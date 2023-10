iPhone 15 Pro Max – rewolucyjna zmiana w aparacie!

5 października 2023, 20:57

Model iPhone 15 Pro Max od Apple, zaskakuje innowacyjnymi rozwiązaniami – od wyrafinowanej obudowy z tytanu po kamerę, która może konkurować z profesjonalną lustrzanką. Nowe wersje to najlżejsze iPhone'y z linii Pro do tej pory. Posiadają one również zaokrąglone brzegi oraz dostosowywalny przycisk czynności, dający możliwość indywidualnego dopasowania sposobu korzystania z telefonu. Skupmy się jednak na rewolucyjnym aparacie w iPhonie 15 Pro Max! Czym się wyróżnia?

Zaawansowany system aparatów

Nowe iPhone’y 15 Pro i 15 Pro Max oferują rozbudowany system aparatów. Za tę możliwość odpowiada chip A17 Pro. Główny aparat o rozdzielczości 48 MP, zaprojektowany specjalnie dla linii Pro, korzysta z technologii fotografii obliczeniowej, pozwalając użytkownikom tworzyć zdjęcia w imponującej, lecz jednocześnie efektywnej pod względem rozmiaru, rozdzielczości 24 MP. Umożliwia on wybór spośród trzech popularnych długości ogniskowych – 24 mm, 28 mm oraz 35 mm, z możliwością ustawienia jednej z nich jako domyślnej. Oprócz formatu ProRAW 48 MP, obsługuje również zdjęcia HEIF w tej samej rozdzielczości, co stanowi czterokrotny wzrost w porównaniu z wcześniejszymi modelami. iPhone 15 Pro dostępny pod tym linkiem – https://lantre.pl/iphone/iphone-15-pro-626.html, posiada teleobiektyw o trzykrotnym zoomie, podczas gdy iPhone 15 Pro Max prezentuje dotąd nieosiągnięty w iPhone’ach zoom optyczny 5x o długości ogniskowej 120 mm.

Udoskonalony tryb Portret

Zdjęcia portretowe zrobione za pomocą iPhone’a 15 Pro i 15 Pro Max wyróżniają się wyjątkową precyzją, bogactwem kolorów oraz doskonałą jakością w warunkach słabego światła. Co ciekawe, nie ma potrzeby aktywowania trybu Portret podczas fotografowania. Kiedy w obiektywie uchwycisz człowieka, psa, kota lub gdy użytkownik dotknie ekranu, by ustawić ostrość, iPhone samoczynnie zapisuje informacje o głębi obrazu. Funkcja regulacji punktu ostrości po zrobieniu zdjęcia daje użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad końcowym wyglądem obrazu.

Ulepszony tryb nocny i inteligentny HDR

W trybie nocnym szczegóły są bardziej wyraźne, a barwy bardziej nasycone, dzięki zastosowaniu technologii Photonic Engine. Dodatkowo, skaner LiDAR pozwala na tworzenie nocnych portretów. Ulepszony inteligentny HDR doskonale przedstawia detale zarówno na pierwszym planie, jak i w tle, wiernie oddając odcienie skóry. Jednocześnie poprawia oświetlenie jasnych miejsc, dodaje głębi obszarom pośrednim oraz pogłębia cienie. Zaawansowane przetwarzanie HDR jest także dostępne dla aplikacji innych producentów, co sprawia, że udostępniane zdjęcia wyglądają jeszcze lepiej online.

Dzięki chipowi A17 Pro, jakość wideo w smartfonach osiąga nowy poziom, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia i podczas rejestrowania dynamicznych scen.

iPhone 15 Pro Max – najlepszy wybór w branży kreatywnej

Smartfon, który stał się ulubieńcem profesjonalnych twórców i filmowców, doskonale adaptuje się do zaawansowanych potrzeb w branży. Dzięki dodatkowemu kablowi USB 3 możliwe jest osiągnięcie nawet 20 x szybszego transferu danych. W połączeniu z rozwiązaniami takimi jak Capture One, iPhone staje się rdzeniem profesjonalnego studia, umożliwiając szybkie przenoszenie zdjęć w formacie 48 MP ProRAW bezpośrednio na Maca. Filmy w formacie ProRes mogą być zapisywane bezpośrednio na zewnętrznym nośniku, oferując wyższą jakość – do 4K przy 60 klatkach na sekundę. Dzięki temu iPhone może służyć jako główne narzędzie filmowe na planie. Co więcej, jest to pierwszy telefon na rynku, który obsługuje standard Academy Color Encoding System.

Podsumowując iPhone 15 Pro Max w Lantre oferuje aparat najlepszej możliwej jakości. Uwagę zwraca na pewno szeroka gamę ogniskowych aparatu. Można to porównać do noszenia w kieszeni siedmiu wysokiej klasy obiektywów, bez konieczności zabierania ze sobą ciężkiego sprzętu fotograficznego.