawia, że jest wyjątkowo miły w dotyku, a do tego dobrze leży w dłoni. Na tylnej powierzchni wykonany został geometryczny wzór, który dodatkowo wpływa na stabilizację urządzenia w dłoni lub w uchwycie.

Core Armor

Jak sama nazwa wskazuje, siła ochrony Core Armor pochodzi z jego wnętrza i to określenie nie jest przypadkowe. Jego budowa została oparta na strukturze sieci pajęczej, co sprawia, że konstrukcja jest wyjątkowo trwała, niemożliwe jest jej rozerwanie, co w codziennym użytkowaniu oznacza, że case nie będzie się rozwarstwiał.

Rugged Armor - case z MagSafe

Rugged Armor to etui Spigen, które zawdzięcza swoją pozycję w zestawieniu swojej sile. A oto jej elementy:

Wzmocnione narożniki i ramka - jest to niewidoczne z zewnątrz,

Technologia Air Cushion rozpraszająca siłę wstrząsów i upadków, zapewniająca amortyzację,

Termoplastyczny Poliuretan, który jest odporny na temperaturę, działanie warunków zewnętrznych, odkształcenia i odbarwienia.

Design również stanowi atut tego etui do iPhone 16, ponieważ został zachowany w eleganckim i minimalistycznym stylu, który podkreśla jakość nie tylko wykonania, ale i długiego czasu użyteczności akcesorium.

Rugged Armor

Thin Fit - smukłe etui

Etui Thin Fit, mimo że zapewnia najmniejszy poziom ochrony spośród przedstawionych produktów, nadal jest chętnie kupowanym i wysoko ocenianym pokrowcem. Pierwsze co mnie przekonuje do tego gadżetu, jest możliwie najprostszy design, jaki można sobie wyobrazić. To po prostu czysta, pozbawiona zdobień, gładka powierzchnia w głębokiej czerni (dostępne tez inne kolory). Nie jest wykonana z silikonu tylko z poliwęglanu, dzięki czemu nie brudzi się i nie przylegają do niej drobinki kurzu.

Thin Fit

Nie wpływa na zmianę kształtu i przede wszystkim wielkości iPhone'a 16, ponieważ jest najsmuklejszą serią etui do tego modelu telefonu Apple, jaką udało nam się znaleźć i sprawdzić. Nie zmienia to faktu, że jest również case'm ochronnym, ponieważ zabezpieczy telefon przed skutkami upadków z niedużych wysokości oraz przed codziennym użytkowaniem.

Liquid Air - do codziennej ochrony

To klasyczny i niestandardowy case w jednym, ponieważ z jednej strony jest podstawową wersją back case'a z niewidocznymi na pierwszy rzut oka zaletami. Jak powyższe, tak i ten zachowany jest w minimalistycznym stylu, ale z małym dodatkiem: wzorem na tyle. To mikrozagłębienia, tworzące układ siatki, która nie tylko wygląda interesująco, ale pełni także funkcję: zwiększa przyczepność i sprawia, że telefon pewniej leży w dłoni.

Liquid Air

Na iPhonie 16 prezentuje się bardzo dobrze i bardzo dobrze też go chroni. Jego wytrzymałość została przetestowana, podczas wielokrotnego upadku z wysokości ponad 2 metrów, Dzięki temu case ten uzyskał militarny certyfikat trwałości

Porównanie Etui do iPhone 16

Etui do iPhone 16 Zdjęcie Przeważająca cecha Średnia cena Ultra Hybrid Przezroczyste a wytrzymałe 95 PLN Core Armor Wyjątkowo trwały 90 PLN Rugged Armor 3-warstwowy poziom ochrony 94 PLN Thin Fit MagSafe Najsmuklejszy case 103 PLN Liquid Air Klasyczny i ochronny 64 PLN

Wybór etui do iPhone 16 – co warto zapamiętać?

Podczas wyboru etui do iPhone'a 16 warto kierować się zarówno stylem życia, jak i preferencjami estetycznymi. Jeśli zależy Ci na solidnej ochronie bez rezygnacji z elegancji, modele takie jak Core Armor czy Rugged Armor będą doskonałym wyborem, gwarantując maksymalną trwałość i odporność na uszkodzenia. Natomiast dla osób ceniących minimalizm i lekkość, Thin Fit oferuje smukły design, a Ultra Hybrid dodaje przezroczystość, co pozwala cieszyć się oryginalnym wyglądem iPhone’a. Niezależnie od wyboru, wszystkie przedstawione modele zapewnią odpowiedni poziom ochrony, dopasowując się do różnych gustów i potrzeb użytkowników.