Jaki internet mobilny wybrać? Na co zwrócić uwagę w ofercie operatora? (art. spons.)

4 godz. temu

Najlepszy internet mobilny to taki, który spełnia indywidualne oczekiwania konkretnego użytkownika. Operatorzy prześcigają się w ofertach, proponując klientom coraz ciekawsze pakiety dostosowane do ich potrzeb. Jaki internet mobilny wybrać, aby cieszyć się dużą prędkością i niezawodnością?

Internet mobilny – co go wyróżnia?

Internet mobilny to rozwiązanie, które wykorzystuje do transmisji danych fale radiowe. W przeciwieństwie do internetu stacjonarnego może być on używany w niemal każdym miejscu – musimy jedynie znajdować się w zasięgu sieci operatora i posiadać odpowiednie urządzenie, np. smartfon czy tablet. Aktualnie operatorzy udostępniają łącza zarówno w technologii LTE, jak również 5G, która gwarantuje jeszcze szybszy przesył danych.

Jaki najlepszy internet mobilny?

Nie istnieje jedna, idealna odpowiedź na pytanie „Jaki internet mobilny będzie najlepszym wyborem”. Na ostateczną decyzję użytkownika mają wpływ różne czynniki – m.in. prędkość internetu, długość umowy czy dodatkowe usługi w pakiecie. Nie bez znaczenia jest również sama cena. Na co zwrócić szczególną uwagę, przeglądając oferty różnych operatorów?

Limit danych

Duże znaczenie w przypadku internetu mobilnego mają limity. Jeśli intensywnie korzystasz z sieci, np. pracujesz zdalnie, często streamujesz muzykę i filmy w dobrej jakości, wybierz internet mobilny z dużą paczką GB (np. 500 GB) lub bez limitów. Jeśli internetu używasz do przeglądania stron www, odbierania poczty elektronicznej czy sporadycznego oglądania filmów, paczka kilkudziesięciu GB może okazać się wystarczająca.

Zasięg

Jednym z czynników, które szczególnie warto brać pod uwagę przy wyborze internetu mobilnego, jest zasięg sieci LTE i 5G (trzeba jednak pamiętać, że do korzystania z sieci 5G potrzebne jest też urządzenie, które obsługuje tę sieć). Zasięg sieci może różnić się m.in. w zależności od regionu. Nie warto decydować się na oferty, których zasięg w pobliżu nie jest wystarczająco silny.

Duży zasięg LTE i 5G ma m.in. Orange. Nowością w ofercie operatora jest internet mobilny dla domu 5G, który zapewnia szybki przesył danych. W zależności od wybranego wariantu oferty możesz korzystać z internetu nawet bez limitu danych i prędkości.

Sprawdź, czy usługa jest dostępna tam, gdzie jej potrzebujesz: https://www.orange.pl/internet/internet-mobilny-dla-domu.

Dodatkowe urządzenie w pakiecie

Niekiedy operatorzy oferują pakiety internetu mobilnego wraz z urządzeniem mobilnym w atrakcyjnej cenie. Mowa zarówno o modemach czy routerach, jak również o smartfonach, tabletach czy laptopach. Jeśli planujesz zakup jednego z tych urządzeń w najbliższym czasie, warto sprawdzić, czy inwestycja w pakiet mobilnego internetu z urządzeniem nie będzie korzystniejsza. Jeżeli operator oferuje w danym momencie jakąś promocję, możesz dużo zaoszczędzić. Przykładowo we wspomnianym już Orange do internetu mobilnego możesz dobrać m.in. nowoczesny router, a płatność rozłożyć na nieoprocentowane raty 0% - do wyboru masz np. 6 lub nawet 36 rat.