Czy w diecie przy hashimoto wolno jeść fast foody? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista (art. spons.)

27 listopada 2020, 13:36

Ta choroba przekłada się na każdą sferę życia. Na wygląd. Na samopoczucie psychiczne. W dodatku ciągle odczuwasz zmęczenie – na początku tłumaczysz je przepracowaniem. Próbujesz ogarnąć swoje ciało... Czy musisz odmawiać sobie także fast foodów?

Co jeść? Zadbaj o zdrowy styl życia!

Odpowiadając na pytanie, jaka dieta przy hashimoto oraz jakie są konkretnie produkty wskazane przy hashimoto, dietetyk kliniczny Michał Wrzosek odpowiada: Nie ma odgórnie ustalonej listy produktów, która będzie dotyczyła każdej diety przy niedoczynności tarczycy Hashimoto, a raczej powinna być ona dopasowana indywidualnie na podstawie samopoczucia i innych chorób. I tu warto podkreślić ważną rzecz i sposób myślenia osób z hashimoto: bardzo często mając tę chorobę skupiamy się na szczegółach, jak wyeliminowanie goitrogenów, kompletnie nie zwracając uwagi na ogół diety czy nasz styl życia, a to właśnie te zmiany są kluczowe dla poprawy zdrowia!... Podstawowym zaleceniem jest zadbanie o zdrowy styl życia oraz niski poziom stresu. O ile nie możemy doprowadzić do całkowitego wyleczenia Hashimoto, to wskutek odpowiedniej farmakoterapii, diety, aktywności fizycznej, redukcji stresu oraz odpowiedniej długości snu jesteśmy w stanie doprowadzić do całkowitego utrzymania HT w ryzach.

Choroba Hashimoto – dysfunkcja układu immunologicznego

Zacznijmy jednak od początku - choroba Hashimoto (HT) polega na dysfunkcji układu immunologicznego. W prawidłowo działającym organizmie układ immunologiczny po kontakcie z bakterią tworzy stan zapalny w celu usunięcia czynnika chorobotwórczego. Podczas zapalenia obserwujemy zwiększoną ciepłotę ciała, ból, zaczerwienienie – czyli organizm broni się, zwiększając ukrwienie tkanek. Ale nie wie, że nie usuwa obcych białek, lecz... zwalcza własne komórki, wytwarzając autoprzeciwciała.

Otyłość – czynnik wyzwalający HT

Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy cechuje się więc uszkodzeniem komórek tarczycy, co generuje nadmierne uwalnianie hormonów tarczycowych, czyli nadczynność. Apoptozę, czyli niszczenie własnych komórek, mogą wywoływać zarówno nadmiar jak niedobór jodu w diecie. A także niedobór selenu, infekcje, niektóre leki, zbyt mała ilość snu, nieodpowiednia dieta w hashimoto bogata w produkty łatwozapalne, otyłość i nadwaga.

Dieta przy hashimoto a fast foody?

Hashimoto może zarówno zwiększać ryzyko nadwagi i otyłości (poprzez zmniejszenie tempa metabolizmu), jak i aktywować się znacznie częściej u osób z nadmierną tkanką tłuszczową. Same fast foody jako takie (o ile nie zawierają produktów prozapalnych) nie tyle wywołują ataki choroby, ale otyłość wygenerowana przez ich częste jedzenie jest niebezpieczna. Dieta przy hashimoto wymaga, aby nie przekraczać podaży tłuszczów - 20 – 30%.

Dieta dla chorych na hashimoto - zdrowe fast foody

Ponieważ w diecie przy HT ważne jest jedzenie produktów z potencjałem przeciwzapalnym (na przykład zawierających kwasy omega-3) zalecane są zdrowe fast foody. Nazwijmy je fit foodami - ich obowiązkowym składnikiem jest łosoś (znakomicie smakuje w bułce!). Dobrą rybą przeciwzapalnie działającą jest też makrela, pstrąg tęczowy, węgorz czy śledź. Nie zapominaj także o składnikach mineralnych wspierających pracę tarczycy (jodzie, cynku, żelazie, selenie) – zastępując bułkę pszenną orkiszową, musli lub pełnoziarnistą. Więcej pomysłów znajdziesz we wpisie na blogu Michała Wrzoska: https://michalwrzosek.pl/dietetyka-kliniczna/hashimoto/.

Wyjątek od reguły

Wielu endokrynologów i dyplomowanych dietetyków jest zdania, że raz na jakiś czas wręcz należy zrobić wyjątek od zdrowej diety. Po to, aby któregoś dnia nie rzucić się na fast foody wygłodniałym.