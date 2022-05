Jak policzyć zdolność kredytową z kalkulatorem?

11 maja 2022, 14:34

Zdolność kredytowa to jeden z terminów, z którymi można się zetknąć, starając się o kredyt czy pożyczkę z firmy pożyczkowej. Czym jest zdolność kredytowa i jak ją wyliczyć? Podpowiadamy też, co zrobić, gdy zdolność kredytowa jest powodem odrzucenia wniosku.

Zdolność kredytowa 2022 – jak liczą ją banki?

Podmioty z sektora finansowego udzielające pożyczek czy kredytów są zobowiązane do sprawdzenia zdolności kredytowej klienta, który złożył wniosek o taki produkt. Jak należy rozumieć termin „zdolność kredytowa”? Z ustawy Prawo bankowe wynika, że jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach zapisanych w umowie.

Aby ocenić zdolność kredytową klienta, bank bierze pod uwagę jego aktualną sytuację finansową. To, jak wnikliwa będzie ta procedura, zależy od kilku czynników – m.in. wysokości kwoty, o jaką klient wnioskował oraz tego, czy jest on klientem danego banku. Jeżeli kwota jest drobna lub bank prowadzi dla klienta rachunek bankowy, to dostarczenie dodatkowych dokumentów może nie być konieczne.

Zdolność kredytowa 2022 – co podlega sprawdzeniu przez instytucję finansową:

• Dochód netto

• Koszty utrzymania

• Zobowiązania finansowe (np. posiadane już kredyty)

• Dotychczasowa historia kredytowa

• Sytuacja rodzinna

• Wykształcenie, wykonywany zawód

• Posiadany majątek

Jednocześnie banki mogą mieć różne procedury wewnętrzne. Aby możliwe było szybkie udzielenie odpowiedzi klientowi, proces ustalania zdolności kredytowej jest zautomatyzowany – do jej obliczenia wykorzystywany jest kalkulator zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności kredytowej – jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Przed złożeniem wniosku o kredyt lub pożyczkę chcesz orientacyjnie sprawdzić swoją zdolność kredytową? Służy do tego kalkulator zdolności kredytowej. Proste w obsłudze narzędzie znajdziesz pod tym adresem: https://www.czerwona-skarbonka.pl/zdolnosc-kredytowa/.

Jak skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej? To proste – wystarczy, że udzielisz odpowiedzi na pytania o miesięczny dochód netto, miesięczne zobowiązania, wysokość rat kredytów, limit na posiadanych kartach kredytowych i liczbę osób na utrzymaniu. W odpowiedzi kalkulator zdolności kredytowej wyliczy Twoją przybliżoną zdolność do zaciągnięcia różnych kredytów (gotówkowego, samochodowego, hipotecznego). Wynik będzie szacunkowy, bo każdy z banków stosuje inny wzór, przez co mogą pojawić się rozbieżności.

Znając swoją orientacyjną zdolność kredytową, będziesz w stanie ocenić, na jaką kwotę możesz złożyć wniosek w banku lub firmie pożyczkowej.

Jak można zwiększyć swoją zdolność kredytową?

W odpowiedzi na pytanie o zdolność kredytową, kalkulator zdolności kredytowej może wskazać, że chwilowo nie masz szansy na kredyt czy pożyczkę. Co wówczas?

Być może błędnie zakładasz, że nie masz wpływu na swoją zdolność kredytową. Tymczasem wystarczy wykonać kilka czynności, które korzystnie wpłyną na wynik, jaki wyliczy kalkulator zdolności kredytowej. Sposobów na to, jak zwiększyć zdolność kredytową, jest co najmniej kilka.

Zdolność kredytowa 2022 – sposoby na jej poprawę:

• Obniżenie kosztów życia. Przyjrzyj się dotychczasowym wydatkom – bardzo możliwe, że będzie można je zredukować. Nie chodzi jednak o to, aby obniżyć jakość życia, ale wyeliminować zbędne koszty.

• Spłata zobowiązań. Zostały Ci ostatnie raty do spłaty? Nie czekaj – w tym przypadku wcześniejsze uregulowanie posiadanych kredytów czy pożyczek zadziała na Twoją korzyść. Jeżeli masz długoterminowe zobowiązania, rozważ refinansowanie lub konsolidację zadłużenia.

• Pozbądź się karty kredytowej. Rezygnacja z tego produktu również może pomóc w podwyższeniu zdolności kredytowej.

Wykorzystując kalkulator zdolności kredytowej, możesz sprawdzić, jak wzrośnie Twoja zdolność po zmianie tego jednego parametru.

Twoim celem jest kredyt hipoteczny? Niska zdolność kredytowa, którą pokazuje kalkulator zdolności kredytowej, nie musi być przeszkodą w uzyskaniu finansowania. Warunkiem może być jednak przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci innej nieruchomości. Kolejnym rozwiązaniem może być zaciągnięcie kredytu hipotecznego wraz z rodzicami.