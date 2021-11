Jak wybrać dobry fotelik samochodowy 0-18 kg?

Foteliki samochodowe 0-18 kg są przeznaczone dla młodych pasażerów, którzy nie przekroczyli jeszcze 105 cm wzrostu. Mieszczą się w dwóch grupach wagowych, mianowicie w grupach 0+ i I. To oznacza, że produkt z tej kategorii wagowej może służyć nawet przez 3-4 lata.

Foteliki samochodowe 0-18 – co powinny posiadać?

Dobry fotelik samochodowy 0-18 kg powinien posiadać homologację i-Size i brać udział w niezależnych testach bezpieczeństwa, które mają za zadanie sprawdzić niezawodność wykorzystanych w nim systemów bezpieczeństwa. Uzyskanie dobrej oceny, potwierdza bowiem zapewnienia producenta, że dany model stanowi skuteczną ochronę małego pasażera w czasie podróży.

W celu zapewnienia dziecku wygodnej podróży, fotelik powinien mieć miękką tapicerkę oraz odpowiednio wyprofilowane oparcie i siedzisko. Niezbędne również będą regulacja wysokości zagłówka i możliwość dopasowania szelek. Dziecko szybko rośnie, zatem to konieczność, by wszelkie komponenty można było bez trudu dopasowywać do zmieniającej się sylwetki dziecka.

W przypadku fotelika 0-18 kg w zestawie powinna znajdować się wkładka redukcyjna, która nie tylko spłyci fotel, a tym samym zagwarantuje pasażerowi odpowiednią pozycję, lecz także zminimalizuje wstrząsy podczas jazdy. Pełną gamę fotelików z wkładkami znajdziemy w sklepach specjalistycznych np. w abcGPS.pl

Najlepszy fotelik samochodowy 0-18 kg to fotelik typu RWF, czyli taki, który można montować tyłem do kierunku ruchu. To obecnie najbezpieczniejsza pozycja podróży dla dzieci. W razie ewentualnej kolizji powstała energia kinetyczna, która dociera do małego pasażera, wbija go w fotelik, dzięki czemu delikatny kręgosłup nie jest narażony na uszkodzenia. Konstrukcja fotela musi jednak zapewniać dziecku odpowiednio dużo miejsca na nogi. Ponadto warto zwrócić uwagę, czy dany model wystarczająco szeroki zakres regulacji kąta nachylenia oparcia, który zdecydowanie przyda się w przypadku fotelika RWF.

Jaki fotelik samochodowy 0-18 kg wybrać?

Aby wybrać optymalny fotelik 0-18 dla dziecka, należy zwrócić uwagę na jego wyposażenie i funkcje.

Przydatne rozwiązanie stanowi system ISOFIX, który ułatwia i usprawnia proces montażu fotelika w pojeździe, posiadającym niezbędne w tym celu uchwyty. System ISOFIX odpowiada nie tylko za stabilność fotelika na kanapie samochodu, lecz także zmniejsza ryzyko popełnienia błędów montażowych, niejednokrotnie stanowiących główną przyczynę wypadków śmiertelnych z udziałem dzieci.

Rodzice, którzy posiadają auto bez systemu ISOFIX, powinni sprawdzić, czy dany fotelik 0-18 można mocować za pomocą samochodowego pasa bezpieczeństwa. Ten sposób również umożliwia bezpieczny przewóz dziecka, jednak wówczas montaż musi być solidnie i precyzyjnie przeprowadzony. Zawsze należy upewnić się, czy pas jest odpowiednio napięty, i czy nie zaplątał się w trakcie używania. Mocowanie samochodowymi pasami bezpieczeństwa trwa zdecydowanie dłużej, niż w przypadku montowania na system ISOFIX, ale po zapoznaniu się z instrukcją obsługi, nie powinno być problemu, by poprawnie poprowadzić trzypunktowy pas.

Niemal każdy fotelik samochodowy 0-18 można montować na bazie. Mocuje się ją w aucie właśnie na system ISOFIX lub za pomocą samochodowych pasów bezpieczeństwa. Następnie wystarczy wstawić fotelik w bazę i lekko docisnąć aż do momentu usłyszenia charakterystycznego „klik”. Cały proces trwa kilka sekund. Niektóre bazy są uniwersalne, co oznacza, że można na nich montować również foteliki z innych przedziałów wagowych, na przykład nosidełka.

Niezwykle wygodna dla rodziców jest baza z funkcją obrotu. Umożliwia ona bowiem odwrócenie fotelika o 180 lub 360 stopni bez konieczności przeprowadzania demontażu całej konstrukcji. Dzięki temu dziecko zapina się w pasy w wygodnej pozycji, wystarczy tylko odwrócić produkt w kierunku drzwi. To samo dotyczy wyjmowania małego pasażera z fotelika. Po osiągnięciu wagi 13 kg obrotowa baza pozwala na szybką zmianę kierunku jazdy. Zaleca się jednak, by przewozić dzieci tyłem do kierunku ruchu tak długo, jak to możliwe. Foteliki obrotowe są łatwe i komfortowe w użytkowaniu, do czego przyczynia się między innymi łatwość obsługiwania ich jedną ręką.

Foteliki RWF 0-18 posiadają zwykle dodatkową podporę w postaci nogi stabilizującej. Łączy ona fotelik lub bazę z podłogą, zapewniając tym samym lepszą stabilizację produktu podczas podróży oraz nagłego hamowania.

Chociaż fotelik 0-18 kg nadaje się już dla noworodków, w ramach pierwszego fotelika rekomenduje się stosowanie nosidełka, czyli modelu z kategorii wagowej 0-13 kg. Zapewni ono dziecku bezpieczną pozycję leżąca, a przy okazji umożliwi stworzenie wygodnego systemu podróżnego. Fotelik 0-13 można bowiem montować na stelażu wózka 3w1 i 4w1. Fotelik 0-18 kg przyda się jako kolejny model, gdyż pozwoli znacznie dłużej przewozić dziecko tyłem do kierunku ruchu.