Specjaliści od kaca jednomyślnie potwierdzają: detoks alkoholowy jest najlepszą metodą leczenia syndromu dnia poprzedniego! (art. spons.)

12 stycznia 2021, 09:30

Masz dość testowania na sobie kolejnych cudownych sposobów na kaca? Nic dziwnego, najlepsze z nich poprawiają samopoczucie jedynie w niewielkim stopniu. Wprawdzie domowe sposoby na kaca mogą pomóc w przetrwaniu ciężkiego poranka po imprezie, jednak czy można mówić o postawieniu na nogi? Niestety nie, a przecież niekiedy pilne obowiązki uniemożliwiają spokojne „dojście do siebie”. W takiej sytuacji warto sięgnąć po specjalistyczną pomoc. Dowiedz się więcej na temat detoksu alkoholowego w Warszawie!

Detoks alkoholowy – co to takiego?

Odtrucie czy detoks alkoholowy to określenia, które mogą budzić negatywne skojarzenia. Przez długie lata były to bowiem procedury zarezerwowane jedynie dla osób dotkniętych chorobą alkoholową. Dopiero na przełomie ostatnich lat, odtrucie alkoholowe stało się szerzej dostępne. Nie jest to już zabieg wykonywany jedynie w warunkach szpitalnych, a jego cena stała się o wiele bardziej przystępna. Czym właściwie jest detoks alkoholowy?

Jest to prosta procedura medyczna z wykorzystaniem odpowiednio skomponowanych kroplówek dożylnych. Wśród wielu zalet odtrucia należy szczególnie podkreślić fakt, że niweluje ono większość przyczyn złego samopoczucia po alkoholu. Działanie kroplówek na kaca polega między innymi na:

- wypłukaniu z organizmu resztek alkoholu i jego szkodliwych metabolitów;

- unormowaniu gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu;

- wyrównaniu hipoglikemii;

- redukcji stresu oksydacyjnego poprzez dostarczenie antyoksydantów;

- uzupełnieniu niedoboru witamin;

- przyspieszeniu regeneracji wątroby i układu nerwowego.

Skąd wynika skuteczność detoksu alkoholowego?

Najczęściej bywa tak, że osoby poddające się odtruciu alkoholowemu, odczuwają znaczną poprawę samopoczucia już w trakcie trwania wlewu. Tak szybkie działanie kroplówek na kaca to nie przypadek! Wynika ono z dożylnej drogi podania związków odżywczych, która umożliwia ich niemal całkowitą biodostępność. Wchłanianie substancji dostarczanych w kroplówce nie jest zależne od funkcjonowania układu pokarmowego, więc wymioty czy biegunka nie stanowią przeszkody do przeprowadzenia odtrucia.

Skuteczność detoksu alkoholowego wynika również z unikalnego składu kroplówek. W zależności od wybranego pakietu, mogą one zawierać:

- izotoniczny roztwór soli fizjologicznej;

- mieszankę elektrolitów;

- glukozę;

- magnez;

- witaminę C;

- kompleks witamin z grupy B;

- ornitynę;

- specjalnie dobrane leki przeciwbólowe, przeciwwymiotne, uspokajające lub nasenne.

KacDoktor – doświadczone grono specjalistów oferujących odtrucie alkoholowe w Warszawie

Dlaczego w przypadku detoksu należy wybierać jedynie sprawdzone firmy? Odtrucie alkoholowe jest przede wszystkim procedurą medyczną – zawsze istnieje ryzyko nieprawidłowego wkłucia dożylnego czy niewłaściwego dobrania dawki preparatów. Usługa ta powinna być więc wykonywana wyłącznie przez doświadczony personel medyczny, czyli lekarzy i ratowników medycznych. Tylko wtedy pacjent zyskuje pewność, że odtrucie będzie przeprowadzone w bezpieczny i higieniczny sposób.

Kryterium to spełnia KacDoktor – firma oferująca detoks alkoholowy w Warszawie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do pacjenta, KacDoktor zyskał zaufanie tysięcy pacjentów. Doceniają oni możliwość skorzystania z usługi w zaciszu własnego domu, a także fakt, że odtrucie alkoholowe dostępne jest całodobowo, w każdy dzień tygodnia. Jak umówić się na wizytę? Wystarczy zadzwonić bądź wypełnić formularz internetowy, a specjalista od leczenia kaca przyjedzie pod wskazany adres już w 45 minut.

Intensywny kac sprawia, że myślisz o odwołaniu ważnego spotkania czy wzięciu wolnego dnia w pracy? Impreza nie musi już oznaczać zaniedbywania obowiązków! Skorzystaj z detoksu alkoholowego i popraw swoje samopoczucie w kilkadziesiąt minut!