3 typy filtrów w oczyszczaczu powietrza - do czego służą?

1 września 2020, 15:18

Oczyszczacz powietrza to urządzenie, które pozwala wyeliminować z domu wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu. Aby był on naprawdę skuteczny, musi być jednak wyposażony w odpowiednią kombinację filtrów.

Dlaczego jeden filtr nie wystarczy?

Filtry to jeden z najważniejszych elementów budowy oczyszczacza powietrza. Oczywiście liczy się jego wydajność czy ilość przepuszczanego w ciągu godziny powietrza, jednak to od rodzaju zamontowanych w nim filtrów zależy w dużej mierze skuteczność pracy urządzenia. O budowie oczyszczacza powietrza możesz przeczytać więcej na portalu Dom w porządku. Wiele osób zastanawia się, dlaczego w tego typu urządzeniach stosowana jest kombinacja filtrów, a nie po prostu jeden ich rodzaj. Wynika to przede wszystkim z różnorodności zanieczyszczeń, które unoszą się w domowym powietrzu. Oczyszczacz wbrew pozorom walczy nie tylko z kurzem, fragmentami sierści czy innymi większymi zanieczyszczeniami. Usuwa także z powietrza te niewidoczne, ale szczególnie dla zdrowia człowieka niebezpieczne, pyły zawieszone 2,5 PM, lotne związki organiczne, dym, różnego rodzaju opary, a także unoszący się w powietrzu formaldehyd, alergeny i bakterie. Do tej pory nie udało się zaprojektować filtra, który radziłby sobie ze wszystkimi tymi substancjami, dlatego dla skutecznego funkcjonowania oczyszczacza konieczna jest kombinacja rozwiązań.

3 filtry dla skutecznej pracy urządzenia

Aby oczyszczacz był w stanie skutecznie usunąć z powietrza różnego rodzaju pyły, szkodliwe substancje chemiczne, bakterie czy roztocza, powinny się w nim znaleźć co najmniej trzy rodzaje filtrów:

• filtr wstępny – wyłapujący większe zanieczyszczenia, większe cząsteczki kurzu, brudu oraz innych związków,

• filtr węglowy - wykorzystywany do pochłaniania lotnych związków organicznych (w tym tak ni szkodliwych dla zdrowia benzopirenów); jego dodatkowym atutem jest to, że pochłania większość przykrych zapachów, unoszących się w mieszkaniu oparów,

• filtr HEPA lub inny filtr antyalergiczny – filtry HEPA obecnie występują w 4 różnych klasach E10, E11, E12, H13 i H14, przy czym najwyższą skuteczność ma H14; filtr tego typu skutecznie usuwa najmniejsze zanieczyszczenia, pyły zawieszone, a także różnego rodzaju bakterie, drobnoustroje, mikroorganizmy oraz alergeny.

Dzięki takiej kombinacji filtrów oczyszczacz jest w stanie poradzić sobie właściwie z każdym rodzajem zanieczyszczeń. Najnowsze urządzenia gwarantują już nie 99%, a 100% skuteczność ich usuwania z domowego powietrza.