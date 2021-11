Na co zwrócić uwagę wybierając pościel do hotelu?

28 października 2021, 17:17

Pościel to jeden z kluczowych elementów każdego pokoju hotelowego. Ich jakość, wygląd oraz czystość świadczą nie tylko o renomie obiektu, ale i o szacunku do gości hotelowych. To również element, który bezpośrednio wpływa na komfort snu. Dlatego też znalezienie dobrej pościeli do hotelu to niezwykle ważna sprawa. Dlatego też poniżej zdradzamy, na co zwracać uwagę przy jej zakupie.

Specyfika pościeli hotelowej

Pościel hotelowa to szczególny produkt, który musi stawić czoła wielu wyzwaniom. Intensywna eksploatacja oraz bardzo często pranie (nierzadko w wysokich temperaturach) sprawiają, że musi to być ona solidna i wytrzymała. Powinna być ona także wykonana z materiału, który dobrze zniesie hotelową dezynfekcję. Nie wspominając o tym, że powinna być miękka i przyjemna w dotyku. Dlatego też na rynku istnieje wiele różnorodnych modeli, które powstały z myślą o użytku w branży hotelarskiej. Czy jednak wszystkie z nich spełnią oczekiwania klientów hotelu? Niestety nie. Dlatego też pozwoliliśmy sobie zapytać o poradę eksperta z tej dziedziny – Lecha Ostrowskiego ze sklepu internetowego 4Horeca, który specjalizuje się w sprzedaży pościeli hotelowej.

Pościel hotelowa – na co zwracać uwagę przy jej zakupie?

Jak podkreśla nasz rozmówca – na jakość pościeli hotelowej składa się wiele rzeczy. Wbrew pozorom nie są one związane jedynie z aspektami wizualnymi, czy obowiązującymi trendami. Jak dalej podkreśla – tego typu pościel każdego dnia eksploatowana jest do granic możliwości. Musi więc ona stawić czoła czynnikom takim jak: częste pranie, prasowanie, dezynfekcja. Znacznie różni się ona zatem od tej, której używa się na potrzeby domowe. Współpracujące z hotelami pralnie chemiczne bywają bowiem bezlitosne dla materiałów o słabej jakości. Na co więc zwracać uwagę przy jej zakupie? Jak podkreśla nasz eksperta, kluczowa role odgrywają tu m.in. gramatura, rozmiar, rodzaj materiału oraz design.

Gramatura

Kupując pościel do hotelu czy pensjonatu, należy przede wszystkim przyjrzeć się jej gramaturze. Jeżeli będzie ona zbyt mała, istnieje duże ryzyko, że nie przetrwa ona pierwszego prania... Dlatego na potrzeby obiektów hotelowych poleca się wybór tkanin o gramaturze minimum 135 g/m2. Zdecydowanie bezpieczniejszym wyborem będą jednak modele o większej gramaturze, np. 160 g/m2. Dzięki temu zyska się pewność, że pościel ta posłuży przez wiele lat.

Rozmiar

To kolejny ważny aspekt, który zadecyduje o tym, czy pościel sprawdzi się w obiekcie noclegowym, czy też nie. Nie powinna ona więc być ani za mała, ani za duża. Należy także się upewnić, czy w trakcie prania jej rozmiar nie ulegnie zmianie. Pod wpływem wysokich temperatur niektóre z tkanin mogą się bowiem kurczyć, a inne rozciągać. Warto więc sięgać po produkty o wysokiej jakości włókien. Bardzo ważne jest również to, by przed jej zakupem dokładnie zmierzyć łóżka. Miary wzięte "na oko" nie zawsze muszą się pokrywać z rzeczywistymi wymiarami mebla, a w przypadku pościeli hotelowej liczy się każdy centymetr. To samo dotyczy też poszewek na poduszki, czy kołdrę.

Materiał

To czynnik, który najbardziej wpływa na komfort gości hotelowych. Nie może więc to być tkanina szorstka i nieprzyjemna w dotyku. Najczęściej w obiektach hotelarskich używa się pościel z bawełny, która jest przyjazna nawet dla wrażliwej skóry. Warto także skusić się na produkty wykonane z bawełny poddanej merceryzacji bądź z domieszką poliestru. Dzięki niej pościel stanie się nie tylko bardziej wytrzymała, ale i nabierze połysku. Odradza się natomiast wyboru materiałów, które mogą uczulać tak jak m.in. czysty puch pierza. Najbezpieczniejszym wyborem jest wkład wykonany ze sprężystych włókien silikonowych, które nie ulegają odkształceniom oraz przyjemnie otulają w trakcie snu. Warto również sięgać po wkłady antyalergiczne, które zapobiegną rozwijaniu się roztoczy.

Design

To ostatnie z kryteriów, które należy uwzględnić przy zakupie pościeli hotelowej. Powinna ona komponować się z wystrojem pokoju. Najbezpieczniej będzie również postawić na białą pościel. Nie zaszkodzi jednak wzbogacić jej eleganckimi, kolorowymi wstawkami (np. w postaci haftu), których odcień będzie zlewał się z kolorystyką pokoju, bądź apartamentu. Jak podkreśla nasz ekspert, należy również wystrzegać się nadruków. Mogą one bowiem wyglądać tandetnie – zwłaszcza jeżeli po którymś praniu zaczną zanikać.

Co jeszcze powinno znaleźć się na hotelowym łóżku?

Na końcu warto również wspomnieć o tym, że sama pościel, prześcieradło, poszewki oraz poduszki to dopiero połowa sukcesu. Na hotelowym łóżku powinny również znajdować się inne dodatki, które dodadzą obiektowi renomy. Mowa o dodatkach takich jak ozdobne narzuty lub nakładki na materace. W okresie zimowym warto również umieścić na nich ciepłe koce – nawet jeżeli w pokoju nocą jest ciepło. Warto także sięgnąć po poduszki dekoracyjne, czy pokrowce ochronne. Tego typu akcesoria stworzą klimat i sprawią, że gość hotelowy poczuje się ugoszczony jak należy. Jest to niezwykle ważne w obiektach o wysokiej renomie. Im więcej bowiem klient obiektu płaci za nocleg, tym więcej ma on prawo wymagać.